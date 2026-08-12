Lionel Messi otasining vafotidan soʻng faoliyatini yakunlashi mumkinligini aytdi

·77·Sport
Lionel Messi otasining vafotidan soʻng faoliyatini yakunlashi mumkinligini aytdi
Qisqacha

Lionel Messi otasi Xorxe Messining vafotidan so'ng professional faoliyatini davom ettirishga shubha bilan qarayotganini bildirdi. 68 yoshida vafot etgan Xorxe Messi o'nlab yillar davomida o'g'lining faoliyatiga bosh-qosh bo'lib, uning Barselona klubiga o'tishi va gormon muolajalari moliyalashtirilishida muhim rol o'ynagan.

Inter Mayami va Argentina terma jamoasi yulduzi Lionel Messi otasi Xorxe Messining vafotidan keyin oʻzining sportdagi kelajagi haqida jiddiy oʻylab qoldi va professional faoliyatini davom ettirishga shubha bilan qaramoqda. Goal.com xabar berishicha, 68 yoshida hayotdan koʻz yumgan otasining oʻlimi futbol olamini qattiq tatashga solgan taʼsirli vidolashuv xatiga sabab boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻnlab yillar davomida farzandining faoliyatiga bosh-qosh boʻlib kelgan Xorxe Messi oʻtgan hafta vafot etdi. Sakkiz karra Oltin toʻp sohibi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida otasi bilan bogʻliq xotiralarini boʻlishib, otasiz futbol oʻynashni tasavvur qila olmasligini va motivatsiyasi yoʻqolganini ochiq tan oldi.

Otasi xotirasiga bagʻishlangan taʼsirli maktub

Lionel Messi oʻzining uzoq davom etgan ochiq xatida: «Sensiz nima qilishimni, qanday davom etishni bilmayman. Men faqat futbol oʻynardim va endi uni boshqa koʻp davom ettira olmasligimga shubhalarim bor», deb yozdi. U otasining soʻnggi kunlarigacha yonida boʻlganini va har bir oʻyindan keyin uning xabarini kutganini esga oldi.

Maʼlum boʻlishicha, Lionel Messi soʻnggi jahon chempionatida otasining sogʻligʻi yomonlashib borayotganiga qaramay harakat qilgan. Uning asosiy maqsadi finalga chiqib, otasiga yana sayohat qilish va oʻyinni koʻrish imkoniyatini taqdim etish boʻlgan, biroq hal qiluvchi bahsda Argentina Ispaniyaga 1:0 hisobida magʻlub boʻlgan edi.

Xorxe Messining futbol tarixidagi oʻrni

Xorxe Messi shunchaki ota emas, balki Lionelning buyuk futbolchi boʻlib etishishidagi asosiy meʼmor edi. Aynan u oʻgʻlining Barselona klubiga oʻtishini taʼminlagan va kataloniyaliklarni oʻsmir Lionelning qimmatbaho gormon muolajalarini moliyalashtirishga koʻndirgandi. Tarixiy kelishuv dastlab oddiy qogʻoz salfetkada imzolangani koʻpchilikka maʼlum.

Lionel Messi otasini nafaqat ota, balki doʻst va agent sifatida taʼriflab, uning maslahatlari doimo toʻgʻri chiqqanini taʼkidladi. «Sen dada, doʻst va vakil eding. Har bir vaziyatda oʻzing boʻlishing kerak boʻlgan inson eding va hech qachon xato qilmading», deya yozdi futbolchi oʻz xatida.

Hozirgi paytda futbolchining yashil maydonlardagi kelajagi soʻroq ostida qolmoqda. Millionlab muxlislar va futbol jamoatchiligi Lionel Messining bu ogʻir yoʻqotishni qanday yengib oʻtishini va uning sportdagi keyingi qarori qanday boʻlishini diqqat bilan kuzatmoqda.

Lionel MessiXorxe MessiInter MayamiArgentinaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiArsenal Ezri Konsa transferini yana kun tartibiga olib chiqdiBugun, 00:18«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!«Beshiktosh»dan "bomba" transfer: Dushan Vlahovich rasman Turkiyada!Bugun, 00:02Dusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiDusan Vlaxovich kutilmaganda Beshiktoshga oʻtdiKecha, 23:54Yevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiYevropa superkubogi: PSJ va «Aston Villa»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:22Galatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiGalatasaray Gabriel Martinelli uchun Arsenalga rasmiy taklif yubordiKecha, 22:54Mayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaMayls Lyuis-Skelli Arsenalda qolish va asosiy tarkib uchun kurashish niyatidaKecha, 22:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi