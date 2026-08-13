Honor Robot Phone uch haftada 400 mingdan ortiq buyurtma oldi
Honor Robot Phone taqdim etilganidan keyin uch hafta ichida Xitoy bozorida 400 mingdan ortiq oldindan buyurtma oldi. Honor bosh tasvir injeneri Lo Vey xaridorlar talabi kutilganidan yuqori bo'lganini ma'lum qildi. Smartfon robotlashtirilgan kamera stabilizatori, maxsus YOYO tizimi va ARRI bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan tasvirni qayta ishlash texnologiyalariga ega.
Honor brendining yangi va noodatiy gadjeti — Robot Phone bozorda kutilmaganda yuqori qiziqishga sabab boʻldi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu innovatsion qurilma taqdim etilganidan beri atigi uch hafta ichida Xitoy bozorida 400 mingdan ortiq oldindan buyurtma yigʻishga muvaffaq boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniyaning bosh tasvir injeneri Lo Veyning maʼlum qilishicha, xaridorlar tomonidan kelib tushayotgan talab kutilganidan ham yuqori boʻlib chiqdi. U hatto oʻz bayonotida qiziquvchilarga murojaat qilib, agar vaqtida harakat qilishmasa, yangi smartfonga ega qolmasligi mumkinligini alohida taʼkidladi.
Noodatiy kamera va texnik imkoniyatlarMazkur smartfon oddiy mobil qurilmalardan oʻzining ilgʻor suratga olish imkoniyatlari hamda oʻziga xos dizayni bilan ajralib turadi. Honor Robot Phone modeli eng soʻnggi texnologik yechimlar bilan jihozlangan boʻlib, u mobil fotografiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda.
Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi sifatida uning robotlashtirilgan kamera stabilizatori keltirib oʻtilgan. Shuningdek, smartfonga maxsus YOYO tizimi hamda taniqli ARRI kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan professional tasvirni qayta ishlash texnologiyalari oʻrnatilgan.
Narxlar va xotira turlariHozirgi vaqtda yangi flagman ikki xil xotira konfiguratsiyasida taqdim etilmoqda va ularning narxlari quyidagicha:
- 12 GB tezkor va 512 GB doimiy xotiraga ega baza versiyasi — 10 000 yuan;
- 16 GB operativ xotira va 1 TB sigʻimli toʻplamga ega yuqori modifikatsiya — 13 000 yuan.
…