Dushan Vlaxovichning Turin klubidagi faoliyati yakunlandi

·38·Sport
Dushan Vlaxovichning Turin klubidagi faoliyati yakunlandi
Qisqacha

Dushan Vlaxovich Yuventusdagi faoliyatini yakunlab, Turkiyaning Beshiktash jamoasiga o'tdi. Yuventus serbiyalik hujumchini 2022-yil yanvarida Florentinadan 70 million yevro va 10 million yevro bonuslar evaziga sotib olgan edi. Vlaxovich Turin klubida 168 uchrashuvda 68 ta gol urib, 2024-yilgi Italiya kubogini qo'lga kiritdi, biroq kutilgan darajadagi hujumchiga aylana olmadi.

Goal.com xabar berishicha, Dushan Vlaxovichning Turinning Yuventus klubidagi faoliyati yakuniga yetdi va serbiyalik hujumchi Turkiyaning Beshiktash jamoasiga ko'chib o'tdi. Ushbu transfer hujumchining Italiyadagi davri kutilganidek porloq bo'lmaganini va ko'pchilik uchun katta xafagarchilik yoki illyuziya sifatida yodda qolganini yakuniy sarhisob qilish imkonini beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib o'tamiz, Yuventus uni 2022-yilning yanvar oyida Florentinadan 70 million yevro va 10 million yevro miqdoridagi bonuslar evaziga sotib olgan edi. Shuningdek, futbolchiga yillik maoshi asta-sekin 12 million yevrogacha yetishi kafolatlangan ulkan shartnoma taqdim etilgandi. Fiorentinada 108 ta o'yinda 49 ta gol urgan 22 yoshli futbolchini Turin grandi jamoani yetaklay oladigan avlodning eng yaxshi hujumchisi sifatida ko'rgandi, biroq u bu maqomni to'laqonli oqlay olmadi.

Murabbiylar almashinuvi va maydondagi qiyinchiliklar

Albatta, Vlaxovich uchun ayrim yumshatuvchi omillar ham mavjud. U klub tarixidagi eng og'ir davrlardan birida kelib qo'shildi. To'rt yarim yil davomida Yuventusda rahbariyat, jumladan prezident Anfielli va butun direktorlar kengashi iste'foga chiqdi, murabbiylar esa tinimsiz almashib turdi. Vlaxovich Allegri, Motta, Tudor, Spalletti qo'l ostida o'ynadi va oxir-oqibat Fiorentinada o'zining eng yaxshi o'yinlarini ko'rsatishiga sabab bo'lgan murabbiy Italianoga Beshiktashda yana qo'shildi.

Shunga qaramay, yuzaga kelgan tartibsizliklardan qat'i nazar, chinakam chempionlar bunday vaziyatlarda ham farq yaratishi kutilgandi. Vlaxovich buni faqat qisman bajara oldi. 168 uchrashuvda 68 ta gol urgan bo'lsa-da, hujumchi ko'pincha o'zining asabiy harakatlari, xususan, to'qnashuvlardagi texnik cheklovlari va jamoadoshlari bilan kichik maydonlardagi uzatmalaridagi kamchiliklari sababli qiyinchiliklarga duch keldi. U Turin klubi safida bor-yo'g'i bitta sovrin — Atalantaga qarshi kechgan finaldagi goli evaziga 2024-yilgi Italiya kubogini qo'lga kiritdi.

Faoliyatdagi yangi burilish va moliyaviy muvaffaqiyat

Vlaxovichning keyingi qadami ham u kutilgan darajadagi yulduzga aylanmaganini ko'rsatdi. Oylar davomida serbiyalik futbolchi Angliya Premer-ligasi, xususan Arsenal, shuningdek Barselona va Bavariya kabi grandlarni nishonga olgan edi. Biroq bu klublardan hech biri unga jiddiy qiziqish bildirmadi. 26 yoshida, faoliyatining eng qizg'in pallasida u Turkiya chempionatida o'ynashga majbur bo'lmoqda.

Beshiktash va turk futboliga hurmat saqlagan holda aytish mumkinki, bu Angliya Premer-ligasi yoki La Liga emas, garchi Turkiya klublari hozirda moliyaviy jihatdan badavlat bo'lsa-da. Shartnoma nuqtai nazaridan esa futbolchi va uning vakillari mutlaq g'olib bo'lishdi. Istanbulda u har mavsum uchun 10 million yevro sof maosh, bonuslar va salmoqli imzo qo'yish mukofotiga ega chiqdi.

Ayni paytda Yuventus haligacha Vlaxovichga munosib o'rinbosar topgani yo'q. Chunki jamoaga kelib qo'shilgan Kolo Muani jarima maydonchasining klassik markaziy hujumchisi emas, balki butun hujum chizig'i bo'ylab harakatlanishni yoqtiradigan mobil hujumchi hisoblanadi.

Dushan VlaxovichYuventusBeshiktashItaliya KubogiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiXavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 17:57«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdiBugun, 17:57Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiBugun, 17:51Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBugun, 17:42O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!Bugun, 17:38Kolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiKolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiBugun, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha