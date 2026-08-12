Lionel Messi otasining vafotidan soʻng faoliyatini yakunlashi mumkinligini aytdi
Lionel Messi otasi Xorxe Messining vafotidan so'ng professional faoliyatini davom ettirishga shubha bilan qarayotganini bildirdi. 68 yoshida vafot etgan Xorxe Messi o'nlab yillar davomida o'g'lining faoliyatiga bosh-qosh bo'lib, uning Barselona klubiga o'tishi va gormon muolajalari moliyalashtirilishida muhim rol o'ynagan.
Inter Mayami va Argentina terma jamoasi yulduzi Lionel Messi otasi Xorxe Messining vafotidan keyin oʻzining sportdagi kelajagi haqida jiddiy oʻylab qoldi va professional faoliyatini davom ettirishga shubha bilan qaramoqda. Goal.com xabar berishicha, 68 yoshida hayotdan koʻz yumgan otasining oʻlimi futbol olamini qattiq tatashga solgan taʼsirli vidolashuv xatiga sabab boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻnlab yillar davomida farzandining faoliyatiga bosh-qosh boʻlib kelgan Xorxe Messi oʻtgan hafta vafot etdi. Sakkiz karra Oltin toʻp sohibi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida otasi bilan bogʻliq xotiralarini boʻlishib, otasiz futbol oʻynashni tasavvur qila olmasligini va motivatsiyasi yoʻqolganini ochiq tan oldi.
Otasi xotirasiga bagʻishlangan taʼsirli maktubLionel Messi oʻzining uzoq davom etgan ochiq xatida: «Sensiz nima qilishimni, qanday davom etishni bilmayman. Men faqat futbol oʻynardim va endi uni boshqa koʻp davom ettira olmasligimga shubhalarim bor», deb yozdi. U otasining soʻnggi kunlarigacha yonida boʻlganini va har bir oʻyindan keyin uning xabarini kutganini esga oldi.
Maʼlum boʻlishicha, Lionel Messi soʻnggi jahon chempionatida otasining sogʻligʻi yomonlashib borayotganiga qaramay harakat qilgan. Uning asosiy maqsadi finalga chiqib, otasiga yana sayohat qilish va oʻyinni koʻrish imkoniyatini taqdim etish boʻlgan, biroq hal qiluvchi bahsda Argentina Ispaniyaga 1:0 hisobida magʻlub boʻlgan edi.
Xorxe Messining futbol tarixidagi oʻrniXorxe Messi shunchaki ota emas, balki Lionelning buyuk futbolchi boʻlib etishishidagi asosiy meʼmor edi. Aynan u oʻgʻlining Barselona klubiga oʻtishini taʼminlagan va kataloniyaliklarni oʻsmir Lionelning qimmatbaho gormon muolajalarini moliyalashtirishga koʻndirgandi. Tarixiy kelishuv dastlab oddiy qogʻoz salfetkada imzolangani koʻpchilikka maʼlum.
Lionel Messi otasini nafaqat ota, balki doʻst va agent sifatida taʼriflab, uning maslahatlari doimo toʻgʻri chiqqanini taʼkidladi. «Sen dada, doʻst va vakil eding. Har bir vaziyatda oʻzing boʻlishing kerak boʻlgan inson eding va hech qachon xato qilmading», deya yozdi futbolchi oʻz xatida.
Hozirgi paytda futbolchining yashil maydonlardagi kelajagi soʻroq ostida qolmoqda. Millionlab muxlislar va futbol jamoatchiligi Lionel Messining bu ogʻir yoʻqotishni qanday yengib oʻtishini va uning sportdagi keyingi qarori qanday boʻlishini diqqat bilan kuzatmoqda.
…