Neymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiring

·29·Sport
Neymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiring
Qisqacha

Santos Sudamerikana kubogi 1/8 final dastlabki uchrashuvida Makara ustidan 2:1 hisobida g'alaba qozondi. Neymar ikkita golli uzatma bilan jamoasining irodali g'alabasiga katta hissa qo'shganiga qaramay, ayrim muxlislarning hushtakbozligiga duch keldi. U uchrashuvdan keyin jamoa qiyin vaziyatda bo'lganida tanqid qilish o'rniga uni qo'llab-quvvatlash kerakligini, salbiy kayfiyatdagi muxlislar esa uyda o'tirgani ma'qul ekanini aytdi.

Janubiy Amerikaning nufuzli klub turnirlaridan biri boʻlgan Sudamerikana kubogining 1/8 final dastlabki uchrashuvida Braziliyaning Santos jamoasi oʻz maydonida Ekvadorning Makara jamoasini qiyin kechgan bahsda 2:1 hisobida magʻlub etdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu oʻyinda gʻalabani taʼminlagan asosiy qahramon Neymar uchrashuv davomida oʻz muxlislarining noroziligiga uchragan va oʻyindan keyin ularning salbiy munosabatiga nisbatan keskin munosabat bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Vila Belmiro stadionida kechgan uchrashuv mezbonlar uchun juda ogʻir boshlandi. Oʻyinning atigi toʻrtinchi daqiqasidayoq raqib safidan Franko Posse hisobni ochib, tribunadagi muxlislar va maydondagi futbolchilarni sarosimaga solib qoʻydi. Shundan soʻng oʻyin taqdirini oʻzgartirishga harakat qilgan Santos hujumlarni kuchaytirdi va birinchi boʻlim oxiriga kelib muvozanat tiklandi.

Neymarning assistlari va tribunadagi ziddiyat

Tanaffusga qadar Neymar tomonidan uzatib berilgan toʻpni Gabriel Barbosa golga aylantirib, hisobni tenglashtirdi. Ikkinchi boʻlimda esa braziliyalik yulduz yana oʻz mahoratini namoyish etdi. Uchrashuvning 75-daqiqasida burchak toʻpidan uzatib berilgan pasni Vilyam Arao muvaffaqiyatli yakunlab, jamoasiga gʻalaba keltirgan golni kiritdi.

Garchi Neymar ikkita golli uzatma amalga oshirib, jamoasining irodali gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshgan boʻlsa-da, maydondagi aniq boʻlmagan uzatmalardan biridan keyin tribunadagi ayrim muxlislar uni hushtakbozlik bilan kutib olishdi. Bu holat futbolchining qattiq gʻazabini keltirib chiqardi va u uchrashuvdan keyingi intervyusida oʻz noroziligini yashirmadi.

Futbolchining muxlislarga murojaati

ESPN nashriga bergan intervyusida Neymar muxlislarning jamoa yutqazayotgan paytdagi salbiy reaksiyasidan ranjiganini ochiq aytdi: "Muxlislar koʻp yillardan beri qiynalayotganini bilaman, lekin agar stadionga doimo salbiy kayfiyatda kelib, yomon narsalarni oʻylayveradigan boʻlsangiz, uyda oʻtirganingiz maʼqul. Oʻshanda maydonda hali 60 daqiqa vaqt bor edi, tanqid qilish oʻrniga bizni qoʻllab-quvvatlang", deya taʼkidladi hujumchi.

Shuningdek, futbolchi faqatgina jamoa gʻalaba qozongandagina muxlislik qilish oson ekanini, qiyin damlarda ham jamoaga dalda berish kerakligini qoʻshimcha qildi. Ushbu uchrashuvdagi harakatlari evaziga Neymar oʻzining soʻnggi 24 ta uchrashuvdagi shaxsiy koʻrsatkichini 13 ta gol va 8 ta golli uzatmaga yetkazdi.

Gʻalaba evaziga Santos Ekvadordagi javob oʻyini oldidan muhim ustunlikka ega boʻldi. Biroq Ambato shahridagi baland togʻlik hududda oʻtadigan keyingi haftadagi javob uchrashuvi jamoadan jismoniy jihatdan katta kuch talab etishi kutilmoqda. Santos bosh murabbiyi Kuka shogirdlari chorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritish uchun safarda ham ijobiy natija qayd etishi zarur.

NeymarSantosSudamerikanaFutbolBraziliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiUesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiBugun, 12:15Inter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaInter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaBugun, 12:12La Masia iqtidori Hansi Flick eʼtiborini tortdiLa Masia iqtidori Hansi Flick eʼtiborini tortdiBugun, 11:51Yuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildiYuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildiBugun, 11:38Erling Xoland G尼斯 rekordlar kitobining toʻrtta sertifikatini qoʻlga kiritdiErling Xoland G尼斯 rekordlar kitobining toʻrtta sertifikatini qoʻlga kiritdiBugun, 11:34Eva Karneyro Jan Terri va Joze Mourinuni tanqid qildiEva Karneyro Jan Terri va Joze Mourinuni tanqid qildiBugun, 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi