Niko Gonsales Turiniga qaytdi: Atletiko Madrid va Yuventus muzokaralari

·50·Sport
Niko Gonsales Turiniga qaytdi: Atletiko Madrid va Yuventus muzokaralari
Qisqacha

Niko Gonsales ta'tilni yakunlab, Turin shahriga qaytdi, biroq uning Yuventusdagi kelajagi hanuz mavhumligicha qolmoqda. 1998 yilda tug'ilgan futbolchining Yuventus bilan shartnomasi 2029 yilning 30 iyuniga qadar amal qiladi, ammo u Atletiko Madridga qaytishni istayapti. Atletiko 20-22 million yevro taklif qilayotgan bo'lsa, Yuventus kamida 28-30 million yevro talab qilmoqda.

Yozgi transfer oynasining yakunlanishiga oz vaqt qolgan bir paytda, argentinalik vinger Niko Gonsales ta'tilni yakunlab, Turin shahriga qaytib keldi. GOAL.com xabar berishicha, 1998 yilda tug'ilgan futbolchi shartnomasiga ko'ra Yuventus safida mashg'ulotlarga kirishishga majbur bo'lsa-da, uning kelajagi hamon mavhumligicha qolmoqda va transfer bozoridagi vaziyat 1 sentyabrga qadar oydinlashishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum bo'lishicha, futbolchining Turin klubi bilan amaldagi kelishuvi 2029 yilning 30 iyuniga qadar mo'ljallangan. Biroq, Niko Gonsales Bianconeri safida qolishni istamayapti va o'tgan 2025-26 yilgi mavsumda iqtidorini namoyish etgan Atletiko Madrid jamoasiga qaytishni qat'iy rejalashtirgan. O'sha mavsumda u matraschilar safida 37 ta uchrashuvda maydonga tushib, 5 ta gol muallifi bo'lgan edi.

Transferdagi moliyaviy to'siqlar va klublarning yondashuvi

Klublar o'rtasidagi asosiy kelishmovchilik moliyaviy shartlarga borib taqalmoqda. Oldinroq tuzilgan kelishuvdagi La Ligasidagi o'yinlar soni bo'yicha shartlar bajarilmagani sababli Atletiko 32 million yevrolik majburiy sotib olish bandini faollashtira olmagan edi. Shunga qaramay, Madrid klubi futbolchini o'z safiga qaytarish harakatini davom ettirmoqda va Yuventus bilan yangi muzokaralarga kirishishga intilmoqda.

Hozirgi vaqtda tomonlar o'rtasidagi moliyaviy tafovut sezilarli darajada saqlanib qolmoqda. Atletiko futbolchi uchun 20-22 million yevro taklif qilayotgan bo'lsa, Yuventus rahbariyati kamida 28-30 million yevro talab qilmoqda. Turinliklar bu pozitsiyani futbolchining Klublar o'rtasidagi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli o'yinlari orqali yanada mustahkamlab olishgan.

Spalletti rejalaridan voz kechish va yakuniy kutilmalar

Vaziyatga murabbiylar shtabi ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Yuventus bosh murabbiyi Niko Gonsalesni o'z jamoasida ko'rishni xohlagan edi, biroq murabbiyning so'rovi paytida futbolchining pozitsiyasi qat'iy ekani ma'lum bo'ldi. 2024-25 yilgi omadsiz mavsumdan so'ng, argentinalik vinger Italiya klubida qolishni umuman istamayapti va faqat Ispaniyaga yo'l olishni niyat qilgan.

Mutaxassislarning fikricha, ushbu transfer bo'yicha yakuniy kelishuv yozgi transfer oynasining so'nggi kunlarigacha cho'zilishi mumkin. Bu jarayon futbolchining xohishi, Atletiko istaklari va Yuventusning kelgusidagi transferlar uchun mablag' yig'ish ehtiyojini qondiradigan yagona yechimni topishga qaratilgan.

Niko GonsalesYuventusAtletiko MadridTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiXavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 17:57«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdiBugun, 17:57Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiSamimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladiBugun, 17:51Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBugun, 17:42O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!Bugun, 17:38Kolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiKolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiBugun, 17:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha