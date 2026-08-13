Bartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerak

·24·Texno
Bartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerak
Qisqacha

Bartesian Duet alkogolli kokteyllarni bir tugma orqali tayyorlaydigan, narxi 300 dollar bo'lgan qurilma bo'lib, u kapsulalar va foydalanuvchi qo'shadigan spirtli ichimliklar asosida ishlaydi. Qurilma vazifasini tez va qulay bajarsa-da, bitta kapsulaning taxminan 2,50 dollar turishi hamda alkogolni alohida xarid qilish zarurati uning amaliy qiymatini pasaytiradi.

Maishiy texnika bozori soʻnggi yillarda turli avtomatlashtirilgan qurilmalar bilan boyib bormoqda, biroq ularning baʼzilari isteʼmolchilar oʻrtasida haqli savollarni tugʻdirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, alkogolli ichimliklar tayyorlashga moʻljallangan Bartesian Duet nomli yangi kokteyl roboti sinovdan oʻtkazildi va u oʻz vazifasini mukammal bajarishiga qaramay, mutaxassislar va xaridorlarni jiddiy oʻylantirib qoʻydi. Narxi 300 dollarni tashkil etuvchi ushbu gadjet kofe tayyorlaydigan mashinalarni eslatadi, biroq uning oʻziga xos murakkab jihatlari bor. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Qurilmaning ishlash prinsipi juda oddiy va qulay tarzda tuzilgan. Zamonaviy dizaynga ega ixcham moslamaga bir vaqtning oʻzida bir nechta turdagi spirtli ichimliklarni quyish mumkin. Shundan soʻng maxsus kapsula oʻrnatiladi, uning ichida espresso-martini, tarvuzli margarita, mai-tai va kosmopoliten kabi mashhur kokteyllarning konsentrlangan aralashmasi mavjud boʻladi. Mashina korpusidagi shtrix-kodni oʻqib, qaysi spirtli asos kerakligini aniqlaydi va foydalanuvchining xohishiga koʻra suv miqdorini belgilaydi.

Gadjetning ishlash jarayoni va sinov natijalari

Sinov jarayonida maʼlum boʻlishicha, qurilma bir tugmani bosish orqali tezda turli xil ichimliklarni tayyorlab beradi. Tayyorlangan suyuqlik muz bilan birga maxsus shakerga solinib, soʻngra stakanga quyiladi. Muallif va uning doʻstlari ushbu texnologiyaning yangiligidan zavqlanishgan boʻlsa-da, tez orada asosiy muammo — bu mahsulot ayniqsa kim uchun moʻljallangani haqidagi savol oʻrtaga chiqdi. Chunki bitta kapsulaning narxi taxminan 2,50 dollarni tashkil qiladi va alkogolning oʻzi alohida sotib olinishi kerak.

Tahlillarga koʻra, mazkur kokteyl roboti chinakam kokteyl ixlosmandlariga toʻgʻri kelmaydi. Kapsulalar tarkibida alkogol umuman yoʻq, shuning uchun murakkab ingredientlarning taʼmi asl nusxadan farq qilishi va biroz sunʼiy tuyilishi mumkin. Sinov qatnashchilari tarkibida faqat isteʼmolchi qoʻshgan aroq boʻlgan lemon drop ichimligini eng maʼqul deb topishdi. Asl retseptlardagi noyob likyorlar oʻrnini sunʼiy koʻrinishdagi muqobillar egallashi haqiqiy gurmanlarni qanoatlantirmasligi aniq.

Oshxona maydoni va narx masalalari

Shuningdek, qurilma oshxonada yetarlicha boʻsh joy talab qiladi. Oʻlchamlari kattaligi va har kuni ishlatilmasligi inobatga olinsa, uni doimiy ravishda koʻz oʻngda saqlash barchaga ham yoqmaydi. Qolaversa, bunday qimmatbaho texnologiyani sotib olishga qurbi yetadigan insonlarning aksariyati allaqachon uylarida yaxshi jihozlangan toʻlaqonli bar va sifatli ichimliklarga ega boʻlishadi. Agarda foydalanuvchi taʼmini biroz yaxshilash uchun qoʻshimcha ravishda limon soki yoki gazli suv qoʻshishga majbur boʻlsa, bu avtomatlashtirilgan jarayonning asosiy maʼnosini yoʻqqa chiqaradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bartesian kabi qurilmalar oʻz auditoriyasini topishi qiyin kechmoqda. Baʼzi foydalanuvchilar, jumladan, ayrim sharhlovchilar margaritani yuqori baholagan boʻlsa-da, umumiy manzarada mahsulotning narxi va real ehtiyojlar bir-biriga mos kelmasligi seziladi. Ushbu gadjet qiziqarli sovgʻa yoki ziyofatlar uchun oʻziga xos shou elementiga aylanishi mumkin, biroq kundalik hayotda u zaruriy maishiy texnika vositasi darajasiga chiqishi dargumon.

BartesianKokteyl robotiTexnologiyaGadjetlarAlkogolsiz kapsulalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiYandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiBugun, 20:58Instagram oʻzining matnli logotipini yangiladiInstagram oʻzining matnli logotipini yangiladiBugun, 20:57Microsoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaMicrosoft Copilot ilovalarini birlashtirib, muvaffaqiyatsiz sunʼiy intellekt funksiyalaridan voz kechmoqdaBugun, 20:52Xitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiXitoy «Delfin» tayfunini kuzatish uchun Fengyun sunʼiy yoʻldoshlarini safarbar etdiBugun, 20:26NVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiNVIDIA sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari uchun 500 milliard dollarlik reja tuzdiBugun, 20:22Toshkentda Yandex Maps piyodalar uchun soyali yo‘llarni ko‘rsata boshladiToshkentda Yandex Maps piyodalar uchun soyali yo‘llarni ko‘rsata boshladiBugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi