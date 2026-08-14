Milan rahbariyati Rafael Leao taqdirini hal qilmoqda

·41·Sport
Milan rahbariyati Rafael Leao taqdirini hal qilmoqda
Qisqacha

Milan rahbariyati Jerri Kardinale va Rafael Leao o'rtasidagi yuzma-yuz uchrashuvda futbolchining klubda qolish-qolmasligini hal qilmoqchi. Agar Leao ketishni istasa, Milan 50-60 million yevro atrofidagi rasmiy taklifni talab qiladi, aks holda futbolchi jamoada qoladi. Leao Manchester Yunaytedga qarshi Polshada o'tadigan o'rtoqlik uchrashuviga jismoniy holati sabab bormaydi.

Italiyaning Milan klubi rahbariyati jamoaning yetakchi hujumchilaridan biri Rafael Leao kelajagiga yakuniy nuqta qoʻyishga tayyorlanmoqda. Sky Sport nashri tarqatgan xabarga koʻra, yangi haftaning boshida klub xoʻjayini Jerri Kardinale va portugaliyalik futbolchi oʻrtasida yuzma-yuz muhokama boʻlib oʻtadi. Ushbu uchrashuv tomonlar uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlib, futbolchining Milan safida qolish-qolmasligi toʻliq oydinlashadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kardinale va Leao uchrashuvi: Hal qiluvchi qadam

Qizil-qorachilar xoʻjayini Jerri Kardinale Milanello bazasiga vertolyotda tashrif buyurib, jamoaning texnik kelajagi borasida aniq qarorga keldi. Soʻnggi oylarda futbolchi tomonidan bildirilgan fikrlar va uning kelajagi atrofidagi turli mish-mishlarga barham berish maqsadida klub rahbariyati ochiq muloqot talab qilmoqda. Kardinalening fikricha, vaziyat mutlaqo ochiq boʻlishi kerak va bu masala boʻyicha oʻrta yoʻlning oʻzi yoʻq.

Gazzetta dello Sport maʼlumotiga koʻra, Rafael Leao Manchester Yunayted jamoasiga qarshi Polshada oʻtadigan oʻrtoqlik uchrashuviga bormaydi. Biroq muxlislarni xavotirga solgan bu holat transfer masalasi bilan emas, balki futbolchining jismoniy holati bilan bogʻliq. Shunga qaramay, uning klubdagi kelajagi soʻroq ostida qolmoqda.

Transfer narxi va kelajak shartlari

Klub rahbariyati Rafael Leao bilan boʻladigan uchrashuvda ikki xil stssenariyni koʻrib chiqmoqda. Agar futbolchi jamoadan ketishni istasa, Milan talabiga javob beradigan va 50-60 million yevro atrofidagi rasmiy taklif taqdim etilishi shart. Aks holda, transfer bozori hozircha uning istaklariga mos kelmagani sababli, u milanliklar safida qoladi.

Agar hujumchi klubda qolishga qaror qilsa, uning jamoaga toʻliq integratsiyalashuvi taʼminlanishi lozim. Buning uchun esa nafaqat klub rahbariyati, balki soʻnggi toʻrt oy davomida yuzaga kelgan tushunmovchiliklar yuzasidan jamoadoshlari bilan ham munosabatlarga oydinlik kiritib olish talab etiladi.

Ayni paytda bosh murabbiy Ruben Amorimning rejalari va Milan rahbariyatining qarashlari bir joydan chiqmoqda. Shunga qaramay, mavsumoldi tayyorgarlik jarayonlari qizgʻin ketayotgan bir paytda, tez orada boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv jamoaning ichki muhiti va oldindagi oʻyinlar uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

MilanRafael LeaoJerri KardinaleItaliya A seriyasiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter transfer bozorida ingliz futbolchilarini jalb etmoqdaInter transfer bozorida ingliz futbolchilarini jalb etmoqdaBugun, 02:32Monza transfer bozorida faollashdi: Asll va Ngonge nishondaMonza transfer bozorida faollashdi: Asll va Ngonge nishondaBugun, 01:19Ruben Amorim Milanda katta tozalash ishlarini boshladiRuben Amorim Milanda katta tozalash ishlarini boshladiBugun, 00:53Ferran Torres Fransiyaga yoʻl olmoqda: PSJ hujumchini oʻz safiga qoʻshib oldiFerran Torres Fransiyaga yoʻl olmoqda: PSJ hujumchini oʻz safiga qoʻshib oldiKecha, 23:33«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!Kecha, 22:55Rodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiRodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiKecha, 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi