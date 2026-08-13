Davide Frattesi Interdan Latsio klubiga oʻtdi

·37·Sport
Davide Frattesi Interdan Latsio klubiga oʻtdi
Qisqacha

Davide Frattesi Interdan Latsio klubiga ijara asosida o'tadi. Latsio ijara uchun 1 million yevro to'laydi, shartnomada esa 14 million yevrolik sotib olish opsiyasi va Inter foydasiga kelgusidagi sotuvdan 50 foizlik ulush bandi mavjud. Frattesi tibbiy ko'rikdan o'tish uchun Rimga yo'l oladi, shundan so'ng transfer rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Inter safida uch yil davomida 15 ta gol urgan futbolchi Latsioda asosiy tarkibdan joy olishni maqsad qilgan.

Italiya futbolida yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvlaridan biri amalga oshdi. Inter yarimhimoyachisi Davide Frattesi faoliyatini poytaxtning Latsio jamoasida davom ettiradigan boʻldi. Ushbu transfer mamlakat sport OAVlari va xususan Fabrizio Romano maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi daqiqalardagi kelishuvlar natijasida toʻlaqonli hal etildi. Futbolchi uch mavsum davomida neradzurrilar safida oʻynagach, Rimga qaytmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Davide Frattesi ilgari Roma yoshlar jamoasida tarbiyalangan boʻlib, bu safar u biankoselesti libosini kiyadi. Inter va Latsio rahbarlari oxirgi kunlarda muzokaralarni faol olib borib, transfer formulasining barcha moliyaviy va huquqiy jihatlarini kelishib oldilar. Kelishuvga koʻra, yarimhimoyachi dastlab ijara asosida yangi jamoaga oʻtadi.

Transfer tafsilotlari va moliyaviy shartlar

Goal.com xabar qilishicha, transfer bitimining umumiy qiymati va shartlari aniq belgilab olindi. Latsio ushbu ijara uchun 1 million yevro toʻlaydi. Shuningdek, shartnomada 14 million yevrolik sotib olish opsiyasi ham mavjud boʻlib, u muayyan shartlar bajarilganda majburiy tus oladi.

Majburiyatning kuchga kirishi asosan futbolchining maydonga tushish soni hamda Latsioning mavsum yakunidagi musobaqa jadvalidagi oʻrniga bogʻliq. Bundan tashqari, kelishuvda Inter foydasiga kelgusidagi sotuvdan 50 foizlik ulush berish bandi ham kiritilgan. Hozirda tomonlar hujjat almashish jarayonini yakunlamoqda.

Tibbiy koʻrik va kelajakdagi rejalar

Futbolchi ertangi kunga moʻljallangan tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun Rim shahriga yoʻl oladi. Ushbu tibbiy tekshiruvlardan soʻng transfer rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda. Inter safida uch yil davomida notekis oʻyinlar oʻtkazib, jami 15 ta gol muallifi boʻlgan Frattesi Latsioda asosiy tarkib futbolchisiga aylanishni maqsad qilgan.

Ushbu oʻtish futbolchiga Italiya milliy terma jamoasidagi oʻrnini qayta tiklash va yanada yetakchi rol oʻynash imkonini beradi. Oʻz navbatida, Inter klubi ham boʻsh qolgan pozitsiyani munosib futbolchi bilan toʻldirish harakatini boshlab yuborgan.

Manbalarga koʻra, milanliklar Davide Frattesining oʻrniga Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jonesni olib kelishni rejalashtirmoqda. Angliya klubi oʻz futbolchisini 35 million yevroga baholamoqda va Inter bu nomzodni yanvar oyidayoq sinab koʻrgan edi. Yangi mavsum oldidan har ikki klub oʻz tarkiblarini kuchaytirish yoʻlida faol harakat qilmoqda.

Davide FrattesiInterLatsioSerie ATransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiJoze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiBugun, 18:37Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiXavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 17:57«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdiBugun, 17:57Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiBugun, 17:51Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBugun, 17:42O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!Bugun, 17:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha