Milan rahbariyati Rafael Leao taqdirini hal qilmoqda
Milan rahbariyati Jerri Kardinale va Rafael Leao o'rtasidagi yuzma-yuz uchrashuvda futbolchining klubda qolish-qolmasligini hal qilmoqchi. Agar Leao ketishni istasa, Milan 50-60 million yevro atrofidagi rasmiy taklifni talab qiladi, aks holda futbolchi jamoada qoladi. Leao Manchester Yunaytedga qarshi Polshada o'tadigan o'rtoqlik uchrashuviga jismoniy holati sabab bormaydi.
Italiyaning Milan klubi rahbariyati jamoaning yetakchi hujumchilaridan biri Rafael Leao kelajagiga yakuniy nuqta qoʻyishga tayyorlanmoqda. Sky Sport nashri tarqatgan xabarga koʻra, yangi haftaning boshida klub xoʻjayini Jerri Kardinale va portugaliyalik futbolchi oʻrtasida yuzma-yuz muhokama boʻlib oʻtadi. Ushbu uchrashuv tomonlar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlib, futbolchining Milan safida qolish-qolmasligi toʻliq oydinlashadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kardinale va Leao uchrashuvi: Hal qiluvchi qadamQizil-qorachilar xoʻjayini Jerri Kardinale Milanello bazasiga vertolyotda tashrif buyurib, jamoaning texnik kelajagi borasida aniq qarorga keldi. Soʻnggi oylarda futbolchi tomonidan bildirilgan fikrlar va uning kelajagi atrofidagi turli mish-mishlarga barham berish maqsadida klub rahbariyati ochiq muloqot talab qilmoqda. Kardinalening fikricha, vaziyat mutlaqo ochiq boʻlishi kerak va bu masala boʻyicha oʻrta yoʻlning oʻzi yoʻq.
Gazzetta dello Sport maʼlumotiga koʻra, Rafael Leao Manchester Yunayted jamoasiga qarshi Polshada oʻtadigan oʻrtoqlik uchrashuviga bormaydi. Biroq muxlislarni xavotirga solgan bu holat transfer masalasi bilan emas, balki futbolchining jismoniy holati bilan bogʻliq. Shunga qaramay, uning klubdagi kelajagi soʻroq ostida qolmoqda.
Transfer narxi va kelajak shartlariKlub rahbariyati Rafael Leao bilan boʻladigan uchrashuvda ikki xil stssenariyni koʻrib chiqmoqda. Agar futbolchi jamoadan ketishni istasa, Milan talabiga javob beradigan va 50-60 million yevro atrofidagi rasmiy taklif taqdim etilishi shart. Aks holda, transfer bozori hozircha uning istaklariga mos kelmagani sababli, u milanliklar safida qoladi.
Agar hujumchi klubda qolishga qaror qilsa, uning jamoaga toʻliq integratsiyalashuvi taʼminlanishi lozim. Buning uchun esa nafaqat klub rahbariyati, balki soʻnggi toʻrt oy davomida yuzaga kelgan tushunmovchiliklar yuzasidan jamoadoshlari bilan ham munosabatlarga oydinlik kiritib olish talab etiladi.
Ayni paytda bosh murabbiy Ruben Amorimning rejalari va Milan rahbariyatining qarashlari bir joydan chiqmoqda. Shunga qaramay, mavsumoldi tayyorgarlik jarayonlari qizgʻin ketayotgan bir paytda, tez orada boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv jamoaning ichki muhiti va oldindagi oʻyinlar uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
…