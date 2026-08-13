Real Madrid mavsum oldidan oʻyin uslubini qidirmoqda
Real Madrid yozgi nazorat uchrashuvlarining barchasida g'alaba qozongan bo'lsa-da, Joze Mourinyo jamoaning o'yin uslubi va muvozanatini hali to'liq topgani yo'q. Chorshanba oqshomida Deportivo La Coruña ustidan 1:0 hisobida zafar quchilganiga qaramay, hujumni tashkil etishdagi noaniqlik, chiziqlar orasidagi bo'shliqlar va konsentratsiyaning yo'qolishi saqlanib qolmoqda.
Madridning Real klubi mavsumoldi oʻyinlarini muvaffaqiyatli yakunlayotganiga qaramay, jamoa oʻyinida jiddiy savollar va muammolar saqlanib qolmoqda. Sport nashrining xabar berishicha, rasmiy uchrashuvlar boshlanishi oldidan bosh murabbiy Joze Mourinyo shogirdlarining maydondagi oʻyin uslubi va muvozanatini toʻliq topgani yoʻq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub yozgi nazorat uchrashuvlarining barchasida gʻalaba qozondi. Jumladan, chorshanba oqshomida boʻlib oʻtgan Deportivo La Coruña jamoasiga qarshi bahsda ham madridliklar 1:0 hisobida zafar quchdi. Biroq ijobiy natijalar jamoaning maydondagi harakatlaridagi kamchiliklarni toʻliq yashira olmadi.
Maydondagi muvozanat va tarkibdagi muammolarMavsumoldi sinovlari Real Madrid hujumni tashkil etishda aniq oʻyin uslubiga ega emasligini koʻrsatdi. Chiziqlar orasidagi boʻshliqlar va konsentratsiyaning yoʻqolishi rasmiy musobaqalar boshlanganda jiddiy qiyinchiliklarga sabab boʻlishi mumkin.
Joze Mourinyo hozirgi vaqtda futbolchilarni sinovdan oʻtkazib, daqiqalarni taqsimlashda davom etmoqda. Oʻyin davomida jamoa baʼzan birdamlikni yoʻqotib qoʻymoqda, raqiblar esa bu boʻshliqlardan unumli foydalanishga harakat qilmoqda. Bu holat murabbiydan har bir uchrashuvdan keyin taktikani qayta koʻrib chiqishni talab qilmoqda.
Bernardo Silva yangi loyihaning asosiy tayanchiga aylandiKlub ichki muhiti va mashgʻulotlardagi kayfiyat yaxshilangani aytilayotgan boʻlsa-da, José Mourinyoning uchrashuvlardagi reaksiyalari hali qilinadigan ishlar koʻpligini koʻrsatmoqda. Unga koʻra, jamoa asta-sekin rivojlanmoqda.
Yangi loyihada Bernardo Silva markaziy oʻrinlardan birini egallamoqda. Uning jamoaga kelishi yarim himoyaga tartib olib kirdi. Portugaliyalik futbolchi nafaqat hujum yakunida hal qiluvchi harakatlarni amalga oshirmoqda, balki himoyadan hujum boshlash va chiziqlarni bogʻlashda ham muhim yechim taqdim etmoqda.
…