Endi mushuk va itlar ham ro‘yxatdan o‘tkaziladi: Qozog‘iston mushuklarga raqamli pasport berishni boshladi
Qozog'istonda uy mushuklari uchun raqamli pasportlar berila boshlandi. Hujjatda mushukning ismi, zoti, rangi, tug'ilgan sanasi, egasi haqidagi ma'lumotlar, emlashlari, mikrochipi va sterilizatsiyasi qayd etiladi, bu esa hayvon yo'qolganida uni aniqlash va egasini topishni osonlashtiradi. O'zbekistonda ham 7 avgustdan mushuk, it, qoramol, mayda shoxli hayvonlar va boshqa uy hamda qishloq xo'jaligi hayvonlarini majburiy ro'yxatga olish tartibi kuchga kirdi.
Qozog‘istonda uy mushuklari uchun raqamli pasportlar berila boshlandi. Unda mushukning ismi, zoti, rangi, tug‘ilgan sanasi, egasi haqidagi ma’lumotlar, emlashlari, mikrochipi va sterilizatsiyasi to‘g‘risidagi ma’lumotlar qayd etiladi.
Mushuk yo‘qolsa, topish osonlashadi
Bunday raqamli hujjat nafaqat safar vaqtida, balki uy hayvoni yo‘qolib qolganida ham asqatadi. Mikrochip va tizimdagi ma’lumotlar orqali mushukni aniqlash va egasini topish mumkin.
O‘zbekistonda ham yangi tartib
Eng qiziq jihati — 7 avgustdan O‘zbekistonda uy va qishloq xo‘jaligi hayvonlarini majburiy ro‘yxatga olish tartibi kuchga kirdi.
Endilikda mushuk, it, qoramol, mayda shoxli hayvonlar va boshqa hayvonlar hisobga olinadi.
Demak, mushukingiz endi nafaqat ism va ovqat idishiga, balki rasmiy raqamli hujjatga ham ega bo‘lishi mumkin.
Sizningcha, uy hayvonlariga bunday “pasport” kerakmi?
…