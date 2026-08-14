Yuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildi

·39·Sport
Yuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildi
Qisqacha

Yuventus tarkibni yangilash va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash maqsadida Nico Gonzalez hamda Teun Koopmeinersni sotuvga qo'ydi. Klub ushbu futbolchilar bo'yicha jiddiy takliflarni ko'rib chiqishga tayyor. Tarkibni qisqartirish orqali moliyaviy yuklamani kamaytirish va kelgusi transferlar uchun mablag' yig'ish rejalashtirilgan. Muzokaralar transfer oynasi yopilguniga qadar davom etadi.

Italiyaning Yuventus klubi oʻz tarkibini tubdan yangilash va optimallashtirish maqsadida transfer bozorida faol harakatlarni boshladi. Jamoa rahbariyati moliyaviy barqarorlikni taʼminlash hamda tarkib chuqurligini yaxshilash uchun bir qator futbolchilarni sotuvga qoʻyishga qaror qildi. Bu haqda Goal.com va Corriere dello Sport nashrlari xabar tarqatdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xabarlarga koʻra, Turin klubining chiqish eshiklari roʻyxatida Nico Gonzalez hamda Teun Koopmeiners kabi taniqli yulduzlar birinchilardan boʻlib turibdi. Biankoneri rahbariyati ushbu futbolchilar borasida tushadigan jiddiy takliflarni koʻrib chiqishga tayyor ekanini bildirgan. Bu holat klub transfer siyosatida jiddiy oʻzgarishlar yuz berayotganidan dalolat beradi.

Tarkibni optimallashtirish va moliyaviy reja

Klub bosh murabbiyi va sport direktorlari mavsumning qolgan qismi uchun muvozanatli va raqobatbardosh jamoa shakllantirish ustida ishlamoqda. Tarkibni qisqartirish orqali nafaqat moliyaviy yuklamani kamaytirish, balki kelgusidagi transferlar uchun qoʻshimcha mablagʻ yigʻish koʻzlangan. Strategik chiqishlar va futbolchilarning doimiy ravishda sotib yuborilishi hozirgi kundagi asosiy vazifalardan biriga aylangan.

Nico Gonzalez va Teun Koopmeiners Turin klubiga kelib qoʻshilganidan buyon turlicha oʻyin namoyish etib, mutaxassislar va muxlislarda ikki xil taassurot qoldirgandi. Soʻnggi oylardagi turgʻunlik va oʻyin amaliyotidagi oʻzgarishlar ularning transfer bozoridagi taqdiriga taʼsir koʻrsatdi. Klub rahbariyati futbolchilarning ambitsiyalari hamda klub manfaatlarini oʻzaro muvofiqlashtirgan holda maqbul qarorga kelishni rejalashtirmoqda.

Boʻlajak muzokaralar va transfer oynasidagi qadamlar

Hozirgi vaqtda klub mutasaddilari vositachilar bilan yaqin hamkorlikda ish olib bormoqda. Qiziqish bildirayotgan xaridorlar bilan muzokaralar bosqichma-bosqich davom etmoqda. Transfer oynasi yopilishidan oldin bir qator zaxira va asosiy tarkib vakillarining kelajagiga oydinlik kiritish talab etiladi.

Yuventus uchun moliyaviy hisob-kitoblar va sport natijalarini birdek ushlab turish murakkab vazifa boʻlib qolmoqda. Shunga qaramay, rahbariyat qatʼiy qadamlar tashlab, jamoaning kelajakdagi maqsadlari sari intilishda davom etmoqda. Kelgusidagi bir necha kun ichida ushbu transferlar boʻyicha muzokaralar yakuniy bosqichga oʻtishi kutilmoqda.

YuventusNico GonzalezTeun KoopmeinersTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Temurxo‘ja Abduxoliqov oilasida og‘ir judolik yuz berdiTemurxo‘ja Abduxoliqov oilasida og‘ir judolik yuz berdiBugun, 12:45Manchester Siti yarim himoyachisi Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaManchester Siti yarim himoyachisi Saudiya Arabistoniga yoʻl olmoqdaBugun, 12:36Real Madrid jamoasida ilk muammolar: himoya chizigʻidagi krizisReal Madrid jamoasida ilk muammolar: himoya chizigʻidagi krizisBugun, 12:34Uesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiUesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiBugun, 12:15Inter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaInter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaBugun, 12:12Neymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringNeymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi