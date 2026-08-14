Inter transfer bozorida ingliz futbolchilarini jalb etmoqda
Milanning Inter klubi bir transfer oynasida uch nafar ingliz futbolchisini tarkibiga qo'shish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda. Klub allaqachon Manchester Siti bilan shartnomasi yakunlangan Jon Stounzni erkin agent sifatida jalb qildi, Djed Spens transferini e'lon qilishi va Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jonesni qo'lga kiritishga urinishi kutilmoqda.
Milanning Inter klubi transfer bozorida oʻziga xos va dadil strategiyani amalga oshirmoqda. Italiya jamoasi Angliya Premyer-ligasi raqobatbardoshligi hamda intensivligiga moslashish maqsadida aynan shu chempionat vakillarini oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Calciomercato va boshqa sport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Nerazzurri bir transfer oynasining oʻzida uch nafar ingliz futbolchisini roʻyxatdan oʻtkazish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsumda Manchester Siti safidan Manuel Akanji tarkibga kelib qoʻshilgan edi. Joriy transfer oynasida esa Inter allaqachon Manchester Siti bilan shartnomasi yakunlangan Jon Stounzni erkin agent sifatida oʻz safiga qoʻshib oldi. Shuningdek, Tottenxem bilan uzoq davom etgan muzokaralardan soʻng Djed Spensning transferi ham eʼlon qilinishi kutilmoqda. Biroq klub shu bilan cheklanib qolmoqchi emas.
Curtis Jones va transfer qoidalariItaliya grandi Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jonesni ham qoʻlga kiritishga harakat qilmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, bitta transfer oynasida uch nafar ingliz futbolchisining A Seriya klubiga oʻtishi kuzatiladi. Biroq koʻpchilik muxlislarda Brexitdan keyingi qatʼiy qoidalar sharoitida bu qanchalik haqiqatga yaqin ekanligi haqida haqli savol tugʻilishi tabiiy.
Maʼlumki, Birlashgan Qirollik Yevropa Ittifoqidan chiqqanidan soʻng, ingliz, shotland, uels va shimoliy irlandiyalik fuqarolar Yevropa Hamjamiyati aʼzosi hisoblanmay qoldi. Futbolda ham ular dastlab oddiy vaqtinchalik tartibda chet ellik futbolchilar qatoriga kiritilgan edi. Biroq 2024/2025 yilgi mavsum boshidan boshlab Italiya futbol federatsiyasi FIGC qoidalarga muhim oʻzgartirishlar kiritdi.
Yangi reglament va istisnolarMamlakatga xorijiy ishchilarning kirib kelishini tartibga soluvchi qonunlarga muvofiq, A Seriya klublari uchun maxsus band kiritildi. Rasmiy bayonotga koʻra, chet eldan keladigan faqatgina bitta britaniyalik va bitta alban professional futbolchisini no-EU (Yevropa Ittifoqiga kirmaydigan) futbolchilar uchun belgilangan umumiy cheklovlardan tashqari roʻyxatdan oʻtkazishga ruxsat etiladi.
Shu oʻrinda haqli savol tugʻiladi: agar qoidada faqat bitta britaniyalik futbolchi haqida soʻz borsa, Inter qanday qilib bir yoʻla uch nafar futbolchini roʻyxatdan oʻtkazishi mumkin? Mutaxassislarning tushuntirishicha, transferlar va futbolchilarning maqomi boʻyicha klublar qonuniy huquqiy boʻshliqlar hamda qoʻshimcha shartnomaviy mexanizmlardan foydalangan holda ushbu masalani hal etish yoʻllarini izlamoqda.
Xususan, Jon Stounz erkin agent sifatida kelgani va boshqa huquqiy jihatlar reglament talablariga moslashtirilishi kutilmoqda. Djed Spens va Curtis Jones masalasida ham shifokorlar koʻrigidan oʻtgach, klub rahbariyati Italiya futbol federatsiyasi belgilagan meʼyorlar doirasida barcha rasmiyatchiliklarni hal etishni rejalashtirgan.
…