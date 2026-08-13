Qashqadaryoda YPXdan qochgan haydovchi xizmat mashinasiga urildi (video)
Qashqadaryoda 12 avgust kuni Nexia-2 haydovchisi YPX xodimlarining to‘xtash haqidagi qonuniy talabiga bo‘ysunmay, xizmat avtomobiliga urildi. Haydovchi hujjatlarini tekshirtirmasdan voqea joyidan ketishga uringan va boshqa YPX xodimlarining to‘xtash ishoralariga ham amal qilmagan. Tezkor choralar natijasida uning shaxsi aniqlanib, qo‘lga olindi. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda.
Qashqadaryoda yo‘l-patrul xizmati xodimlarining to‘xtash haqidagi talabiga bo‘ysunmagan haydovchi xizmat avtomobiliga borib urildi. Hodisa 12 avgust kuni sodir bo‘lgan.
Viloyat IIB ma’lumotiga ko‘ra, tungi navbatchilik vaqtida YPX inspektorlari Nexia-2 avtomobilini hujjatlarini tekshirish maqsadida to‘xtatmoqchi bo‘lgan. Biroq haydovchi xodimlarning qonuniy talabini bajarmasdan, mashinada harakatlanib, voqea joyidan chiqib ketishga uringan.
Keyingi chorrahada navbatchilik qilayotgan boshqa YPX xodimi ham haydovchiga bir necha bor to‘xtash ishorasini bergan. Shunga qaramay, u yo‘lida davom etgan.
Shundan so‘ng patrul ekipaji avtomobilning yo‘lini xizmat mashinasi yordamida to‘sishga harakat qilgan. Biroq Nexia-2 haydovchisi YPX avtomobiliga urilib, yo‘l-transport hodisasini sodir etgan.
Ko‘rilgan tezkor choralar natijasida haydovchining shaxsi aniqlanib, u qo‘lga olingan. U YPX xodimlaridan hujjatlari bo‘lmagani sababli qochganini bildirgan va bunday holatni boshqa takrorlamasligini aytgan.
Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda.
…