Inter transfer bozorida ingliz futbolchilarini jalb etmoqda

·29·Sport
Inter transfer bozorida ingliz futbolchilarini jalb etmoqda
Qisqacha

Milanning Inter klubi bir transfer oynasida uch nafar ingliz futbolchisini tarkibiga qo'shish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda. Klub allaqachon Manchester Siti bilan shartnomasi yakunlangan Jon Stounzni erkin agent sifatida jalb qildi, Djed Spens transferini e'lon qilishi va Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jonesni qo'lga kiritishga urinishi kutilmoqda.

Milanning Inter klubi transfer bozorida oʻziga xos va dadil strategiyani amalga oshirmoqda. Italiya jamoasi Angliya Premyer-ligasi raqobatbardoshligi hamda intensivligiga moslashish maqsadida aynan shu chempionat vakillarini oʻz safiga qoʻshib olishni rejalashtirmoqda. Calciomercato va boshqa sport nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Nerazzurri bir transfer oynasining oʻzida uch nafar ingliz futbolchisini roʻyxatdan oʻtkazish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsumda Manchester Siti safidan Manuel Akanji tarkibga kelib qoʻshilgan edi. Joriy transfer oynasida esa Inter allaqachon Manchester Siti bilan shartnomasi yakunlangan Jon Stounzni erkin agent sifatida oʻz safiga qoʻshib oldi. Shuningdek, Tottenxem bilan uzoq davom etgan muzokaralardan soʻng Djed Spensning transferi ham eʼlon qilinishi kutilmoqda. Biroq klub shu bilan cheklanib qolmoqchi emas.

Curtis Jones va transfer qoidalari

Italiya grandi Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jonesni ham qoʻlga kiritishga harakat qilmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, bitta transfer oynasida uch nafar ingliz futbolchisining A Seriya klubiga oʻtishi kuzatiladi. Biroq koʻpchilik muxlislarda Brexitdan keyingi qatʼiy qoidalar sharoitida bu qanchalik haqiqatga yaqin ekanligi haqida haqli savol tugʻilishi tabiiy.

Maʼlumki, Birlashgan Qirollik Yevropa Ittifoqidan chiqqanidan soʻng, ingliz, shotland, uels va shimoliy irlandiyalik fuqarolar Yevropa Hamjamiyati aʼzosi hisoblanmay qoldi. Futbolda ham ular dastlab oddiy vaqtinchalik tartibda chet ellik futbolchilar qatoriga kiritilgan edi. Biroq 2024/2025 yilgi mavsum boshidan boshlab Italiya futbol federatsiyasi FIGC qoidalarga muhim oʻzgartirishlar kiritdi.

Yangi reglament va istisnolar

Mamlakatga xorijiy ishchilarning kirib kelishini tartibga soluvchi qonunlarga muvofiq, A Seriya klublari uchun maxsus band kiritildi. Rasmiy bayonotga koʻra, chet eldan keladigan faqatgina bitta britaniyalik va bitta alban professional futbolchisini no-EU (Yevropa Ittifoqiga kirmaydigan) futbolchilar uchun belgilangan umumiy cheklovlardan tashqari roʻyxatdan oʻtkazishga ruxsat etiladi.

Shu oʻrinda haqli savol tugʻiladi: agar qoidada faqat bitta britaniyalik futbolchi haqida soʻz borsa, Inter qanday qilib bir yoʻla uch nafar futbolchini roʻyxatdan oʻtkazishi mumkin? Mutaxassislarning tushuntirishicha, transferlar va futbolchilarning maqomi boʻyicha klublar qonuniy huquqiy boʻshliqlar hamda qoʻshimcha shartnomaviy mexanizmlardan foydalangan holda ushbu masalani hal etish yoʻllarini izlamoqda.

Xususan, Jon Stounz erkin agent sifatida kelgani va boshqa huquqiy jihatlar reglament talablariga moslashtirilishi kutilmoqda. Djed Spens va Curtis Jones masalasida ham shifokorlar koʻrigidan oʻtgach, klub rahbariyati Italiya futbol federatsiyasi belgilagan meʼyorlar doirasida barcha rasmiyatchiliklarni hal etishni rejalashtirgan.

InterTransferA SeriyaAngliyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Milan rahbariyati Rafael Leao taqdirini hal qilmoqdaMilan rahbariyati Rafael Leao taqdirini hal qilmoqdaBugun, 01:57Monza transfer bozorida faollashdi: Asll va Ngonge nishondaMonza transfer bozorida faollashdi: Asll va Ngonge nishondaBugun, 01:19Ruben Amorim Milanda katta tozalash ishlarini boshladiRuben Amorim Milanda katta tozalash ishlarini boshladiBugun, 00:53Ferran Torres Fransiyaga yoʻl olmoqda: PSJ hujumchini oʻz safiga qoʻshib oldiFerran Torres Fransiyaga yoʻl olmoqda: PSJ hujumchini oʻz safiga qoʻshib oldiKecha, 23:33«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!«Buxoro» OKMKni mag‘lub etib, kuchli uchlikka ko‘tarilib oldi!Kecha, 22:55Rodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiRodri kelajagi atrofidagi vaziyat keskin oʻzgardiKecha, 21:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi