Toshkentdagi 350 yoshli noyob tut daraxti endi rasman tabiiy yodgorlik deb e’tirof etildi

·32·Jamiyat
Toshkentdagi 350 yoshli noyob tut daraxti endi rasman tabiiy yodgorlik deb e’tirof etildi
Qisqacha

Toshkentda taxminan 350 yoshga yaqin noyob tut daraxti rasman tabiiy yodgorlik deb e’tirof etildi. Mutaxassislar uning yoshi va tabiiy ahamiyatini inobatga olib, daraxtga alohida muhofaza maqomini berdi. Uni asrash uchun atrofiga maxsus panjara o‘rnatilishi, yaqin hududga esa daraxt tarixi va ahamiyati haqida ma’lumot beruvchi taxtalar qo‘yilishi rejalashtirilmoqda. Endilikda 350 yillik tut daraxti Toshkentning tabiiy va tarixiy merosi sifatida muhofaza qilinadi.

Toshkentda taxminan 350 yoshga yaqin noyob tut daraxti rasman tabiiy yodgorlik deb e’tirof etildi. Asrlar davomida shaharning o‘zgarishlariga guvoh bo‘lgan daraxt endi maxsus muhofaza qilinadi.

Asrlar qa’ridan qolgan daraxt

Mutaxassislar daraxtning yoshi va tabiiy ahamiyatini inobatga olib, unga alohida muhofaza maqomini berdi.

Bu tut daraxti Toshkentdagi ko‘plab zamonaviy bino va ko‘chalar paydo bo‘lishidan ancha oldin o‘sib kelgan.

Atrofi obodonlashtiriladi

Noyob daraxtni tashqi shikastlanishlardan asrash uchun uning atrofiga maxsus panjara o‘rnatilishi rejalashtirilmoqda. Shuningdek, yaqin hududga daraxtning tarixi va ahamiyati haqida ma’lumot beruvchi taxtalar qo‘yiladi.

Endilikda 350 yillik tut daraxti Toshkentning nafaqat tabiiy, balki tarixiy merosining bir qismi sifatida ham muhofaza qilinadi.

Toshkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qamoqxonaga otasining duosini olish uchun kelgan qizQamoqxonaga otasining duosini olish uchun kelgan qizBugun, 12:25«Aviachiptalar — sharmandalik, prokuror tomoshabin»: Surxondaryo hokimidan kutilmagan bayonot«Aviachiptalar — sharmandalik, prokuror tomoshabin»: Surxondaryo hokimidan kutilmagan bayonotBugun, 10:41«Men kimman?» degan savolga javob beradigan 12 nuqta...«Men kimman?» degan savolga javob beradigan 12 nuqta...Bugun, 08:49O‘zbekistonda 15 yoshli maktab o‘quvchisi fohishadan xavfli infeksiya yuqtirib olgani aniqlandiO‘zbekistonda 15 yoshli maktab o‘quvchisi fohishadan xavfli infeksiya yuqtirib olgani aniqlandiBugun, 06:09Qarzlarini o‘z vaqtida to‘lamagan fuqaroning “TRACKER 2” avtoulovi xatlandiQarzlarini o‘z vaqtida to‘lamagan fuqaroning “TRACKER 2” avtoulovi xatlandiKecha, 19:59Aliment to‘lashdan qochib yurgan ota Urganchdagi qurilish binosidan topildiAliment to‘lashdan qochib yurgan ota Urganchdagi qurilish binosidan topildiKecha, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi