Erling Xoland G尼斯 rekordlar kitobining toʻrtta sertifikatini qoʻlga kiritdi
Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland klub va terma jamoa safidagi natijalari uchun Ginnis rekordlar kitobining to'rtta maxsus sertifikati bilan taqdirlandi. U Angliya Premer-ligasida 100 ta golga eng tez erishgan futbolchi bo'ldi va bu natijaga 111 ta uchrashuvda erishdi.
Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland oʻzining klub va terma jamoa safidagi mislsiz gollari uchun Ginnis rekordlar kitobining toʻrtta maxsus sertifikati bilan taqdirlandi. GOAL.com xabar berishicha, 26 yoshli norvegiyalik futbolchi Angliya Premer-ligasi, Chempionlar ligasi hamda Millatlar ligasida tarixiy natijalarga erishib, yangi mavsum oldidan mazkur eʼtirofga sazovor boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu eʼtirof futbolchining 2026 yilgi jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlaridan soʻng amalga oshdi. Norvegiyalik toʻpurar uch yildan biroz koʻproq vaqt ichida Angliya futbolining eng qoʻrqinchli hujumchisiga aylandi va oʻz statistikasini yangi bosqichga olib chiqdi.
Tarixiy rekordlar va ularning ahamiyatiErling Xoland qoʻlga kiritgan toʻrtta rekord quyidagi muhim natijalarni oʻz ichiga oladi: Angliya Premer-ligasida 100 ta golga eng tez erishgan futbolchi, mavsum davomida kiritilgan eng koʻp gollar soni, UEFA Millatlar ligasining barcha vaqtlardagi eng yaxshi toʻpurari hamda Chempionlar ligasi bir oʻyinida eng koʻp gol urish boʻyicha rekordni takrorlash.
Xususan, u Fulhem darvozasiga penaltidan kiritgan goli evaziga Angliya Premer-ligasida oʻzining yuzinchi golini nishonladi. Buning uchun hujumchiga bor-yoʻgʻi 111 ta uchrashuv kifoya qildi. Shuningdek, u debyut mavsumidayoq 38 ta oʻyinda 36 ta gol urib, avvalgi rekordlarni ortda qoldirgandi.
Xalqaro maydon va kelgusi rejalarXalqaro maydonda ham faolligi bilan ajralib turgan hujumchi 2020 yilning sentyabridan 2024 yilning noyabriga qadar UEFA Millatlar ligasida 19 ta gol kiritib, musobaqa tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Bundan tashqari, uning RB Leipzigga qarshi oʻyinda kiritgan beshta goli Lionel Messi va Luiz Adrianoning Chempionlar ligasidagi rekordini takrorlagan edi.
Hozirda Manchester Siti jamoasi bosh murabbiy Enzo Maresca qoʻstgida Premer-liga chempionligini qaytarishga eʼtibor qaratmoqda. Jamoa oldinda turgan Angliya Superkubogi doirasidagi Arsenalga qarshi oʻyinga tayyorgarlik koʻrmoqda, biroq jahon chempionatidan keyingi taʼtil sababli mashgʻulotlarga endigina qoʻshilgan Erling Xolandning bu uchrashuvda maydonga tushishi hozircha soʻroq ostida qolmoqda.
…