Xiaomi uch boshli yangi massaj qurilmasini taqdim etdi
Xiaomi Mijia Fascia Gun 3 massaj pistoletining dastlabki savdolarini Xitoy bozorida boshladi. Qurilma uch xil massaj boshchasi, 25 kilogrammgacha bosim kuchi va 4 millimetr ta'sir chuqurligiga ega. Unda sobit va o'zgaruvchan chastotali ikkita ish rejimi bo'lib, har biri uchta intensivlik darajasini taklif etadi. 2450 mA·ch akkumulyator odatiy foydalanishda 31 kungacha xizmat qiladi, qurilmaning boshlang'ich narxi esa 369 yuanni tashkil etadi.
Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi oʻzining yangi mahsulotini keng jamoatchilikka namoyish etib, Mijia Fascia Gun 3 massaj pistoletining dastlabki savdolarini boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjet oʻziga xos konstruksiyasi hamda ilgʻor funksiyalari bilan anʼanaviy modellardan keskin farq qiladi va mushaklarni chuqur boʻshashtirishga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Bozordagi aksariyat oʻxshash qurilmalardan farqli oʻlaroq, yangi versiya bir emas, balki uchta har xil shakldagi massaj boshchasi bilan jihozlangan. Ushbu yechim tana qismlarining oʻziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ishlov berish imkonini beradi va umumiy muolaja samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.
Texnik imkoniyatlar va ishlash rejim bajarilishiGadjet korpusi ostida kuchli ikki oʻqli choʻtkasiz motor yashiringan boʻlib, u 25 kilogrammgacha bosim kuchini hosil qilishga qodir. Taʼsir chuqurligi esa 4 millimetrni tashkil etadi. Bu koʻrsatkichlar qurilmaning chuqur mushak toʻqimalariga yetib borib, ogʻir jismoniy yuklamalardan keyingi charchoqni tezda kamaytirishini taʼminlaydi.
Muhandislar qurilmada ikkita asosiy ish rejimini nazarda tutishgan: sobit hamda oʻzgaruvchan chastota. Ularning har biri oʻz navbatida uchta intensivlik darajasini taklif etadi. Bu esa foydalanuvchiga oʻzining jismoniy holati va sezgirligidan kelib chiqib, eng maqbul sharoitni tanlash imkonini beradi.
Aqlli funksiyalar va akkumulyator quvvatiMijia Fascia Gun 3 foydalanuvchilar qulayligi uchun aqlli xotira funksiyasi bilan boyitilgan. Unga koʻra, qurilma keyingi safar yoqilganda avtomatik ravishda oxirgi ishlatilgan sozlamalarga qaytadi va har safar qaytadan rejim tanlab oʻtirish zaruratini yoʻqqa chiqaradi.
Qurilmaning avtonomligiga 2450 mA·ch sigʻimli akkumulyator masʼul hisoblanadi. Xiaomi maʼlumotlariga koʻra, batareyaning bir martalik toʻliq quvvati odatiy foydalanish rejimida 31 kungacha yetib beradi, bu esa tez-tez quvvatlash tashvishini kamaytiradi.
Hozircha Xitoy bozorida sotuvga chiqqan yangi massaj pistoletining boshlangʻich narxi 369 yuanni tashkil etmoqda. Bunday funksionallik va uzoq muddatli avtonomlik gadjetni faol turmush tarzini kechiruvchi va sport bilan shugʻullanuvchilar uchun jozibali tanlovga aylantiradi.
…