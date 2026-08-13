Real Madrid mavsum oldidan oʻyin uslubini qidirmoqda

·46·Sport
Real Madrid mavsum oldidan oʻyin uslubini qidirmoqda
Qisqacha

Real Madrid yozgi nazorat uchrashuvlarining barchasida g'alaba qozongan bo'lsa-da, Joze Mourinyo jamoaning o'yin uslubi va muvozanatini hali to'liq topgani yo'q. Chorshanba oqshomida Deportivo La Coruña ustidan 1:0 hisobida zafar quchilganiga qaramay, hujumni tashkil etishdagi noaniqlik, chiziqlar orasidagi bo'shliqlar va konsentratsiyaning yo'qolishi saqlanib qolmoqda.

Madridning Real klubi mavsumoldi oʻyinlarini muvaffaqiyatli yakunlayotganiga qaramay, jamoa oʻyinida jiddiy savollar va muammolar saqlanib qolmoqda. Sport nashrining xabar berishicha, rasmiy uchrashuvlar boshlanishi oldidan bosh murabbiy Joze Mourinyo shogirdlarining maydondagi oʻyin uslubi va muvozanatini toʻliq topgani yoʻq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub yozgi nazorat uchrashuvlarining barchasida gʻalaba qozondi. Jumladan, chorshanba oqshomida boʻlib oʻtgan Deportivo La Coruña jamoasiga qarshi bahsda ham madridliklar 1:0 hisobida zafar quchdi. Biroq ijobiy natijalar jamoaning maydondagi harakatlaridagi kamchiliklarni toʻliq yashira olmadi.

Maydondagi muvozanat va tarkibdagi muammolar

Mavsumoldi sinovlari Real Madrid hujumni tashkil etishda aniq oʻyin uslubiga ega emasligini koʻrsatdi. Chiziqlar orasidagi boʻshliqlar va konsentratsiyaning yoʻqolishi rasmiy musobaqalar boshlanganda jiddiy qiyinchiliklarga sabab boʻlishi mumkin.

Joze Mourinyo hozirgi vaqtda futbolchilarni sinovdan oʻtkazib, daqiqalarni taqsimlashda davom etmoqda. Oʻyin davomida jamoa baʼzan birdamlikni yoʻqotib qoʻymoqda, raqiblar esa bu boʻshliqlardan unumli foydalanishga harakat qilmoqda. Bu holat murabbiydan har bir uchrashuvdan keyin taktikani qayta koʻrib chiqishni talab qilmoqda.

Bernardo Silva yangi loyihaning asosiy tayanchiga aylandi

Klub ichki muhiti va mashgʻulotlardagi kayfiyat yaxshilangani aytilayotgan boʻlsa-da, José Mourinyoning uchrashuvlardagi reaksiyalari hali qilinadigan ishlar koʻpligini koʻrsatmoqda. Unga koʻra, jamoa asta-sekin rivojlanmoqda.

Yangi loyihada Bernardo Silva markaziy oʻrinlardan birini egallamoqda. Uning jamoaga kelishi yarim himoyaga tartib olib kirdi. Portugaliyalik futbolchi nafaqat hujum yakunida hal qiluvchi harakatlarni amalga oshirmoqda, balki himoyadan hujum boshlash va chiziqlarni bogʻlashda ham muhim yechim taqdim etmoqda.

Real MadridJosé MourinhoBernardo SilvaLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiJoze Mourinyo: Haqiqiy ish kelgusi haftadan boshlanadiBugun, 18:37Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiXavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 17:57«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdiBugun, 17:57Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiBugun, 17:51Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBugun, 17:42O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!Bugun, 17:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha