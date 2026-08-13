Jeremi Doku Manchester Siti bilan shartnomasini uzaytirdi

·34·Sport
Jeremi Doku Manchester Siti bilan shartnomasini uzaytirdi
Qisqacha

Jeremi Doku Manchester Siti bilan shartnomasini 2031-yilgacha uzaytirdi. 2023-yilda Stade Rennais klubidan transfer qilingan 24 yoshli belgiyalik futbolchi jamoaning muhim qanot hujumchilaridan biriga aylandi. Doku yangi bosh murabbiy Enso Mareskaning taktik uslubidan mamnunligini bildirib, muxlislar qo'llab-quvvatlashini yangi shartnoma imzolashdagi asosiy sabablardan biri sifatida qayd etdi.

Angliyaning Manchester Siti klubi o'zining tezkor qanot hujumchisi Jeremi Doku bilan uzoq muddatli shartnoma imzolanganini rasman e'lon qildi. Goal.com xabar berishicha, 24 yoshli belgiyalik futbolchi Manchesterda 2031-yilgacha qoladigan bo'ldi. Ushbu yangi bitim jamoa bosh murabbiyi Enso Mareska boshchiligidagi yangi davrda klubning asosiy rejalaridan biri hisoblanadi va futbolchining kelajagini Etihad stadionida kafolatlaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2023-yilda Fransiyaning Stade Rennais klubidan safga qo'shilgan Jeremi Doku qisqa vaqt ichida Angliya Premyer-ligasining eng xavfli va chaqqon qanot o'yinchilaridan biriga aylandi. U o'zining yuqori tezligi va texnik mahorati evaziga mamlakat ichki sahnasida ustunlik qilayotgan jamoaning muhim qismiga aylandi. Doku yozgi mavsumda klub bilan shartnomasini uzaytirgan Fil Foden, Goshko Gvardiol va Abduqodir Husanov kabi mashhur futbolchilar safiga qo'shildi.

Yangi shartnoma va bosh murabbiy ta'siri

Shartnomani uzaytirgach, Jeremi Doku klubdagi faoliyati haqida iliq fikrlar bildirib, o'z minnatdorchiligini izhor etdi. Uning so'zlariga ko'ra, Manchester Siti uning ham futbolchi, ham shaxs sifatida o'sishida ulkan rol o'ynagan hamda murabbiylar shtabining mehnati tufayli u har kuni rivojlanib bormoqda. Futbolchi yangi bosh murabbiy Enso Mareskaning taktik uslubi unga juda yoqishini va kelgusi mavsumdan katta umidlar kutayotganini alohida ta'kidladi.

"Enso bu yerda ekan, men yangi mavsumdan juda hayajondaman," deydi Doku. "Uning futbol uslubi biz yaxshi ko'radigan tarzda shakllantirilgan. Shuningdek, Manchester Siti muxlislari mening yangi shartnoma imzolashimdagi eng asosiy sabablardan biridir. Ularning sevgisi va qo'llab-quvvatlashini doimo his qilaman, muxlislarga munosib muvaffaqiyatlarni taqdim etishni istayman."

Klub rahbariyatining yuqori bahosi

Klub sport direktori Ugo Viana ham belgiyalik futbolchining professional o'sishi va tabiiy iqtidorini yuqori baholadi. Ugo Viananing ta'kidlashicha, Doku qisqa muddat ichida jamoaning sevimli a'zosiga aylanish bilan birga, Yevropa futbolidagi eng qo'rqinchli qanot hujumchilaridan biriga aylanishga ulgurgan.

"Jeremi – jamoamizga qo'shilganidan beri o'sishi barchaga ko'rinib turgan ulkan iste'dod egasi," dedi Viana. "U o'zining ajoyib dinamikasi va xarakteri bilan qanot hujumchisi uchun biz qidirayotgan barcha xususiyatlarga ega. U har kuni yaxshilanishni xohlaydigan birinchi darajali munosabatdagi inson va bu yangi kelishuvga haqli ravishda munosibdir."

Jeremi DokuManchester SitiAngliya Premyer-ligasiEnso MareskaFutbol transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiJoze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiBugun, 18:37Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiXavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 17:57«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdiBugun, 17:57Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiBugun, 17:51Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBugun, 17:42O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!Bugun, 17:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha