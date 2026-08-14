Xiaomi uch boshli yangi massaj qurilmasini taqdim etdi

·31·Texno
Xiaomi uch boshli yangi massaj qurilmasini taqdim etdi
Qisqacha

Xiaomi Mijia Fascia Gun 3 massaj pistoletining dastlabki savdolarini Xitoy bozorida boshladi. Qurilma uch xil massaj boshchasi, 25 kilogrammgacha bosim kuchi va 4 millimetr ta'sir chuqurligiga ega. Unda sobit va o'zgaruvchan chastotali ikkita ish rejimi bo'lib, har biri uchta intensivlik darajasini taklif etadi. 2450 mA·ch akkumulyator odatiy foydalanishda 31 kungacha xizmat qiladi, qurilmaning boshlang'ich narxi esa 369 yuanni tashkil etadi.

Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi oʻzining yangi mahsulotini keng jamoatchilikka namoyish etib, Mijia Fascia Gun 3 massaj pistoletining dastlabki savdolarini boshladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjet oʻziga xos konstruksiyasi hamda ilgʻor funksiyalari bilan anʼanaviy modellardan keskin farq qiladi va mushaklarni chuqur boʻshashtirishga moʻljallangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Bozordagi aksariyat oʻxshash qurilmalardan farqli oʻlaroq, yangi versiya bir emas, balki uchta har xil shakldagi massaj boshchasi bilan jihozlangan. Ushbu yechim tana qismlarining oʻziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ishlov berish imkonini beradi va umumiy muolaja samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Texnik imkoniyatlar va ishlash rejim bajarilishi

Gadjet korpusi ostida kuchli ikki oʻqli choʻtkasiz motor yashiringan boʻlib, u 25 kilogrammgacha bosim kuchini hosil qilishga qodir. Taʼsir chuqurligi esa 4 millimetrni tashkil etadi. Bu koʻrsatkichlar qurilmaning chuqur mushak toʻqimalariga yetib borib, ogʻir jismoniy yuklamalardan keyingi charchoqni tezda kamaytirishini taʼminlaydi.

Muhandislar qurilmada ikkita asosiy ish rejimini nazarda tutishgan: sobit hamda oʻzgaruvchan chastota. Ularning har biri oʻz navbatida uchta intensivlik darajasini taklif etadi. Bu esa foydalanuvchiga oʻzining jismoniy holati va sezgirligidan kelib chiqib, eng maqbul sharoitni tanlash imkonini beradi.

Aqlli funksiyalar va akkumulyator quvvati

Mijia Fascia Gun 3 foydalanuvchilar qulayligi uchun aqlli xotira funksiyasi bilan boyitilgan. Unga koʻra, qurilma keyingi safar yoqilganda avtomatik ravishda oxirgi ishlatilgan sozlamalarga qaytadi va har safar qaytadan rejim tanlab oʻtirish zaruratini yoʻqqa chiqaradi.

Qurilmaning avtonomligiga 2450 mA·ch sigʻimli akkumulyator masʼul hisoblanadi. Xiaomi maʼlumotlariga koʻra, batareyaning bir martalik toʻliq quvvati odatiy foydalanish rejimida 31 kungacha yetib beradi, bu esa tez-tez quvvatlash tashvishini kamaytiradi.

Hozircha Xitoy bozorida sotuvga chiqqan yangi massaj pistoletining boshlangʻich narxi 369 yuanni tashkil etmoqda. Bunday funksionallik va uzoq muddatli avtonomlik gadjetni faol turmush tarzini kechiruvchi va sport bilan shugʻullanuvchilar uchun jozibali tanlovga aylantiradi.

XiaomiMijia Fascia Gun 3Massaj pistoletiSmart gadjetlarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple foydalanuvchilarga yollanma josuslik dasturlari xuruji haqida ogohlantirish yubordiApple foydalanuvchilarga yollanma josuslik dasturlari xuruji haqida ogohlantirish yubordiBugun, 02:51Pokiston oʻzining ilk Jinnah-1 oyasari bilan tanishtirdiPokiston oʻzining ilk Jinnah-1 oyasari bilan tanishtirdiKecha, 23:54Sunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldiSunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldiKecha, 23:29X oʻz reyting algoritm manba kodini ochiqladi va shadowbanʼni tekshirish imkonini berdiX oʻz reyting algoritm manba kodini ochiqladi va shadowbanʼni tekshirish imkonini berdiKecha, 21:26Gʻarbiy Yevropa tarixdagi eng issiq yozni boshdan kechirdiGʻarbiy Yevropa tarixdagi eng issiq yozni boshdan kechirdiKecha, 21:26Yandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiYandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiKecha, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi