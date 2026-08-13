Jon Barns Florian Virtsni Liverpulning asosiy futbolchisiga aylanishiga ishondi
Jon Barns Florian Virts 116 million funt sterlinglik transfer qiymatini oqlab, Liverpulning asosiy futbolchisiga aylanishiga ishonmoqda. Uning fikricha, jamoa Ugo Ekitike va Kodi Gakpo bilan birga bir xil vazifalarni bajarib kelgan Virts atrofida qurilishi kerak. Yangi bosh murabbiy Andoni Iraola Virts, 125 million funt sterling evaziga kelgan Aleksandr Isak va Muhammad Salahning imkoniyatlarini ochishga intilmoqda.
Liverpul klubining afsonaviy sobiq futbolchisi Jon Barns GOAL nashriga bergan intervyusida germaniyalik yarimhimoyachi Florian Virts uning jamoadagi eng sevimli oʻyinchisi ekanini taʼkidladi. Uning fikricha, yosh plemeyser oʻzining 116 million funt sterlinglik transfer qiymatini toʻla oqlashga qodir va kelgusida Myunxen yoki boshqa top-klublarda emas, aynan Mersisayd safida Bruno Fernandesh kabi yetakchilik vazifasini bajarishi mumkin. Bu haqda ixbt.com va Goal.com manbalari batafsil xabar berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Florian Virts yozgi transfer oynasida Leverkuzenning Bayer klubidan kelib qoʻshilgandi va qisqa muddatga Britaniya futbolidagi eng qimmat oʻyinchiga aylangandi. Biroq Angliya Premyer-ligasidagi debyut mavsumi uning uchun ham, butun jamoa uchun ham ogʻir kechdi. Liverpul chempionatni beshinchi oʻrinda yakunlab, Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, natijalarning pasayishi bosh murabbiy Arne Slotning isteʼfoga chiqarilishiga olib keldi.
Yangi murabbiy va tarkibdagi oʻzgarishlarHozirda Liverpul boshqaruvini ispaniyalik mutaxassis Andoni Iraola oʻz qoʻliga olgan. U yulduzli tarkibni oʻz qoʻl ostida qayta shakllantirib, oʻtgan mavsumda kutilgan natijani koʻrsata olmagan futbolchilar, jumladan, 125 million funt sterling evaziga kelgan hujumchi Aleksandr Isak va Florian Virtsning salohiyatini toʻliq ochib berishni maqsad qilgan. Oʻtgan mavsumda Isak atigi toʻrtta gol urgan boʻlsa, Virts yettita gol kiritib, shuncha golli uzatmani amalga oshirgan edi.
Jon Barnsning fikricha, jamoaning oldingi muvaffaqiyatsizliklari tarkibdagi vazifalarning bir-biriga oʻxshashligi bilan bogʻliq boʻlgan. Ugo Ekitike, Kodi Gakpo va Virts bir xil vazifalarni bajarishga harakat qilgani sababli maydonda muvozanat yoʻqolgan. Barns bu holatga izoh berar ekan, jamoa aynan germaniyalik yarimhimoyachi atrofida qurilishi kerakligini urgʻuladi.
Florian Virts uchun yangi mavsum istiqbollari“U – mening Liverpul’dagi eng sevimli oʻyinchim”, deydi Jon Barns 247Bet bilan hamkorlikda bergan intervyusida. “Endi jamoa uning atrofida oʻynashi kerak. Ilgari tarkibda Ekitike, Gakpo va boshqa oʻyinchilar bir xil ishni bajarishardi, ammo Virts asosiy figuraga aylanishi shart”. Ekspertning taʼkidlashicha, futbolchiga ortiqcha maslahat berish shart emas, chunki u har safar maydonga tushganda yaxshi harakat qiladi.
Murabbiy Andoni Iraolaning asosiy vazifasi – jamoa va futbolchilarning oʻzaro moslashishini taʼminlashdir. Virts ham, Isak ham, shuningdek Muhammad Salah ham yangi taktik sxemada oʻzining eng yaxshi fazilatlarini namoyish etishi kutilmoqda. Agar Liverpul oʻyinini Florian Virtsning imkoniyatlariga moslashtira olsa, muxlislar kelgusi mavsumda bu yulduzdan ancha yuqori natijalarni koʻrishlari shubhasiz.
…