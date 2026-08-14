Erling Xoland G尼斯 rekordlar kitobining toʻrtta sertifikatini qoʻlga kiritdi

·37·Sport
Erling Xoland G尼斯 rekordlar kitobining toʻrtta sertifikatini qoʻlga kiritdi
Qisqacha

Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland klub va terma jamoa safidagi natijalari uchun Ginnis rekordlar kitobining to'rtta maxsus sertifikati bilan taqdirlandi. U Angliya Premer-ligasida 100 ta golga eng tez erishgan futbolchi bo'ldi va bu natijaga 111 ta uchrashuvda erishdi.

Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland oʻzining klub va terma jamoa safidagi mislsiz gollari uchun Ginnis rekordlar kitobining toʻrtta maxsus sertifikati bilan taqdirlandi. GOAL.com xabar berishicha, 26 yoshli norvegiyalik futbolchi Angliya Premer-ligasi, Chempionlar ligasi hamda Millatlar ligasida tarixiy natijalarga erishib, yangi mavsum oldidan mazkur eʼtirofga sazovor boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu eʼtirof futbolchining 2026 yilgi jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlaridan soʻng amalga oshdi. Norvegiyalik toʻpurar uch yildan biroz koʻproq vaqt ichida Angliya futbolining eng qoʻrqinchli hujumchisiga aylandi va oʻz statistikasini yangi bosqichga olib chiqdi.

Tarixiy rekordlar va ularning ahamiyati

Erling Xoland qoʻlga kiritgan toʻrtta rekord quyidagi muhim natijalarni oʻz ichiga oladi: Angliya Premer-ligasida 100 ta golga eng tez erishgan futbolchi, mavsum davomida kiritilgan eng koʻp gollar soni, UEFA Millatlar ligasining barcha vaqtlardagi eng yaxshi toʻpurari hamda Chempionlar ligasi bir oʻyinida eng koʻp gol urish boʻyicha rekordni takrorlash.

Xususan, u Fulhem darvozasiga penaltidan kiritgan goli evaziga Angliya Premer-ligasida oʻzining yuzinchi golini nishonladi. Buning uchun hujumchiga bor-yoʻgʻi 111 ta uchrashuv kifoya qildi. Shuningdek, u debyut mavsumidayoq 38 ta oʻyinda 36 ta gol urib, avvalgi rekordlarni ortda qoldirgandi.

Xalqaro maydon va kelgusi rejalar

Xalqaro maydonda ham faolligi bilan ajralib turgan hujumchi 2020 yilning sentyabridan 2024 yilning noyabriga qadar UEFA Millatlar ligasida 19 ta gol kiritib, musobaqa tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylandi. Bundan tashqari, uning RB Leipzigga qarshi oʻyinda kiritgan beshta goli Lionel Messi va Luiz Adrianoning Chempionlar ligasidagi rekordini takrorlagan edi.

Hozirda Manchester Siti jamoasi bosh murabbiy Enzo Maresca qoʻstgida Premer-liga chempionligini qaytarishga eʼtibor qaratmoqda. Jamoa oldinda turgan Angliya Superkubogi doirasidagi Arsenalga qarshi oʻyinga tayyorgarlik koʻrmoqda, biroq jahon chempionatidan keyingi taʼtil sababli mashgʻulotlarga endigina qoʻshilgan Erling Xolandning bu uchrashuvda maydonga tushishi hozircha soʻroq ostida qolmoqda.

Erling HaalandManchester SitiPremer-ligaGinnis rekordlarifutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiUesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiBugun, 12:15Inter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaInter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaBugun, 12:12Neymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringNeymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringBugun, 11:59La Masia iqtidori Hansi Flick eʼtiborini tortdiLa Masia iqtidori Hansi Flick eʼtiborini tortdiBugun, 11:51Yuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildiYuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildiBugun, 11:38Eva Karneyro Jan Terri va Joze Mourinuni tanqid qildiEva Karneyro Jan Terri va Joze Mourinuni tanqid qildiBugun, 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi