Neymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiring
Santos Sudamerikana kubogi 1/8 final dastlabki uchrashuvida Makara ustidan 2:1 hisobida g'alaba qozondi. Neymar ikkita golli uzatma bilan jamoasining irodali g'alabasiga katta hissa qo'shganiga qaramay, ayrim muxlislarning hushtakbozligiga duch keldi. U uchrashuvdan keyin jamoa qiyin vaziyatda bo'lganida tanqid qilish o'rniga uni qo'llab-quvvatlash kerakligini, salbiy kayfiyatdagi muxlislar esa uyda o'tirgani ma'qul ekanini aytdi.
Janubiy Amerikaning nufuzli klub turnirlaridan biri boʻlgan Sudamerikana kubogining 1/8 final dastlabki uchrashuvida Braziliyaning Santos jamoasi oʻz maydonida Ekvadorning Makara jamoasini qiyin kechgan bahsda 2:1 hisobida magʻlub etdi. Goal.com xabar berishicha, ushbu oʻyinda gʻalabani taʼminlagan asosiy qahramon Neymar uchrashuv davomida oʻz muxlislarining noroziligiga uchragan va oʻyindan keyin ularning salbiy munosabatiga nisbatan keskin munosabat bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Vila Belmiro stadionida kechgan uchrashuv mezbonlar uchun juda ogʻir boshlandi. Oʻyinning atigi toʻrtinchi daqiqasidayoq raqib safidan Franko Posse hisobni ochib, tribunadagi muxlislar va maydondagi futbolchilarni sarosimaga solib qoʻydi. Shundan soʻng oʻyin taqdirini oʻzgartirishga harakat qilgan Santos hujumlarni kuchaytirdi va birinchi boʻlim oxiriga kelib muvozanat tiklandi.
Neymarning assistlari va tribunadagi ziddiyatTanaffusga qadar Neymar tomonidan uzatib berilgan toʻpni Gabriel Barbosa golga aylantirib, hisobni tenglashtirdi. Ikkinchi boʻlimda esa braziliyalik yulduz yana oʻz mahoratini namoyish etdi. Uchrashuvning 75-daqiqasida burchak toʻpidan uzatib berilgan pasni Vilyam Arao muvaffaqiyatli yakunlab, jamoasiga gʻalaba keltirgan golni kiritdi.
Garchi Neymar ikkita golli uzatma amalga oshirib, jamoasining irodali gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshgan boʻlsa-da, maydondagi aniq boʻlmagan uzatmalardan biridan keyin tribunadagi ayrim muxlislar uni hushtakbozlik bilan kutib olishdi. Bu holat futbolchining qattiq gʻazabini keltirib chiqardi va u uchrashuvdan keyingi intervyusida oʻz noroziligini yashirmadi.
Futbolchining muxlislarga murojaatiESPN nashriga bergan intervyusida Neymar muxlislarning jamoa yutqazayotgan paytdagi salbiy reaksiyasidan ranjiganini ochiq aytdi: "Muxlislar koʻp yillardan beri qiynalayotganini bilaman, lekin agar stadionga doimo salbiy kayfiyatda kelib, yomon narsalarni oʻylayveradigan boʻlsangiz, uyda oʻtirganingiz maʼqul. Oʻshanda maydonda hali 60 daqiqa vaqt bor edi, tanqid qilish oʻrniga bizni qoʻllab-quvvatlang", deya taʼkidladi hujumchi.
Shuningdek, futbolchi faqatgina jamoa gʻalaba qozongandagina muxlislik qilish oson ekanini, qiyin damlarda ham jamoaga dalda berish kerakligini qoʻshimcha qildi. Ushbu uchrashuvdagi harakatlari evaziga Neymar oʻzining soʻnggi 24 ta uchrashuvdagi shaxsiy koʻrsatkichini 13 ta gol va 8 ta golli uzatmaga yetkazdi.
Gʻalaba evaziga Santos Ekvadordagi javob oʻyini oldidan muhim ustunlikka ega boʻldi. Biroq Ambato shahridagi baland togʻlik hududda oʻtadigan keyingi haftadagi javob uchrashuvi jamoadan jismoniy jihatdan katta kuch talab etishi kutilmoqda. Santos bosh murabbiyi Kuka shogirdlari chorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritish uchun safarda ham ijobiy natija qayd etishi zarur.
…