Apple foydalanuvchilarga yollanma josuslik dasturlari xuruji haqida ogohlantirish yubordi

·22·Texno
Apple foydalanuvchilarga yollanma josuslik dasturlari xuruji haqida ogohlantirish yubordi
Qisqacha

Apple iPhone, iPad yoki Mac qurilmalari davlat darajasidagi yollanma josuslik dasturlari nishoniga aylanganidan gumon qilingan foydalanuvchilarga ogohlantirish yubordi. Bildirishnomalar payshanba kuni 110 ta mamlakatdagi mijozlarga yetkazilgan, kompaniya esa hozirgacha 150 dan ortiq davlatdagi foydalanuvchilarni bunday xurujlardan xabardor qilgan. Apple ogohlantirishlarni iPhone qulflangan ekranidagi push-bildirishnoma, elektron pochta va akkauntga kirish chog'ida yuboradi.

Apple kompaniyasi oʻz qurilmalari xavfsizligiga tahdid soluvchi holatlar yuzasidan navbatdagi ogohlantirish xabarlarini tarqatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnologiya giganti oʻzlarining iPhone, iPad yoki Mac gadjetlari davlat darajasidagi maxsus josuslik dasturlari nishoniga aylanganidan gumon qilinayotgan mijozlarga maxsus bildirishnomalar yuborgan. Ushbu chora kiberxavfsizlikni taʼminlash va foydalanuvchilarni oʻz vaqtida ogohlantirishda muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining TechCrunch nashriga maʼlum qilishicha, mazkur xabarnomalar payshanba kuni bir yoʻla 110 ta mamlakatda yashovchi foydalanuvchilarga yetkazilgan. Hozirgi kunga qadar esa Apple dunyoning 150 dan ortiq davlatidagi mijozlarini shunday xurujlar haqida xabardor qilgan. Bu kabi raqamlar hukumatlar tomonidan qoʻllaniladigan josuslik dasturlari global miqyosda naqadar keng tarqalib ulgurganini yaqqol koʻrsatib beradi.

Xavfsizlik bildirishnomalaridagi yangiliklar

Apple oʻz veb-saytidagi yangilangan qoʻllab-quvvatlash maqolasida foydalanuvchilarga bevosita iPhone qulflangan ekranida paydo boʻladigan push-bildirishnoma orqali xabar berilishini maʼlum qildi. Ushbu bildirishnoma egasini darhol tegishli choralarni koʻrishga undaydi. Shuningdek, kompaniya xabarnoma interfeysini yangilab, foydalanuvchilarga keyingi qadamlar boʻyicha muhim maʼlumotlarni olishni yanada osonlashtirdi.

Qabul qilingan xabarda quyidagi matn aks etadi: “Apple sizning iPhoneʼingizga qaratilgan yollanma josuslik dasturi hujumini aniqladi. Maʼlumotlaringiz va qurilmangizni himoya qilish uchun hoziroq amalga oshirishingiz mumkin boʻlgan choralar mavjud”. Eʼtiborlisi, Apple bunday ogohlantirishlarni elektron pochta orqali hamda foydalanuvchi oʻz akkauntiga kirish chogʻida ham yuboradi.

Mutaxassislar tavsiyalari va himoya choralari

Raqamli tadqiqotlar bilan shugʻullanuvchi Citizen Lab guruhi katta tadqiqotchisi Jon Skott-Reylon X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻida mazkur josuslik ogohlantirishlari boʻyicha ilk maʼlumotlarni eʼlon qilgan edi. Agar sizga ham shunday xabarnoma kelsa, uni aslo eʼtiborsiz qoldirmaslik lozim. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bu xabar qurilmangiz toʻgʻridan-toʻgʻri buzib kirilganini anglatmasligi mumkin, biroq shaxsiy maʼlumotlarni asrash uchun zudlik bilan himoya choralarini koʻrish talab etiladi.

Push-bildirishnoma, shuningdek, yordam olish uchun kimga murojaat qilish kerakligi haqidagi maslahatlarni ham ochib beradi. Foydalanuvchilarga josuslik hujumlari muvaffaqiyatli amalga oshishini keskin qiyinlashtiruvchi Lockdown Mode (Maxsus himoya rejimi) funksiyasini yoqish tavsiya etiladi. Apple maʼlumotlariga koʻra, Lockdown Mode faollashtirilgan qurilmalarning birortasi ham muvaffaqiyatli buzib kirilgan holati hozircha qayd etilmagan.

Garchi josuslik dasturlari orqali qilinadigan xurujlar kamdan-kam uchrasa-da, soʻnggi yillarda kuzatuv texnologiyalarining oʻta kuchayishi ularning suiisteʼmol qilinishiga yoʻl ochdi. Bunday vositalar koʻpincha tanqidchilar va fuqarolik jamiyati faollariga qarshi qoʻllanmoqda. Citizen Lab tadqiqotchisi Skott-Reylonning fikricha, Apple 2021-yilda oʻzining xavfsizlik ogohlantirishlarini joriy etganidan buyon ushbu yangi push-bildirishnomalar foydalanuvchilarni oʻz qurilmalarini himoya qilish uchun yordam soʻrashga undash borasida katta qadam boʻlgan.

AppleJosuslik DasturiiPhoneKiberxavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi uch boshli yangi massaj qurilmasini taqdim etdiXiaomi uch boshli yangi massaj qurilmasini taqdim etdiBugun, 01:59Pokiston oʻzining ilk Jinnah-1 oyasari bilan tanishtirdiPokiston oʻzining ilk Jinnah-1 oyasari bilan tanishtirdiKecha, 23:54Sunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldiSunʼiy intellekt agentlari oʻrtasida kutilmagan toʻqnashuv yuzaga keldiKecha, 23:29X oʻz reyting algoritm manba kodini ochiqladi va shadowbanʼni tekshirish imkonini berdiX oʻz reyting algoritm manba kodini ochiqladi va shadowbanʼni tekshirish imkonini berdiKecha, 21:26Gʻarbiy Yevropa tarixdagi eng issiq yozni boshdan kechirdiGʻarbiy Yevropa tarixdagi eng issiq yozni boshdan kechirdiKecha, 21:26Yandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiYandex Market kiyimlar uchun klik boʻyicha yetkazib berish va keyin toʻlash tizimini joriy qildiKecha, 20:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi