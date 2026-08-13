Niko Gonsales Turinda: Atletiko va Yuventus transfer borasida kelisholmayapti
Niko Gonsales Turinda qolishni istamayapti va faqat Atletiko Madrid safida to'p surishni xohlamoqda, biroq Atletiko va Yuventus transfer summasi bo'yicha kelisholmayapti. Atletiko futbolchi uchun 20–22 million yevro taklif qilmoqda, Yuventus esa uning narxini kamida 28–30 million yevro deb belgilagan.
Yozgi transfer oynasining yakunlanishiga oz vaqt qolgan bir paytda, Turinning Yuventus klubi yarimhimoyachisi Niko Gonsales atrofidagi vaziyat keskinligicha qolmoqda. Goal.com xabar berishicha, argentinalik futbolchi hozirda Turinda boʻlib, 1-sentabrgacha davom etadigan muzokaralar natijasini kutmoqda va ijtimoiy tarmoqlardagi videolarda koʻrsatilganidek, mashgʻulotlarni qizgʻin davom ettirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, 1998-yilda tugʻilgan vinger oʻtgan mavsumni ijara asosida Atletiko Madrid safida oʻtkazib, 37 ta uchrashuvda maydonga tushdi va 5 ta gol muallifiga aylandi. Jahon chempionatidan soʻng taʼtilni yakunlab qaytgan futbolchining Turin klubi bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilning 30-iyuniga qadar tuzilgan.
Transferdagi moliyaviy tafovutlarKlublar oʻrtasidagi asosiy muammo moliyaviy shartlarga borib taqalmoqda. Avvalroq tomonlar La Ligadagi oʻyinlar soni boʻyicha 32 million yevrolik majburiy sotib olish shartini kelishib olgan edi, biroq Atletiko futbolchining bu koʻrsatkichga yetishiga imkon bermasdan shart bajarilishining oldini oldi. Shunga qaramay, Madrid klubi futbolchini oʻz safiga qaytarish niyatida va Yuventus bilan muzokaralarni qaytadan boshlagan.
Hozirgi kunda tomonlar oʻrtasidagi moliyaviy farq sezilarli darajada saqlanib qolmoqda. Atletiko futbolchi uchun 20–22 million yevro taklif qilayotgan boʻlsa, Yuventus oʻtgan Jahon chempionatidagi yaxshi oʻyinlari fonida uning narxini kamida 28–30 million yevro etib belgilagan.
Spalletti urinishi va futbolchining qatʼiy pozitsiyasiVaziyatga Yuventus bosh murabbiyi Spalletti ham aralashishga urindi. Mutaxassis isteʼdodli futbolchi bilan ishlashni istagan edi, biroq murabbiy aloqaga chiqqanida Niko Gonsalesning pozitsiyasi qatʼiy ekanligi maʼlum boʻldi. 2024–2025-yilgi omadsiz mavsumdan keyin futbolchi Turinda qolishni umuman istamayapti va faqatgina Atletiko Madrid safida toʻp surishni xohlamoqda.
Mutaxassislarning fikricha, ushbu transfer sagasi transfer oynasining soʻnggi kunlarigacha choʻzilishi mumkin. Yakuniy yechim barcha tomonlarning manfaatlariga, jumladan, futbolchi va Atletiko istaklariga hamda Yuventusning yangi transferlar uchun mablagʻ yigʻish ehtiyojiga mos kelishi lozim.
…