Uesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladi
Londonning Chelsi klubi markaziy himoyachisi Uesli Fofana jamoada uzoq kutilgan barqarorlikni o'rnatish muhimligini ma'lum qildi. Bu bayonot “aristokratlar” yangi bosh murabbiy Xabi Alonso qo'stiq ostida yangi davrga qadam qo'yayotgan bir paytda yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC Sport nashri xabar qilishicha, so'nggi yillarda jamoada tez-tez murabbiylar almashinuvi hamda 1 milliard funt sterlingdan ortiq mablag' sarflanganiga qaramay, tarkibdagi doimiy o'zgarishlar futbolchilarni tashvishga solmoqda. Xabi Alonso BlueCo konsorsiumi 2022-yilda klubga egalik qilgandan beri tayinlangan to'qqizinchi bosh murabbiyga aylandi. Eslatib o'tamiz, Antonio Konte 2016–2018-yillar oralig'ida ikki to'liq mavsum davomida ishlagan oxirgi murabbiy bo'lib qolmoqda.
Og'ir jarohatlardan keyin o'tgan mavsumda 38 ta uchrashuvda maydonga tushgan Fofana klub rahbariyati ham kelajak borasida futbolchilar bilan bir xil fikrda ekanligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, barcha futbolchilar jamoada uzoq muddatli barqaror muhit bo'lishini istaydi va rahbariyat ham bu masalada bir xil yondashuvga ega.
Transferlar va tarkibdagi raqobatChelsi yozgi transfer oynasida faol harakat qilib, yana 10 ta yangi futbolchini o'z safiga qo'shib oldi. Ularning orasida Jordan Henderson va Danny Welbeck kabi tajribali o'yinchilar bilan bir qatorda, Morgan Rogers va Maxence Lacroix kabi qimmatbaho xaridlar ham bor.
Klubda Cole Palmer va Reece James kabi 9 yoki 10 nafar "daxlsiz" futbolchilar guruhi borligi aytilayotganiga qaramay, Fofana asosiy tarkib uchun raqobat o'ta keskin ekanini yaxshi tushunadi. Fransuz futbolchisining fikricha, har bir kishi mashg'ulotlarda o'zini ko'rsatishi va murabbiy ishonchini qozonishi shart.
"Ehtimol, ba'zi yigitlar ketar, boshqalari kelar. O'zim uchun esa asosiy vazifa – yaxshi shug'ullanish, jismoniy holatni saqlab qolish va murabbiyning qarorlarini kutishdir. Futbolda 'mening joyim kafolatlangan' deb bo'lmaydi", – deya qo'shimcha qildi Fofana.
Yangi mavsum oldidan sinovlarChelsi shanba kuni Real Sosedad jamoasiga qarshi so'nggi o'rtoqlik o'yinini o'tkazadi va shundan so'ng 24-avgust kuni Premyer-liga doirasida o'z maydonida Fulxem klubini qabul qiladi.
Ispaniyalik mutaxassis Xabi Alonso o'zining eng yaxshi o'yin tizimini shakllantirish hamda yozgi yangi o'yinchilarni jamoaga tezda moslashtirish borasida darhol bosim ostida qolmoqda. Mavsum boshidagi natijalar Chelsideagi ushbu yangi davr barqarorlik keltira olishini ko'rsatuvchi asosiy mezon bo'ladi.
…