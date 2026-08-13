Davide Frattesi Interdan Latsio klubiga oʻtdi
Davide Frattesi Interdan Latsio klubiga ijara asosida o'tadi. Latsio ijara uchun 1 million yevro to'laydi, shartnomada esa 14 million yevrolik sotib olish opsiyasi va Inter foydasiga kelgusidagi sotuvdan 50 foizlik ulush bandi mavjud. Frattesi tibbiy ko'rikdan o'tish uchun Rimga yo'l oladi, shundan so'ng transfer rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Inter safida uch yil davomida 15 ta gol urgan futbolchi Latsioda asosiy tarkibdan joy olishni maqsad qilgan.
Italiya futbolida yozgi transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvlaridan biri amalga oshdi. Inter yarimhimoyachisi Davide Frattesi faoliyatini poytaxtning Latsio jamoasida davom ettiradigan boʻldi. Ushbu transfer mamlakat sport OAVlari va xususan Fabrizio Romano maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi daqiqalardagi kelishuvlar natijasida toʻlaqonli hal etildi. Futbolchi uch mavsum davomida neradzurrilar safida oʻynagach, Rimga qaytmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Davide Frattesi ilgari Roma yoshlar jamoasida tarbiyalangan boʻlib, bu safar u biankoselesti libosini kiyadi. Inter va Latsio rahbarlari oxirgi kunlarda muzokaralarni faol olib borib, transfer formulasining barcha moliyaviy va huquqiy jihatlarini kelishib oldilar. Kelishuvga koʻra, yarimhimoyachi dastlab ijara asosida yangi jamoaga oʻtadi.
Transfer tafsilotlari va moliyaviy shartlarGoal.com xabar qilishicha, transfer bitimining umumiy qiymati va shartlari aniq belgilab olindi. Latsio ushbu ijara uchun 1 million yevro toʻlaydi. Shuningdek, shartnomada 14 million yevrolik sotib olish opsiyasi ham mavjud boʻlib, u muayyan shartlar bajarilganda majburiy tus oladi.
Majburiyatning kuchga kirishi asosan futbolchining maydonga tushish soni hamda Latsioning mavsum yakunidagi musobaqa jadvalidagi oʻrniga bogʻliq. Bundan tashqari, kelishuvda Inter foydasiga kelgusidagi sotuvdan 50 foizlik ulush berish bandi ham kiritilgan. Hozirda tomonlar hujjat almashish jarayonini yakunlamoqda.
Tibbiy koʻrik va kelajakdagi rejalarFutbolchi ertangi kunga moʻljallangan tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun Rim shahriga yoʻl oladi. Ushbu tibbiy tekshiruvlardan soʻng transfer rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda. Inter safida uch yil davomida notekis oʻyinlar oʻtkazib, jami 15 ta gol muallifi boʻlgan Frattesi Latsioda asosiy tarkib futbolchisiga aylanishni maqsad qilgan.
Ushbu oʻtish futbolchiga Italiya milliy terma jamoasidagi oʻrnini qayta tiklash va yanada yetakchi rol oʻynash imkonini beradi. Oʻz navbatida, Inter klubi ham boʻsh qolgan pozitsiyani munosib futbolchi bilan toʻldirish harakatini boshlab yuborgan.
Manbalarga koʻra, milanliklar Davide Frattesining oʻrniga Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jonesni olib kelishni rejalashtirmoqda. Angliya klubi oʻz futbolchisini 35 million yevroga baholamoqda va Inter bu nomzodni yanvar oyidayoq sinab koʻrgan edi. Yangi mavsum oldidan har ikki klub oʻz tarkiblarini kuchaytirish yoʻlida faol harakat qilmoqda.
…