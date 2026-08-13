Putin kortejini to‘xtatib, Novosibirsk aholisi bilan suhbatlashdi (video)
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Novosibirskka tashrifi chog'ida kortejini to'xtatib, yo'l chetida kutib turgan mahalliy aholi bilan suhbatlashdi. 11 avgust kuni tarqalgan videoda uning, ayniqsa, uni kutib olgan bolalar bilan muloqot qilgani aks etgan. Guvohlarga ko'ra, ayrim bolalar Putin kelishini kutib, ikki soatdan ortiq vaqt yo'l bo'yida turgan.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Novosibirskka tashrifi davomida kortejini to‘xtatib, yo‘l chetida uni kutib turgan mahalliy aholi bilan muloqot qildi. Tegishli video 11 avgust kuni internetda tarqaldi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan kadrlarda prezident, ayniqsa, uni kutib olgan bolalar bilan qisqa suhbatlashgani aks etgan. Guvohlarning so‘zlariga ko‘ra, ayrim bolalar Putin kelishini kutib, ikki soatdan ortiq vaqt davomida yo‘l bo‘yida turgan.
Putin novosibirliklarning qo‘lini siqdi, shuningdek, Vanyaning iltimosiga javob berdi va u bilan suratga tushdi. Davlat rahbari o‘quvchiga yangi o‘quv yilida muvaffaqiyatlar tiladi.
Aholi muloqot uchun prezidentga minnatdorchilik bildirib, unga sog‘lik tiladi.
"Siz eng zo‘ri ekansiz," - deb qichqirdi shaharliklardan biri xayrlashayotib.
Putin ular bilan biroz suhbatlashib, salomlashganidan so‘ng kortejiga qaytgan va tashrifini davom ettirgan.
…