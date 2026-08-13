Londonda yo‘lovchilar emas, xatlar tashilgan maxsus metro bo‘lgan

·53·Dunyo
Londonda yo‘lovchilar emas, xatlar tashilgan maxsus metro bo‘lgan
Qisqacha

Londonda yo'lovchilar emas, pochta jo'natmalarini tashishga mo'ljallangan Mail Rail yerosti temiryo'l tizimi 1927 yil 3 dekabrda ishga tushirilgan. Uzunligi taxminan 10,5 kilometr bo'lgan tizimdagi kichik elektr poyezdlar haydovchisiz va avtomatlashtirilgan tarzda harakatlangan. Mail Rail 76 yil, ya'ni 2003 yilgacha faoliyat yuritgan, keyinchalik pochta tashishda avtomobil va boshqa transport vositalari samaraliroq bo'lgani sababli yopilgan.

XX asrda London ostida yo‘lovchilar uchun emas, faqat pochta jo‘natmalarini tashish uchun mo‘ljallangan maxsus yerosti temiryo‘l tizimi faoliyat yuritgan. Bugungi kunda “Mail Rail” nomi bilan tanilgan ushbu tizim Londonning eng noodatiy transport loyihalaridan biri hisoblanadi. Bu haqda Financial Times xabar berdi.

XX asr boshlarida London ko‘chalaridagi tirbandlik sabab pochta jo‘natmalarini shahar bo‘ylab tez yetkazish tobora qiyinlashgan. Shu muammoni hal qilish uchun pochta xizmatini yer ostiga ko‘chirish g‘oyasi ilgari surilgan. Tunnel qurilishi 1910 yillarda boshlangan va tizim 1927 yil 3 dekabrda ishga tushirilgan.

Pochta temiryo‘lining uzunligi taxminan 10,5 kilometr bo‘lgan. U Londonning muhim pochta saralash markazlarini o‘zaro bog‘lagan. Tor izli yo‘lda harakatlangan kichik elektr poyezdlar haydovchisiz, avtomatlashtirilgan tarzda ishlagan. Bu esa o‘sha davr uchun juda ilg‘or texnologiya sanalgan.

Yer osti tunnelidagi bekatda kichik poyezdlar va xodimlar turibdi.

Tizim 76 yil davomida, ya’ni 2003 yilgacha ishlagan. Keyinchalik pochta jo‘natmalarini avtomobil va boshqa transport vositalari orqali tashish samaraliroq va iqtisodiy jihatdan ma’qul bo‘lib qolgani sababli Mail Rail faoliyati to‘xtatilgan.

Qiziq tomoni shundaki, bu noodatiy temiryo‘l butunlay yo‘qolib ketmagan. Uning Mount Pleasant hududidagi bir qismi saqlab qolingan va 2017 yildan boshlab London Pochta muzeyining sayyohlik maskaniga aylantirilgan. Bugungi kunda tashrif buyuruvchilar yer ostidagi tunnel bo‘ylab maxsus poyezdda sayohat qilib, bir paytlar xatlar tashilgan yo‘llarni ko‘rishlari mumkin.

Shunday qilib, Londonda bir paytlar odamlar emas, millionlab xatlar yer osti poyezdlarida tashilgan. Bu tizim o‘z davri uchun pochta yetkazib berishni tezlashtirgan g‘ayrioddiy muhandislik yechimlaridan biri bo‘lgan.

Yashil rangli poyezd yoritilgan yer osti tunnelidagi relslar bo‘ylab harakatlanmoqda.
LondonMail RailFinancial TimesPostal MuseumMount Pleasant
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Floridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildiFloridada timsoh hujumi oqibatida ayol qo‘lidan ayrildiBugun, 18:48Dubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiDubayda mashhur robot to‘yi haqida xabar berdiBugun, 18:19Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan qayiq yonib ketdi (video)Turkiyada dahshatli lahzalar: 107 nafar sayyoh bo‘lgan qayiq yonib ketdi (video)Bugun, 18:14Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiGlazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldiBugun, 18:11Parijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandiParijda 1800 soatda 500 kilolik to‘y torti tayyorlandiBugun, 17:59Moskvalik oilada 15-farzand dunyoga keldiMoskvalik oilada 15-farzand dunyoga keldiBugun, 17:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi