La Masia iqtidori Hansi Flick eʼtiborini tortdi

·30·Sport
La Masia iqtidori Hansi Flick eʼtiborini tortdi
Qisqacha

Orian Goren va Ibrahima Toncara Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona asosiy jamoasi mashg'ulotlarida qatnashishda davom etmoqda. 2009 va 2010-yillarda tug'ilgan bu futbolchilar La Masia akademiyasining eng iqtidorli vakillari qatorida ko'rilmoqda. 2022-yilda Barselona safiga qo'shilgan Orian Goren o'tgan mavsumdagi tig'iz jadval sabab ta'tilini qisqartirgan.

Barselona klubining har mavsumoldi yigʻini anʼanaviy tarzda jamoaning mashhur akademiyasidan yangi yulduzchalarni kashf etadi. Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, joriy mavsumoldi tayyorgarlik jarayonining dastlabki oyi ortda qolgan bir paytda ham kataloniyaklarning bir qator yosh tarbiyalanuvchilari bosh murabbiy Hansi Flick rahbarligida asosiy jamoa bilan shugʻullanishda davom etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ana shunday yosh iqtidorlar orasida Orian Goren hamda Ibrahima Toncara alohida ajralib turibdi. 2009 va 2010-yillarda tugʻilgan mazkur futbolchilar La Masia akademiyasining eng porloq vakillaridan sanalib, klub rahbariyati ularning kelajagiga katta umid bogʻlamoqda. Mavsum yakunlangach, yosh iqtidorlarga iyul oyidan boshlab asosiy jamoa mashgʻulotlariga qoʻshilish vazifasi topshirilgan edi.

Orian Goren uchun oʻtgan mavsum juda tigʻiz kechdi. U nafaqat Pol Planas boshchiligidagi jamoa safida Chempionlar kubogining hal qiluvchi bosqichlariga qadar harakat qildi, balki taʼtil boshlanishidan oldin Kataloniya kubogi uchrashuvlarida ham maydonga tushdi. Shu boisdan u qisqa muddatli taʼtilini oʻz ixtiyori bilan qisqartirishga majbur boʻldi.

La Masia tarbiyalanuvchilari uchun oltin imkoniyat

Iyul oyining oʻrtalarida tibbiy koʻrikdan oʻtgan futbolchilar nemis mutaxassisi qoʻl ostidagi mashgʻulotlarga kirishgan eng yosh oʻyinchilardan boʻldilar. Bu holat yosh futbolchilar uchun oʻz salohiyatini namoyon etish yoʻlida ulkan qadam hisoblanadi. Goren 2022-yilda Barselona safiga kelib qoʻshilgan boʻlib, shundan buyon La Masia sharoitida yashab kelmoqda.

Klub akademiyasi yosh sportchilar uchun chinakam mukammal muhit yaratib bergani bilan ahamiyatlidir. Bu yerda iqtidorlar futbol sirlarini chuqur oʻzlashtirish bilan bir qatorda, oʻzlarining intellektual va akademik taʼlimini ham muvaffaqiyatli davom ettiradilar. Hansi Flick yoshlar bilan ishlashdagi jasorati evaziga ularga asosiy jamoadan joy olish imkoniyatini taqdim etmoqda.

Oldingi mavsumlarda ham Dro va Jofre Torrents kabi yoshlar murabbiy Ishonchini oqlab, asosiy tarkibdan joy olgan edilar. Hozirda Orian Goren va Ibrahima Toncara juftligi ham xuddi shunday muvaffaqiyatli yoʻlni bosib oʻtishga intilmoqda. Klubning yoshlarga tayanish siyosati kelgusida ham oʻz mevasini berishiga ishonch bildirilyapti.

BarcelonaHansi FlickLa MasiaOrian GorenIbrahima Toncara
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiUesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiBugun, 12:15Inter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaInter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaBugun, 12:12Neymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringNeymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringBugun, 11:59Yuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildiYuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildiBugun, 11:38Erling Xoland G尼斯 rekordlar kitobining toʻrtta sertifikatini qoʻlga kiritdiErling Xoland G尼斯 rekordlar kitobining toʻrtta sertifikatini qoʻlga kiritdiBugun, 11:34Eva Karneyro Jan Terri va Joze Mourinuni tanqid qildiEva Karneyro Jan Terri va Joze Mourinuni tanqid qildiBugun, 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi