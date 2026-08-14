Toshkentdagi 350 yoshli noyob tut daraxti endi rasman tabiiy yodgorlik deb e’tirof etildi
Toshkentda taxminan 350 yoshga yaqin noyob tut daraxti rasman tabiiy yodgorlik deb e’tirof etildi. Mutaxassislar uning yoshi va tabiiy ahamiyatini inobatga olib, daraxtga alohida muhofaza maqomini berdi. Uni asrash uchun atrofiga maxsus panjara o‘rnatilishi, yaqin hududga esa daraxt tarixi va ahamiyati haqida ma’lumot beruvchi taxtalar qo‘yilishi rejalashtirilmoqda. Endilikda 350 yillik tut daraxti Toshkentning tabiiy va tarixiy merosi sifatida muhofaza qilinadi.
Toshkentda taxminan 350 yoshga yaqin noyob tut daraxti rasman tabiiy yodgorlik deb e’tirof etildi. Asrlar davomida shaharning o‘zgarishlariga guvoh bo‘lgan daraxt endi maxsus muhofaza qilinadi.
Asrlar qa’ridan qolgan daraxt
Mutaxassislar daraxtning yoshi va tabiiy ahamiyatini inobatga olib, unga alohida muhofaza maqomini berdi.
Bu tut daraxti Toshkentdagi ko‘plab zamonaviy bino va ko‘chalar paydo bo‘lishidan ancha oldin o‘sib kelgan.
Atrofi obodonlashtiriladi
Noyob daraxtni tashqi shikastlanishlardan asrash uchun uning atrofiga maxsus panjara o‘rnatilishi rejalashtirilmoqda. Shuningdek, yaqin hududga daraxtning tarixi va ahamiyati haqida ma’lumot beruvchi taxtalar qo‘yiladi.
Endilikda 350 yillik tut daraxti Toshkentning nafaqat tabiiy, balki tarixiy merosining bir qismi sifatida ham muhofaza qilinadi.
…