Bartesian kokteyl roboti: narxi 300 dollar boʻlgan gadjet aslida kimga kerak
Bartesian Duet alkogolli kokteyllarni bir tugma orqali tayyorlaydigan, narxi 300 dollar bo'lgan qurilma bo'lib, u kapsulalar va foydalanuvchi qo'shadigan spirtli ichimliklar asosida ishlaydi. Qurilma vazifasini tez va qulay bajarsa-da, bitta kapsulaning taxminan 2,50 dollar turishi hamda alkogolni alohida xarid qilish zarurati uning amaliy qiymatini pasaytiradi.
Maishiy texnika bozori soʻnggi yillarda turli avtomatlashtirilgan qurilmalar bilan boyib bormoqda, biroq ularning baʼzilari isteʼmolchilar oʻrtasida haqli savollarni tugʻdirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, alkogolli ichimliklar tayyorlashga moʻljallangan Bartesian Duet nomli yangi kokteyl roboti sinovdan oʻtkazildi va u oʻz vazifasini mukammal bajarishiga qaramay, mutaxassislar va xaridorlarni jiddiy oʻylantirib qoʻydi. Narxi 300 dollarni tashkil etuvchi ushbu gadjet kofe tayyorlaydigan mashinalarni eslatadi, biroq uning oʻziga xos murakkab jihatlari bor. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Qurilmaning ishlash prinsipi juda oddiy va qulay tarzda tuzilgan. Zamonaviy dizaynga ega ixcham moslamaga bir vaqtning oʻzida bir nechta turdagi spirtli ichimliklarni quyish mumkin. Shundan soʻng maxsus kapsula oʻrnatiladi, uning ichida espresso-martini, tarvuzli margarita, mai-tai va kosmopoliten kabi mashhur kokteyllarning konsentrlangan aralashmasi mavjud boʻladi. Mashina korpusidagi shtrix-kodni oʻqib, qaysi spirtli asos kerakligini aniqlaydi va foydalanuvchining xohishiga koʻra suv miqdorini belgilaydi.
Gadjetning ishlash jarayoni va sinov natijalari
Sinov jarayonida maʼlum boʻlishicha, qurilma bir tugmani bosish orqali tezda turli xil ichimliklarni tayyorlab beradi. Tayyorlangan suyuqlik muz bilan birga maxsus shakerga solinib, soʻngra stakanga quyiladi. Muallif va uning doʻstlari ushbu texnologiyaning yangiligidan zavqlanishgan boʻlsa-da, tez orada asosiy muammo — bu mahsulot ayniqsa kim uchun moʻljallangani haqidagi savol oʻrtaga chiqdi. Chunki bitta kapsulaning narxi taxminan 2,50 dollarni tashkil qiladi va alkogolning oʻzi alohida sotib olinishi kerak.
Tahlillarga koʻra, mazkur kokteyl roboti chinakam kokteyl ixlosmandlariga toʻgʻri kelmaydi. Kapsulalar tarkibida alkogol umuman yoʻq, shuning uchun murakkab ingredientlarning taʼmi asl nusxadan farq qilishi va biroz sunʼiy tuyilishi mumkin. Sinov qatnashchilari tarkibida faqat isteʼmolchi qoʻshgan aroq boʻlgan lemon drop ichimligini eng maʼqul deb topishdi. Asl retseptlardagi noyob likyorlar oʻrnini sunʼiy koʻrinishdagi muqobillar egallashi haqiqiy gurmanlarni qanoatlantirmasligi aniq.
Oshxona maydoni va narx masalalari
Shuningdek, qurilma oshxonada yetarlicha boʻsh joy talab qiladi. Oʻlchamlari kattaligi va har kuni ishlatilmasligi inobatga olinsa, uni doimiy ravishda koʻz oʻngda saqlash barchaga ham yoqmaydi. Qolaversa, bunday qimmatbaho texnologiyani sotib olishga qurbi yetadigan insonlarning aksariyati allaqachon uylarida yaxshi jihozlangan toʻlaqonli bar va sifatli ichimliklarga ega boʻlishadi. Agarda foydalanuvchi taʼmini biroz yaxshilash uchun qoʻshimcha ravishda limon soki yoki gazli suv qoʻshishga majbur boʻlsa, bu avtomatlashtirilgan jarayonning asosiy maʼnosini yoʻqqa chiqaradi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bartesian kabi qurilmalar oʻz auditoriyasini topishi qiyin kechmoqda. Baʼzi foydalanuvchilar, jumladan, ayrim sharhlovchilar margaritani yuqori baholagan boʻlsa-da, umumiy manzarada mahsulotning narxi va real ehtiyojlar bir-biriga mos kelmasligi seziladi. Ushbu gadjet qiziqarli sovgʻa yoki ziyofatlar uchun oʻziga xos shou elementiga aylanishi mumkin, biroq kundalik hayotda u zaruriy maishiy texnika vositasi darajasiga chiqishi dargumon.
…