Uesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladi

·0·Sport
Uesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladi

Londonning Chelsi klubi markaziy himoyachisi Uesli Fofana jamoada uzoq kutilgan barqarorlikni o'rnatish muhimligini ma'lum qildi. Bu bayonot “aristokratlar” yangi bosh murabbiy Xabi Alonso qo'stiq ostida yangi davrga qadam qo'yayotgan bir paytda yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC Sport nashri xabar qilishicha, so'nggi yillarda jamoada tez-tez murabbiylar almashinuvi hamda 1 milliard funt sterlingdan ortiq mablag' sarflanganiga qaramay, tarkibdagi doimiy o'zgarishlar futbolchilarni tashvishga solmoqda. Xabi Alonso BlueCo konsorsiumi 2022-yilda klubga egalik qilgandan beri tayinlangan to'qqizinchi bosh murabbiyga aylandi. Eslatib o'tamiz, Antonio Konte 2016–2018-yillar oralig'ida ikki to'liq mavsum davomida ishlagan oxirgi murabbiy bo'lib qolmoqda.

Og'ir jarohatlardan keyin o'tgan mavsumda 38 ta uchrashuvda maydonga tushgan Fofana klub rahbariyati ham kelajak borasida futbolchilar bilan bir xil fikrda ekanligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, barcha futbolchilar jamoada uzoq muddatli barqaror muhit bo'lishini istaydi va rahbariyat ham bu masalada bir xil yondashuvga ega.

Transferlar va tarkibdagi raqobat

Chelsi yozgi transfer oynasida faol harakat qilib, yana 10 ta yangi futbolchini o'z safiga qo'shib oldi. Ularning orasida Jordan Henderson va Danny Welbeck kabi tajribali o'yinchilar bilan bir qatorda, Morgan Rogers va Maxence Lacroix kabi qimmatbaho xaridlar ham bor.

Klubda Cole Palmer va Reece James kabi 9 yoki 10 nafar "daxlsiz" futbolchilar guruhi borligi aytilayotganiga qaramay, Fofana asosiy tarkib uchun raqobat o'ta keskin ekanini yaxshi tushunadi. Fransuz futbolchisining fikricha, har bir kishi mashg'ulotlarda o'zini ko'rsatishi va murabbiy ishonchini qozonishi shart.

"Ehtimol, ba'zi yigitlar ketar, boshqalari kelar. O'zim uchun esa asosiy vazifa – yaxshi shug'ullanish, jismoniy holatni saqlab qolish va murabbiyning qarorlarini kutishdir. Futbolda 'mening joyim kafolatlangan' deb bo'lmaydi", – deya qo'shimcha qildi Fofana.

Yangi mavsum oldidan sinovlar

Chelsi shanba kuni Real Sosedad jamoasiga qarshi so'nggi o'rtoqlik o'yinini o'tkazadi va shundan so'ng 24-avgust kuni Premyer-liga doirasida o'z maydonida Fulxem klubini qabul qiladi.

Ispaniyalik mutaxassis Xabi Alonso o'zining eng yaxshi o'yin tizimini shakllantirish hamda yozgi yangi o'yinchilarni jamoaga tezda moslashtirish borasida darhol bosim ostida qolmoqda. Mavsum boshidagi natijalar Chelsideagi ushbu yangi davr barqarorlik keltira olishini ko'rsatuvchi asosiy mezon bo'ladi.

ChelsiUesli FofanaXabi AlonsoPremyer-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaInter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaBugun, 12:12Neymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringNeymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringBugun, 11:59La Masia iqtidori Hansi Flick eʼtiborini tortdiLa Masia iqtidori Hansi Flick eʼtiborini tortdiBugun, 11:51Yuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildiYuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildiBugun, 11:38Erling Xoland G尼斯 rekordlar kitobining toʻrtta sertifikatini qoʻlga kiritdiErling Xoland G尼斯 rekordlar kitobining toʻrtta sertifikatini qoʻlga kiritdiBugun, 11:34Eva Karneyro Jan Terri va Joze Mourinuni tanqid qildiEva Karneyro Jan Terri va Joze Mourinuni tanqid qildiBugun, 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi