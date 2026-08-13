Londonda yo‘lovchilar emas, xatlar tashilgan maxsus metro bo‘lgan
Londonda yo'lovchilar emas, pochta jo'natmalarini tashishga mo'ljallangan Mail Rail yerosti temiryo'l tizimi 1927 yil 3 dekabrda ishga tushirilgan. Uzunligi taxminan 10,5 kilometr bo'lgan tizimdagi kichik elektr poyezdlar haydovchisiz va avtomatlashtirilgan tarzda harakatlangan. Mail Rail 76 yil, ya'ni 2003 yilgacha faoliyat yuritgan, keyinchalik pochta tashishda avtomobil va boshqa transport vositalari samaraliroq bo'lgani sababli yopilgan.
XX asrda London ostida yo‘lovchilar uchun emas, faqat pochta jo‘natmalarini tashish uchun mo‘ljallangan maxsus yerosti temiryo‘l tizimi faoliyat yuritgan. Bugungi kunda “Mail Rail” nomi bilan tanilgan ushbu tizim Londonning eng noodatiy transport loyihalaridan biri hisoblanadi. Bu haqda Financial Times xabar berdi.
XX asr boshlarida London ko‘chalaridagi tirbandlik sabab pochta jo‘natmalarini shahar bo‘ylab tez yetkazish tobora qiyinlashgan. Shu muammoni hal qilish uchun pochta xizmatini yer ostiga ko‘chirish g‘oyasi ilgari surilgan. Tunnel qurilishi 1910 yillarda boshlangan va tizim 1927 yil 3 dekabrda ishga tushirilgan.
Pochta temiryo‘lining uzunligi taxminan 10,5 kilometr bo‘lgan. U Londonning muhim pochta saralash markazlarini o‘zaro bog‘lagan. Tor izli yo‘lda harakatlangan kichik elektr poyezdlar haydovchisiz, avtomatlashtirilgan tarzda ishlagan. Bu esa o‘sha davr uchun juda ilg‘or texnologiya sanalgan.
Tizim 76 yil davomida, ya’ni 2003 yilgacha ishlagan. Keyinchalik pochta jo‘natmalarini avtomobil va boshqa transport vositalari orqali tashish samaraliroq va iqtisodiy jihatdan ma’qul bo‘lib qolgani sababli Mail Rail faoliyati to‘xtatilgan.
Qiziq tomoni shundaki, bu noodatiy temiryo‘l butunlay yo‘qolib ketmagan. Uning Mount Pleasant hududidagi bir qismi saqlab qolingan va 2017 yildan boshlab London Pochta muzeyining sayyohlik maskaniga aylantirilgan. Bugungi kunda tashrif buyuruvchilar yer ostidagi tunnel bo‘ylab maxsus poyezdda sayohat qilib, bir paytlar xatlar tashilgan yo‘llarni ko‘rishlari mumkin.
Shunday qilib, Londonda bir paytlar odamlar emas, millionlab xatlar yer osti poyezdlarida tashilgan. Bu tizim o‘z davri uchun pochta yetkazib berishni tezlashtirgan g‘ayrioddiy muhandislik yechimlaridan biri bo‘lgan.
…