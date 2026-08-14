Eva Karneyro Jan Terri va Joze Mourinuni tanqid qildi
Chelsining sobiq shifokori Eva Karneyro 2015-yildagi mojaro Netflix hujjatli filmida qayta muhokama qilinganidan so'ng Joze Mourinu va Jon Terrini tanqid qildi. Mojaro Eden Azar jarohat olganidan keyin Karneyro va Jon Fern maydonga tushgani, natijada Chelsi vaqtincha to'qqiz kishi bo'lib qolgani ortidan yuzaga kelgan.
Chelsi klubining sobiq shifokori Eva Karneyro 2015-yilda yuz bergan mashhur mojaroni qaytadan qoʻzgʻatgani uchun Joze Mourinu va Jon Terriga keskin eʼtiroz bildirdi. Netflix platformasida namoyish etilgan yangi hujjatli filmda oʻsha paytdagi ziddiyatli vaziyatlar yana bir bor muhokama qilinganidan soʻng, Karneyro ijtimoiy tarmoqlarda oʻzining qattiq munosabatini bildirdi. Mazkur voqea futbol olamidagi tibbiy etika va murabbiylarning xatti-harakatlari boʻyicha bahslarni yana kundalik mavzuga aylantirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, mojaroga 2015-yilning avgust oyida Angliya Premer-ligasining Svonsi Siti jamoasiga qarshi ochilish uchrashuvida asos solingan edi. Oʻsha oʻyinning qoʻshib berilgan daqiqalarida Eden Azar jarohat olib yotganida, Eva Karneyro va bosh fizioterapevt Jon Fern unga yordam berish uchun maydonga tushib kelishgan edi. Oʻsha paytda darvozabon Tibo Kurtua maydondan chetlatilgan boʻlib, shifokorlarning aralashuvi tufayli Chelsi maydonda vaqtincha toʻqqiz kishi boʻlib qolgan edi.
Bu holat oʻsha vaqtdagi bosh murabbiy Joze Mourinuning jahlini chiqarib, uning jamoatchilik oldida shifokorlarni tanqid qilishiga olib kelgandi. Natijada Eva Karneyro Stamford Bridjni tark etishga majbur boʻlgan va keyinchalik ishdan nohaq boʻshatilgani yuzasidan sud orqali kompensatsiya undirgan edi. Yangi hujjatli filmda esa bu voqealar ishtirokchilar tomonidan boshqacha talqin qilingani sobiq shifokorning noroziligiga sabab boʻldi.
Hujjatli suddan keyingi yangi bahslarFilm namoyish etilganidan soʻng, Eva Karneyro X ijtimoiy tarmogʻida oʻzining achchiq munosabatini yozib qoldirdi. U oʻn bir yil oʻtib ham eng ogʻir damlar qaytadan esga olinayotganidan taassufda ekanini taʼkidladi. "11 yil oʻtib va mana biz eng yomon damlarni boshqatdan boshlayapmiz. Umid qilamanki, ular biroz pul topishdi", deb yozdi u oʻz sahifasida.
Shuningdek, u Jon Terrining kiyinish xonasida tibbiy yordam koʻrsatish boʻyicha oʻziga xos "ogʻzaki kelishuv" mavjudligi haqidagi daʼvolariga alohida toʻxtaldi. Karneyro tibbiyot xodimlari qonun-qoidalar bilan cheklanganini eslatib oʻtdi. U Jon Terriga murojaat qilib, oʻyin qoidalarini oʻrganib chiqish vaqti kelganini taʼkidladi.
Hujjatli filmda Joze Mourinu oʻz pozitsiyasida qatʼiy turib, oʻyinning eng qizgʻin pallasida tibbiy xodimlar maydonga tushib xato qilganini daʼvo qilgan. U shifokorlarning harakatini "impulsiv va sodda" deb atagan. Portugaliyalik mutaxassis futbolchining jarohat olgan yoki olmaganini oʻz koʻzlari bilan koʻrib turganini va oʻsha vaziyatda jamoa toʻqqiz kishigagina qolganini taʼkidlagan.
Oʻz navbatida, Chelsi sobiq sardori Jon Terri ham futbolchilar nuqtayi nazaridan kelib chiqib, shifokorlar zaxira oʻrindigʻida qolishi kerak edi, degan fikrni qoʻllab-quvvatlagan. Terining soʻzlariga koʻra, jamoada qachon va qanday qilib tibbiy yordam olish kerakligi borasida oʻzaro kelishuv boʻlgan, biroq bu voqealar oʻz vaqtida jiddiy mojaro keltirib chiqargandi.
…