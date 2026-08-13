Niko Gonsales Turinda: Atletiko va Yuventus transfer borasida kelisholmayapti

·48·Sport
Niko Gonsales Turinda: Atletiko va Yuventus transfer borasida kelisholmayapti
Qisqacha

Niko Gonsales Turinda qolishni istamayapti va faqat Atletiko Madrid safida to'p surishni xohlamoqda, biroq Atletiko va Yuventus transfer summasi bo'yicha kelisholmayapti. Atletiko futbolchi uchun 20–22 million yevro taklif qilmoqda, Yuventus esa uning narxini kamida 28–30 million yevro deb belgilagan.

Yozgi transfer oynasining yakunlanishiga oz vaqt qolgan bir paytda, Turinning Yuventus klubi yarimhimoyachisi Niko Gonsales atrofidagi vaziyat keskinligicha qolmoqda. Goal.com xabar berishicha, argentinalik futbolchi hozirda Turinda boʻlib, 1-sentabrgacha davom etadigan muzokaralar natijasini kutmoqda va ijtimoiy tarmoqlardagi videolarda koʻrsatilganidek, mashgʻulotlarni qizgʻin davom ettirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, 1998-yilda tugʻilgan vinger oʻtgan mavsumni ijara asosida Atletiko Madrid safida oʻtkazib, 37 ta uchrashuvda maydonga tushdi va 5 ta gol muallifiga aylandi. Jahon chempionatidan soʻng taʼtilni yakunlab qaytgan futbolchining Turin klubi bilan amaldagi shartnomasi 2029-yilning 30-iyuniga qadar tuzilgan.

Transferdagi moliyaviy tafovutlar

Klublar oʻrtasidagi asosiy muammo moliyaviy shartlarga borib taqalmoqda. Avvalroq tomonlar La Ligadagi oʻyinlar soni boʻyicha 32 million yevrolik majburiy sotib olish shartini kelishib olgan edi, biroq Atletiko futbolchining bu koʻrsatkichga yetishiga imkon bermasdan shart bajarilishining oldini oldi. Shunga qaramay, Madrid klubi futbolchini oʻz safiga qaytarish niyatida va Yuventus bilan muzokaralarni qaytadan boshlagan.

Hozirgi kunda tomonlar oʻrtasidagi moliyaviy farq sezilarli darajada saqlanib qolmoqda. Atletiko futbolchi uchun 20–22 million yevro taklif qilayotgan boʻlsa, Yuventus oʻtgan Jahon chempionatidagi yaxshi oʻyinlari fonida uning narxini kamida 28–30 million yevro etib belgilagan.

Spalletti urinishi va futbolchining qatʼiy pozitsiyasi

Vaziyatga Yuventus bosh murabbiyi Spalletti ham aralashishga urindi. Mutaxassis isteʼdodli futbolchi bilan ishlashni istagan edi, biroq murabbiy aloqaga chiqqanida Niko Gonsalesning pozitsiyasi qatʼiy ekanligi maʼlum boʻldi. 2024–2025-yilgi omadsiz mavsumdan keyin futbolchi Turinda qolishni umuman istamayapti va faqatgina Atletiko Madrid safida toʻp surishni xohlamoqda.

Mutaxassislarning fikricha, ushbu transfer sagasi transfer oynasining soʻnggi kunlarigacha choʻzilishi mumkin. Yakuniy yechim barcha tomonlarning manfaatlariga, jumladan, futbolchi va Atletiko istaklariga hamda Yuventusning yangi transferlar uchun mablagʻ yigʻish ehtiyojiga mos kelishi lozim.

YuventusAtletiko MadridNiko GonsalesTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiJoze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiBugun, 18:37Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiXavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 17:57«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdiBugun, 17:57Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiBugun, 17:51Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBugun, 17:42O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!Bugun, 17:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha