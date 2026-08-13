Niko Gonsales Turiniga qaytdi: Atletiko Madrid va Yuventus muzokaralari
Niko Gonsales ta'tilni yakunlab, Turin shahriga qaytdi, biroq uning Yuventusdagi kelajagi hanuz mavhumligicha qolmoqda. 1998 yilda tug'ilgan futbolchining Yuventus bilan shartnomasi 2029 yilning 30 iyuniga qadar amal qiladi, ammo u Atletiko Madridga qaytishni istayapti. Atletiko 20-22 million yevro taklif qilayotgan bo'lsa, Yuventus kamida 28-30 million yevro talab qilmoqda.
Yozgi transfer oynasining yakunlanishiga oz vaqt qolgan bir paytda, argentinalik vinger Niko Gonsales ta'tilni yakunlab, Turin shahriga qaytib keldi. GOAL.com xabar berishicha, 1998 yilda tug'ilgan futbolchi shartnomasiga ko'ra Yuventus safida mashg'ulotlarga kirishishga majbur bo'lsa-da, uning kelajagi hamon mavhumligicha qolmoqda va transfer bozoridagi vaziyat 1 sentyabrga qadar oydinlashishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lum bo'lishicha, futbolchining Turin klubi bilan amaldagi kelishuvi 2029 yilning 30 iyuniga qadar mo'ljallangan. Biroq, Niko Gonsales Bianconeri safida qolishni istamayapti va o'tgan 2025-26 yilgi mavsumda iqtidorini namoyish etgan Atletiko Madrid jamoasiga qaytishni qat'iy rejalashtirgan. O'sha mavsumda u matraschilar safida 37 ta uchrashuvda maydonga tushib, 5 ta gol muallifi bo'lgan edi.
Transferdagi moliyaviy to'siqlar va klublarning yondashuviKlublar o'rtasidagi asosiy kelishmovchilik moliyaviy shartlarga borib taqalmoqda. Oldinroq tuzilgan kelishuvdagi La Ligasidagi o'yinlar soni bo'yicha shartlar bajarilmagani sababli Atletiko 32 million yevrolik majburiy sotib olish bandini faollashtira olmagan edi. Shunga qaramay, Madrid klubi futbolchini o'z safiga qaytarish harakatini davom ettirmoqda va Yuventus bilan yangi muzokaralarga kirishishga intilmoqda.
Hozirgi vaqtda tomonlar o'rtasidagi moliyaviy tafovut sezilarli darajada saqlanib qolmoqda. Atletiko futbolchi uchun 20-22 million yevro taklif qilayotgan bo'lsa, Yuventus rahbariyati kamida 28-30 million yevro talab qilmoqda. Turinliklar bu pozitsiyani futbolchining Klublar o'rtasidagi jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli o'yinlari orqali yanada mustahkamlab olishgan.
Spalletti rejalaridan voz kechish va yakuniy kutilmalarVaziyatga murabbiylar shtabi ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Yuventus bosh murabbiyi Niko Gonsalesni o'z jamoasida ko'rishni xohlagan edi, biroq murabbiyning so'rovi paytida futbolchining pozitsiyasi qat'iy ekani ma'lum bo'ldi. 2024-25 yilgi omadsiz mavsumdan so'ng, argentinalik vinger Italiya klubida qolishni umuman istamayapti va faqat Ispaniyaga yo'l olishni niyat qilgan.
Mutaxassislarning fikricha, ushbu transfer bo'yicha yakuniy kelishuv yozgi transfer oynasining so'nggi kunlarigacha cho'zilishi mumkin. Bu jarayon futbolchining xohishi, Atletiko istaklari va Yuventusning kelgusidagi transferlar uchun mablag' yig'ish ehtiyojini qondiradigan yagona yechimni topishga qaratilgan.
…