Dushan Vlaxovichning Turin klubidagi faoliyati yakunlandi
Dushan Vlaxovich Yuventusdagi faoliyatini yakunlab, Turkiyaning Beshiktash jamoasiga o'tdi. Yuventus serbiyalik hujumchini 2022-yil yanvarida Florentinadan 70 million yevro va 10 million yevro bonuslar evaziga sotib olgan edi. Vlaxovich Turin klubida 168 uchrashuvda 68 ta gol urib, 2024-yilgi Italiya kubogini qo'lga kiritdi, biroq kutilgan darajadagi hujumchiga aylana olmadi.
Goal.com xabar berishicha, Dushan Vlaxovichning Turinning Yuventus klubidagi faoliyati yakuniga yetdi va serbiyalik hujumchi Turkiyaning Beshiktash jamoasiga ko'chib o'tdi. Ushbu transfer hujumchining Italiyadagi davri kutilganidek porloq bo'lmaganini va ko'pchilik uchun katta xafagarchilik yoki illyuziya sifatida yodda qolganini yakuniy sarhisob qilish imkonini beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib o'tamiz, Yuventus uni 2022-yilning yanvar oyida Florentinadan 70 million yevro va 10 million yevro miqdoridagi bonuslar evaziga sotib olgan edi. Shuningdek, futbolchiga yillik maoshi asta-sekin 12 million yevrogacha yetishi kafolatlangan ulkan shartnoma taqdim etilgandi. Fiorentinada 108 ta o'yinda 49 ta gol urgan 22 yoshli futbolchini Turin grandi jamoani yetaklay oladigan avlodning eng yaxshi hujumchisi sifatida ko'rgandi, biroq u bu maqomni to'laqonli oqlay olmadi.
Murabbiylar almashinuvi va maydondagi qiyinchiliklarAlbatta, Vlaxovich uchun ayrim yumshatuvchi omillar ham mavjud. U klub tarixidagi eng og'ir davrlardan birida kelib qo'shildi. To'rt yarim yil davomida Yuventusda rahbariyat, jumladan prezident Anfielli va butun direktorlar kengashi iste'foga chiqdi, murabbiylar esa tinimsiz almashib turdi. Vlaxovich Allegri, Motta, Tudor, Spalletti qo'l ostida o'ynadi va oxir-oqibat Fiorentinada o'zining eng yaxshi o'yinlarini ko'rsatishiga sabab bo'lgan murabbiy Italianoga Beshiktashda yana qo'shildi.
Shunga qaramay, yuzaga kelgan tartibsizliklardan qat'i nazar, chinakam chempionlar bunday vaziyatlarda ham farq yaratishi kutilgandi. Vlaxovich buni faqat qisman bajara oldi. 168 uchrashuvda 68 ta gol urgan bo'lsa-da, hujumchi ko'pincha o'zining asabiy harakatlari, xususan, to'qnashuvlardagi texnik cheklovlari va jamoadoshlari bilan kichik maydonlardagi uzatmalaridagi kamchiliklari sababli qiyinchiliklarga duch keldi. U Turin klubi safida bor-yo'g'i bitta sovrin — Atalantaga qarshi kechgan finaldagi goli evaziga 2024-yilgi Italiya kubogini qo'lga kiritdi.
Faoliyatdagi yangi burilish va moliyaviy muvaffaqiyatVlaxovichning keyingi qadami ham u kutilgan darajadagi yulduzga aylanmaganini ko'rsatdi. Oylar davomida serbiyalik futbolchi Angliya Premer-ligasi, xususan Arsenal, shuningdek Barselona va Bavariya kabi grandlarni nishonga olgan edi. Biroq bu klublardan hech biri unga jiddiy qiziqish bildirmadi. 26 yoshida, faoliyatining eng qizg'in pallasida u Turkiya chempionatida o'ynashga majbur bo'lmoqda.
Beshiktash va turk futboliga hurmat saqlagan holda aytish mumkinki, bu Angliya Premer-ligasi yoki La Liga emas, garchi Turkiya klublari hozirda moliyaviy jihatdan badavlat bo'lsa-da. Shartnoma nuqtai nazaridan esa futbolchi va uning vakillari mutlaq g'olib bo'lishdi. Istanbulda u har mavsum uchun 10 million yevro sof maosh, bonuslar va salmoqli imzo qo'yish mukofotiga ega chiqdi.
Ayni paytda Yuventus haligacha Vlaxovichga munosib o'rinbosar topgani yo'q. Chunki jamoaga kelib qo'shilgan Kolo Muani jarima maydonchasining klassik markaziy hujumchisi emas, balki butun hujum chizig'i bo'ylab harakatlanishni yoqtiradigan mobil hujumchi hisoblanadi.
…