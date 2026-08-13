Jeremi Doku Manchester Siti bilan shartnomasini uzaytirdi
Jeremi Doku Manchester Siti bilan shartnomasini 2031-yilgacha uzaytirdi. 2023-yilda Stade Rennais klubidan transfer qilingan 24 yoshli belgiyalik futbolchi jamoaning muhim qanot hujumchilaridan biriga aylandi. Doku yangi bosh murabbiy Enso Mareskaning taktik uslubidan mamnunligini bildirib, muxlislar qo'llab-quvvatlashini yangi shartnoma imzolashdagi asosiy sabablardan biri sifatida qayd etdi.
Angliyaning Manchester Siti klubi o'zining tezkor qanot hujumchisi Jeremi Doku bilan uzoq muddatli shartnoma imzolanganini rasman e'lon qildi. Goal.com xabar berishicha, 24 yoshli belgiyalik futbolchi Manchesterda 2031-yilgacha qoladigan bo'ldi. Ushbu yangi bitim jamoa bosh murabbiyi Enso Mareska boshchiligidagi yangi davrda klubning asosiy rejalaridan biri hisoblanadi va futbolchining kelajagini Etihad stadionida kafolatlaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2023-yilda Fransiyaning Stade Rennais klubidan safga qo'shilgan Jeremi Doku qisqa vaqt ichida Angliya Premyer-ligasining eng xavfli va chaqqon qanot o'yinchilaridan biriga aylandi. U o'zining yuqori tezligi va texnik mahorati evaziga mamlakat ichki sahnasida ustunlik qilayotgan jamoaning muhim qismiga aylandi. Doku yozgi mavsumda klub bilan shartnomasini uzaytirgan Fil Foden, Goshko Gvardiol va Abduqodir Husanov kabi mashhur futbolchilar safiga qo'shildi.
Yangi shartnoma va bosh murabbiy ta'siriShartnomani uzaytirgach, Jeremi Doku klubdagi faoliyati haqida iliq fikrlar bildirib, o'z minnatdorchiligini izhor etdi. Uning so'zlariga ko'ra, Manchester Siti uning ham futbolchi, ham shaxs sifatida o'sishida ulkan rol o'ynagan hamda murabbiylar shtabining mehnati tufayli u har kuni rivojlanib bormoqda. Futbolchi yangi bosh murabbiy Enso Mareskaning taktik uslubi unga juda yoqishini va kelgusi mavsumdan katta umidlar kutayotganini alohida ta'kidladi.
"Enso bu yerda ekan, men yangi mavsumdan juda hayajondaman," deydi Doku. "Uning futbol uslubi biz yaxshi ko'radigan tarzda shakllantirilgan. Shuningdek, Manchester Siti muxlislari mening yangi shartnoma imzolashimdagi eng asosiy sabablardan biridir. Ularning sevgisi va qo'llab-quvvatlashini doimo his qilaman, muxlislarga munosib muvaffaqiyatlarni taqdim etishni istayman."
Klub rahbariyatining yuqori bahosiKlub sport direktori Ugo Viana ham belgiyalik futbolchining professional o'sishi va tabiiy iqtidorini yuqori baholadi. Ugo Viananing ta'kidlashicha, Doku qisqa muddat ichida jamoaning sevimli a'zosiga aylanish bilan birga, Yevropa futbolidagi eng qo'rqinchli qanot hujumchilaridan biriga aylanishga ulgurgan.
"Jeremi – jamoamizga qo'shilganidan beri o'sishi barchaga ko'rinib turgan ulkan iste'dod egasi," dedi Viana. "U o'zining ajoyib dinamikasi va xarakteri bilan qanot hujumchisi uchun biz qidirayotgan barcha xususiyatlarga ega. U har kuni yaxshilanishni xohlaydigan birinchi darajali munosabatdagi inson va bu yangi kelishuvga haqli ravishda munosibdir."
…