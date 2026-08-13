Honor Robot Phone uch haftada 400 mingdan ortiq buyurtma oldi

·36·Texno
Honor Robot Phone uch haftada 400 mingdan ortiq buyurtma oldi
Qisqacha

Honor Robot Phone taqdim etilganidan keyin uch hafta ichida Xitoy bozorida 400 mingdan ortiq oldindan buyurtma oldi. Honor bosh tasvir injeneri Lo Vey xaridorlar talabi kutilganidan yuqori bo'lganini ma'lum qildi. Smartfon robotlashtirilgan kamera stabilizatori, maxsus YOYO tizimi va ARRI bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan tasvirni qayta ishlash texnologiyalariga ega.

Honor brendining yangi va noodatiy gadjeti — Robot Phone bozorda kutilmaganda yuqori qiziqishga sabab boʻldi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu innovatsion qurilma taqdim etilganidan beri atigi uch hafta ichida Xitoy bozorida 400 mingdan ortiq oldindan buyurtma yigʻishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniyaning bosh tasvir injeneri Lo Veyning maʼlum qilishicha, xaridorlar tomonidan kelib tushayotgan talab kutilganidan ham yuqori boʻlib chiqdi. U hatto oʻz bayonotida qiziquvchilarga murojaat qilib, agar vaqtida harakat qilishmasa, yangi smartfonga ega qolmasligi mumkinligini alohida taʼkidladi.

Noodatiy kamera va texnik imkoniyatlar

Mazkur smartfon oddiy mobil qurilmalardan oʻzining ilgʻor suratga olish imkoniyatlari hamda oʻziga xos dizayni bilan ajralib turadi. Honor Robot Phone modeli eng soʻnggi texnologik yechimlar bilan jihozlangan boʻlib, u mobil fotografiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda.

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi sifatida uning robotlashtirilgan kamera stabilizatori keltirib oʻtilgan. Shuningdek, smartfonga maxsus YOYO tizimi hamda taniqli ARRI kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan professional tasvirni qayta ishlash texnologiyalari oʻrnatilgan.

Narxlar va xotira turlari

Hozirgi vaqtda yangi flagman ikki xil xotira konfiguratsiyasida taqdim etilmoqda va ularning narxlari quyidagicha:

  • 12 GB tezkor va 512 GB doimiy xotiraga ega baza versiyasi — 10 000 yuan;
  • 16 GB operativ xotira va 1 TB sigʻimli toʻplamga ega yuqori modifikatsiya — 13 000 yuan.
Eslatib oʻtamiz, Honor Robot Phone smartfonining rasmiy savdolari joriy yilning 18-avgust sanasidan boshlanishi rejalashtirilgan. Mutaxassislarning fikricha, ilk kunlardanoq yuz minglab buyurtmalar kelib tushgani brendning mobil sanoatdagi mavqeini yanada mustahkamlaydi.

HonorRobot PhoneSmartfonXitoyTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya va Xitoy hamkorligida Tyanvan AESning yangi bloki ishga tushirilmoqdaRossiya va Xitoy hamkorligida Tyanvan AESning yangi bloki ishga tushirilmoqdaBugun, 17:52Xiaomi kompaniyasi yangi HyperOS 4 operatsion tizimining ilk sinov talqinini chiqardiXiaomi kompaniyasi yangi HyperOS 4 operatsion tizimining ilk sinov talqinini chiqardiBugun, 16:57Wildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildiWildberries ilovasi AQShdagi App Store doʻkoniga qaytarildiBugun, 15:51Elon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiElon Musk Grok 4.6 sunʼiy intellekt modelini taqdim etdiBugun, 14:53Turkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiTurkiyaning ilk AESida elektr energiyasi ishlab chiqarish boshlanadiBugun, 14:22Pyatyorochka oziq-ovqat mahsulotlari yaroqlilik muddatini eslatuvchi servisni ishga tushirdiPyatyorochka oziq-ovqat mahsulotlari yaroqlilik muddatini eslatuvchi servisni ishga tushirdiBugun, 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi