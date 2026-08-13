Xiaomi kompaniyasi yangi HyperOS 4 operatsion tizimining ilk sinov talqinini chiqardi

·35·Texno
Xiaomi kompaniyasi yangi HyperOS 4 operatsion tizimining ilk sinov talqinini chiqardi
Qisqacha

Xiaomi kompaniyasi HyperOS 4 operatsion tizimining ilk beta-versiyasini chiqardi. Yangi tizimda unumdorlik, interfeys qulayligi va sun'iy intellekt imkoniyatlarini yaxshilashga e'tibor qaratilgan. HyperOS 4 arxitekturasiga yuklamalarni hisoblash va ma'lumotlarni xotiraga oldindan yuklash imkonini beruvchi Xiaomi HyperCore texnologiyasi joriy etildi.

Xiaomi kompaniyasi oʻzining yangi avlod operatsion tizimi — HyperOS 4 dasturiy taʼminotining ilk beta-versiyasini chiqarib, foydalanuvchilar eʼtiboriga havola etdi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi tizimni ishlab chiqishda asosiy eʼtibor tizim unumdorligini oshirish, foydalanish qulayligini yaxshilash hamda sunʼiy intellekt imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan boʻlib, bu qurilmalar ish faoliyatini sezilarli darajada yaxshilashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangilangan HyperOS 4 arxitekturasiga Xiaomi HyperCore texnologiyasi joriy etilib, u yuklamalarni hisob-kitob qilish va maʼlumotlarni xotiraga oldindan yuklash funksiyalarini oʻz ichiga oladi. Mazkur yechim tizim resurslarini yanada samarali taqsimlash hamda tez-tez bajariladigan operatsiyalar vaqtida protsessorga tushadigan yuklamani kamaytirish imkonini beradi.

Ilova va interfeys optimizatsiyasi

Dasturchilar tomonidan yangi ilovalarni bajarish mexanizmi ishlab chiqilib, tizim va dasturiy qatlamlar orasidagi oʻzaro aloqa jarayoni chuqur optimizatsiya qilindi. Xususan, asosiy ekranda hamda ommabop ilovalarda animatsiyalarning silliqligi va interfeysning javob berish tezligi sezilarli darajada yaxshilangani taʼkidlanmoqda.

Tizimning muhim yangiliklaridan biri bu kengaytirilgan sunʼiy intellekt funksiyalari boʻldi. Yangi dasturiy taʼminot doirasida foydalanuvchilarga qator qulayliklar yaratilib, vazifalarni rejalashtirish va kontent yaratish jarayonlari avtomatlashtirildi.

Sunʼiy intellekt va qoʻllab-quvvatlanuvchi qurilmalar

HyperOS 4 tizimida Xiaomi MiMo yirik til modeli integratsiya qilingan yangi avlod Super XiaoAi 2.0 ovozli yordamchisi debyut qildi. Ushbu intellektual yordamchi bir nechta ilovalar va qurilmalar bilan bir vaqtda ishlash stsenariylarida vazifalarni rejalashtirish va kontent generatsiya qilish imkoniyatlarini yaxshiladi.

Hozirgi kunda dastlabki beta-versiya kompaniyaning eng soʻnggi flagman gadjetlari uchun foydalanishga topshirilgan. Xaridorlar va sinovchilar quyidagi qurilmalarda yangi tizim imkoniyatlarini sinab koʻrishlari mumkin:

  • Xiaomi 17 Ultra va Xiaomi 17 Ultra Leica Edition
  • Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro hamda Xiaomi 17
  • Redmi K90 Pro Max, uning Champion Edition maxsus talqini va Redmi K90
  • Xiaomi Pad 8 Pro hamda Xiaomi Pad 8 planshetlari

XiaomiHyperOSSmartfonSunʼiy intellektTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask Tennessi shtatida yangi Minihard maʼlumotlar markazini qurmoqdaIlon Mask Tennessi shtatida yangi Minihard maʼlumotlar markazini qurmoqdaBugun, 18:22Rossiya va Xitoy hamkorligida Tyanvan AESning yangi bloki ishga tushirilmoqdaRossiya va Xitoy hamkorligida Tyanvan AESning yangi bloki ishga tushirilmoqdaBugun, 17:52Honor Robot Phone uch haftada 400 mingdan ortiq buyurtma oldiHonor Robot Phone uch haftada 400 mingdan ortiq buyurtma oldiBugun, 16:22Wildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildiWildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildiBugun, 15:51Elon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiElon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiBugun, 14:53Turkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiTurkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiBugun, 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi