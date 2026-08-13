Xitoylik shifokor 5 ming kilometr masofadan turib operatsiya o‘tkazdi (video)
Xitoylik jarrohlik onkologi Lo Sinsyuan 5 ming kilometr masofadan turib bemorning o'pkasidagi xavfli o'smani olib tashlash operatsiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Shinjon-Uyg'ur avtonom viloyatidagi bemor uchun malakali mutaxassislar yetishmagani sababli, mahalliy kasalxonada MEDBOT kompaniyasi ishlab chiqqan jarrohlik robotidan foydalanildi. Robot 5G aloqa tizimi orqali deyarli kechikishlarsiz yoki uzilishlarsiz boshqarildi.
Sog‘liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatining ma’lumotlariga ko‘ra, xitoylik jarrohlik onkologi 5 ming kilometr uzoqlikda, bemorning o‘pkasidan xavfli o‘smani olib tashlash bo‘yicha murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirdi.
Shinjon-Uyg‘ur avtonom viloyatida yashovchi bemorga onkologik jarrohlik amaliyoti kerak bo‘ldi. Biroq, malakali mutaxassislarning yetishmasligi sababli, mahalliy kasalxona Xitoyning MEDBOT kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan jarrohlik robotidan foydalanishga qaror qildi.
Operatsiyani Shanxay kasalxonasining onkologiya bo‘limining ilmiy rahbari va yetakchi jarrohi Lo Sinsyuan amalga oshirdi. Bemor va jarroh o‘rtasidagi 5 ming kilometr masofaga qaramay, robot deyarli 5G aloqa tizimi orqali kechikishlarsiz yoki uzilishlarsiz boshqarildi.
"Robot jarrohlik eng ilg‘or minimal invaziv texnologiyalardan biridir; u bilan bajariladigan operatsiyalar yuqori aniqlik va asoratlar xavfi minimalligi bilan ajralib turadi. Buning yordamida bemorlar operatsiyadan keyin tezroq tuzalib ketishadi", dedi Lo.
…