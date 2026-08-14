Apple foydalanuvchilarga yollanma josuslik dasturlari xuruji haqida ogohlantirish yubordi
Apple iPhone, iPad yoki Mac qurilmalari davlat darajasidagi yollanma josuslik dasturlari nishoniga aylanganidan gumon qilingan foydalanuvchilarga ogohlantirish yubordi. Bildirishnomalar payshanba kuni 110 ta mamlakatdagi mijozlarga yetkazilgan, kompaniya esa hozirgacha 150 dan ortiq davlatdagi foydalanuvchilarni bunday xurujlardan xabardor qilgan. Apple ogohlantirishlarni iPhone qulflangan ekranidagi push-bildirishnoma, elektron pochta va akkauntga kirish chog'ida yuboradi.
Apple kompaniyasi oʻz qurilmalari xavfsizligiga tahdid soluvchi holatlar yuzasidan navbatdagi ogohlantirish xabarlarini tarqatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnologiya giganti oʻzlarining iPhone, iPad yoki Mac gadjetlari davlat darajasidagi maxsus josuslik dasturlari nishoniga aylanganidan gumon qilinayotgan mijozlarga maxsus bildirishnomalar yuborgan. Ushbu chora kiberxavfsizlikni taʼminlash va foydalanuvchilarni oʻz vaqtida ogohlantirishda muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining TechCrunch nashriga maʼlum qilishicha, mazkur xabarnomalar payshanba kuni bir yoʻla 110 ta mamlakatda yashovchi foydalanuvchilarga yetkazilgan. Hozirgi kunga qadar esa Apple dunyoning 150 dan ortiq davlatidagi mijozlarini shunday xurujlar haqida xabardor qilgan. Bu kabi raqamlar hukumatlar tomonidan qoʻllaniladigan josuslik dasturlari global miqyosda naqadar keng tarqalib ulgurganini yaqqol koʻrsatib beradi.
Xavfsizlik bildirishnomalaridagi yangiliklarApple oʻz veb-saytidagi yangilangan qoʻllab-quvvatlash maqolasida foydalanuvchilarga bevosita iPhone qulflangan ekranida paydo boʻladigan push-bildirishnoma orqali xabar berilishini maʼlum qildi. Ushbu bildirishnoma egasini darhol tegishli choralarni koʻrishga undaydi. Shuningdek, kompaniya xabarnoma interfeysini yangilab, foydalanuvchilarga keyingi qadamlar boʻyicha muhim maʼlumotlarni olishni yanada osonlashtirdi.
Qabul qilingan xabarda quyidagi matn aks etadi: “Apple sizning iPhoneʼingizga qaratilgan yollanma josuslik dasturi hujumini aniqladi. Maʼlumotlaringiz va qurilmangizni himoya qilish uchun hoziroq amalga oshirishingiz mumkin boʻlgan choralar mavjud”. Eʼtiborlisi, Apple bunday ogohlantirishlarni elektron pochta orqali hamda foydalanuvchi oʻz akkauntiga kirish chogʻida ham yuboradi.
Mutaxassislar tavsiyalari va himoya choralariRaqamli tadqiqotlar bilan shugʻullanuvchi Citizen Lab guruhi katta tadqiqotchisi Jon Skott-Reylon X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻida mazkur josuslik ogohlantirishlari boʻyicha ilk maʼlumotlarni eʼlon qilgan edi. Agar sizga ham shunday xabarnoma kelsa, uni aslo eʼtiborsiz qoldirmaslik lozim. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bu xabar qurilmangiz toʻgʻridan-toʻgʻri buzib kirilganini anglatmasligi mumkin, biroq shaxsiy maʼlumotlarni asrash uchun zudlik bilan himoya choralarini koʻrish talab etiladi.
Push-bildirishnoma, shuningdek, yordam olish uchun kimga murojaat qilish kerakligi haqidagi maslahatlarni ham ochib beradi. Foydalanuvchilarga josuslik hujumlari muvaffaqiyatli amalga oshishini keskin qiyinlashtiruvchi Lockdown Mode (Maxsus himoya rejimi) funksiyasini yoqish tavsiya etiladi. Apple maʼlumotlariga koʻra, Lockdown Mode faollashtirilgan qurilmalarning birortasi ham muvaffaqiyatli buzib kirilgan holati hozircha qayd etilmagan.
Garchi josuslik dasturlari orqali qilinadigan xurujlar kamdan-kam uchrasa-da, soʻnggi yillarda kuzatuv texnologiyalarining oʻta kuchayishi ularning suiisteʼmol qilinishiga yoʻl ochdi. Bunday vositalar koʻpincha tanqidchilar va fuqarolik jamiyati faollariga qarshi qoʻllanmoqda. Citizen Lab tadqiqotchisi Skott-Reylonning fikricha, Apple 2021-yilda oʻzining xavfsizlik ogohlantirishlarini joriy etganidan buyon ushbu yangi push-bildirishnomalar foydalanuvchilarni oʻz qurilmalarini himoya qilish uchun yordam soʻrashga undash borasida katta qadam boʻlgan.
…