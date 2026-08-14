La Masia iqtidori Hansi Flick eʼtiborini tortdi
Orian Goren va Ibrahima Toncara Hansi Flick boshqaruvidagi Barselona asosiy jamoasi mashg'ulotlarida qatnashishda davom etmoqda. 2009 va 2010-yillarda tug'ilgan bu futbolchilar La Masia akademiyasining eng iqtidorli vakillari qatorida ko'rilmoqda. 2022-yilda Barselona safiga qo'shilgan Orian Goren o'tgan mavsumdagi tig'iz jadval sabab ta'tilini qisqartirgan.
Barselona klubining har mavsumoldi yigʻini anʼanaviy tarzda jamoaning mashhur akademiyasidan yangi yulduzchalarni kashf etadi. Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, joriy mavsumoldi tayyorgarlik jarayonining dastlabki oyi ortda qolgan bir paytda ham kataloniyaklarning bir qator yosh tarbiyalanuvchilari bosh murabbiy Hansi Flick rahbarligida asosiy jamoa bilan shugʻullanishda davom etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ana shunday yosh iqtidorlar orasida Orian Goren hamda Ibrahima Toncara alohida ajralib turibdi. 2009 va 2010-yillarda tugʻilgan mazkur futbolchilar La Masia akademiyasining eng porloq vakillaridan sanalib, klub rahbariyati ularning kelajagiga katta umid bogʻlamoqda. Mavsum yakunlangach, yosh iqtidorlarga iyul oyidan boshlab asosiy jamoa mashgʻulotlariga qoʻshilish vazifasi topshirilgan edi.
Orian Goren uchun oʻtgan mavsum juda tigʻiz kechdi. U nafaqat Pol Planas boshchiligidagi jamoa safida Chempionlar kubogining hal qiluvchi bosqichlariga qadar harakat qildi, balki taʼtil boshlanishidan oldin Kataloniya kubogi uchrashuvlarida ham maydonga tushdi. Shu boisdan u qisqa muddatli taʼtilini oʻz ixtiyori bilan qisqartirishga majbur boʻldi.
La Masia tarbiyalanuvchilari uchun oltin imkoniyatIyul oyining oʻrtalarida tibbiy koʻrikdan oʻtgan futbolchilar nemis mutaxassisi qoʻl ostidagi mashgʻulotlarga kirishgan eng yosh oʻyinchilardan boʻldilar. Bu holat yosh futbolchilar uchun oʻz salohiyatini namoyon etish yoʻlida ulkan qadam hisoblanadi. Goren 2022-yilda Barselona safiga kelib qoʻshilgan boʻlib, shundan buyon La Masia sharoitida yashab kelmoqda.
Klub akademiyasi yosh sportchilar uchun chinakam mukammal muhit yaratib bergani bilan ahamiyatlidir. Bu yerda iqtidorlar futbol sirlarini chuqur oʻzlashtirish bilan bir qatorda, oʻzlarining intellektual va akademik taʼlimini ham muvaffaqiyatli davom ettiradilar. Hansi Flick yoshlar bilan ishlashdagi jasorati evaziga ularga asosiy jamoadan joy olish imkoniyatini taqdim etmoqda.
Oldingi mavsumlarda ham Dro va Jofre Torrents kabi yoshlar murabbiy Ishonchini oqlab, asosiy tarkibdan joy olgan edilar. Hozirda Orian Goren va Ibrahima Toncara juftligi ham xuddi shunday muvaffaqiyatli yoʻlni bosib oʻtishga intilmoqda. Klubning yoshlarga tayanish siyosati kelgusida ham oʻz mevasini berishiga ishonch bildirilyapti.
…