Jon Barns Florian Virtsni Liverpulning asosiy futbolchisiga aylanishiga ishondi

·36·Sport
Jon Barns Florian Virtsni Liverpulning asosiy futbolchisiga aylanishiga ishondi
Qisqacha

Jon Barns Florian Virts 116 million funt sterlinglik transfer qiymatini oqlab, Liverpulning asosiy futbolchisiga aylanishiga ishonmoqda. Uning fikricha, jamoa Ugo Ekitike va Kodi Gakpo bilan birga bir xil vazifalarni bajarib kelgan Virts atrofida qurilishi kerak. Yangi bosh murabbiy Andoni Iraola Virts, 125 million funt sterling evaziga kelgan Aleksandr Isak va Muhammad Salahning imkoniyatlarini ochishga intilmoqda.

Liverpul klubining afsonaviy sobiq futbolchisi Jon Barns GOAL nashriga bergan intervyusida germaniyalik yarimhimoyachi Florian Virts uning jamoadagi eng sevimli oʻyinchisi ekanini taʼkidladi. Uning fikricha, yosh plemeyser oʻzining 116 million funt sterlinglik transfer qiymatini toʻla oqlashga qodir va kelgusida Myunxen yoki boshqa top-klublarda emas, aynan Mersisayd safida Bruno Fernandesh kabi yetakchilik vazifasini bajarishi mumkin. Bu haqda ixbt.com va Goal.com manbalari batafsil xabar berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Florian Virts yozgi transfer oynasida Leverkuzenning Bayer klubidan kelib qoʻshilgandi va qisqa muddatga Britaniya futbolidagi eng qimmat oʻyinchiga aylangandi. Biroq Angliya Premyer-ligasidagi debyut mavsumi uning uchun ham, butun jamoa uchun ham ogʻir kechdi. Liverpul chempionatni beshinchi oʻrinda yakunlab, Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, natijalarning pasayishi bosh murabbiy Arne Slotning isteʼfoga chiqarilishiga olib keldi.

Yangi murabbiy va tarkibdagi oʻzgarishlar

Hozirda Liverpul boshqaruvini ispaniyalik mutaxassis Andoni Iraola oʻz qoʻliga olgan. U yulduzli tarkibni oʻz qoʻl ostida qayta shakllantirib, oʻtgan mavsumda kutilgan natijani koʻrsata olmagan futbolchilar, jumladan, 125 million funt sterling evaziga kelgan hujumchi Aleksandr Isak va Florian Virtsning salohiyatini toʻliq ochib berishni maqsad qilgan. Oʻtgan mavsumda Isak atigi toʻrtta gol urgan boʻlsa, Virts yettita gol kiritib, shuncha golli uzatmani amalga oshirgan edi.

Jon Barnsning fikricha, jamoaning oldingi muvaffaqiyatsizliklari tarkibdagi vazifalarning bir-biriga oʻxshashligi bilan bogʻliq boʻlgan. Ugo Ekitike, Kodi Gakpo va Virts bir xil vazifalarni bajarishga harakat qilgani sababli maydonda muvozanat yoʻqolgan. Barns bu holatga izoh berar ekan, jamoa aynan germaniyalik yarimhimoyachi atrofida qurilishi kerakligini urgʻuladi.

Florian Virts uchun yangi mavsum istiqbollari

“U – mening Liverpul’dagi eng sevimli oʻyinchim”, deydi Jon Barns 247Bet bilan hamkorlikda bergan intervyusida. “Endi jamoa uning atrofida oʻynashi kerak. Ilgari tarkibda Ekitike, Gakpo va boshqa oʻyinchilar bir xil ishni bajarishardi, ammo Virts asosiy figuraga aylanishi shart”. Ekspertning taʼkidlashicha, futbolchiga ortiqcha maslahat berish shart emas, chunki u har safar maydonga tushganda yaxshi harakat qiladi.

Murabbiy Andoni Iraolaning asosiy vazifasi – jamoa va futbolchilarning oʻzaro moslashishini taʼminlashdir. Virts ham, Isak ham, shuningdek Muhammad Salah ham yangi taktik sxemada oʻzining eng yaxshi fazilatlarini namoyish etishi kutilmoqda. Agar Liverpul oʻyinini Florian Virtsning imkoniyatlariga moslashtira olsa, muxlislar kelgusi mavsumda bu yulduzdan ancha yuqori natijalarni koʻrishlari shubhasiz.

Florian WirtzJohn LiverpoolAlexander IsakPremier LeagueAndoni Iraola
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiXavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 17:57«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdiBugun, 17:57Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiBugun, 17:51Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBugun, 17:42O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!Bugun, 17:38Kolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiKolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiBugun, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha