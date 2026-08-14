Eva Karneyro Jan Terri va Joze Mourinuni tanqid qildi

·40·Sport
Eva Karneyro Jan Terri va Joze Mourinuni tanqid qildi
Qisqacha

Chelsining sobiq shifokori Eva Karneyro 2015-yildagi mojaro Netflix hujjatli filmida qayta muhokama qilinganidan so'ng Joze Mourinu va Jon Terrini tanqid qildi. Mojaro Eden Azar jarohat olganidan keyin Karneyro va Jon Fern maydonga tushgani, natijada Chelsi vaqtincha to'qqiz kishi bo'lib qolgani ortidan yuzaga kelgan.

Chelsi klubining sobiq shifokori Eva Karneyro 2015-yilda yuz bergan mashhur mojaroni qaytadan qoʻzgʻatgani uchun Joze Mourinu va Jon Terriga keskin eʼtiroz bildirdi. Netflix platformasida namoyish etilgan yangi hujjatli filmda oʻsha paytdagi ziddiyatli vaziyatlar yana bir bor muhokama qilinganidan soʻng, Karneyro ijtimoiy tarmoqlarda oʻzining qattiq munosabatini bildirdi. Mazkur voqea futbol olamidagi tibbiy etika va murabbiylarning xatti-harakatlari boʻyicha bahslarni yana kundalik mavzuga aylantirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, mojaroga 2015-yilning avgust oyida Angliya Premer-ligasining Svonsi Siti jamoasiga qarshi ochilish uchrashuvida asos solingan edi. Oʻsha oʻyinning qoʻshib berilgan daqiqalarida Eden Azar jarohat olib yotganida, Eva Karneyro va bosh fizioterapevt Jon Fern unga yordam berish uchun maydonga tushib kelishgan edi. Oʻsha paytda darvozabon Tibo Kurtua maydondan chetlatilgan boʻlib, shifokorlarning aralashuvi tufayli Chelsi maydonda vaqtincha toʻqqiz kishi boʻlib qolgan edi.

Bu holat oʻsha vaqtdagi bosh murabbiy Joze Mourinuning jahlini chiqarib, uning jamoatchilik oldida shifokorlarni tanqid qilishiga olib kelgandi. Natijada Eva Karneyro Stamford Bridjni tark etishga majbur boʻlgan va keyinchalik ishdan nohaq boʻshatilgani yuzasidan sud orqali kompensatsiya undirgan edi. Yangi hujjatli filmda esa bu voqealar ishtirokchilar tomonidan boshqacha talqin qilingani sobiq shifokorning noroziligiga sabab boʻldi.

Hujjatli suddan keyingi yangi bahslar

Film namoyish etilganidan soʻng, Eva Karneyro X ijtimoiy tarmogʻida oʻzining achchiq munosabatini yozib qoldirdi. U oʻn bir yil oʻtib ham eng ogʻir damlar qaytadan esga olinayotganidan taassufda ekanini taʼkidladi. "11 yil oʻtib va mana biz eng yomon damlarni boshqatdan boshlayapmiz. Umid qilamanki, ular biroz pul topishdi", deb yozdi u oʻz sahifasida.

Shuningdek, u Jon Terrining kiyinish xonasida tibbiy yordam koʻrsatish boʻyicha oʻziga xos "ogʻzaki kelishuv" mavjudligi haqidagi daʼvolariga alohida toʻxtaldi. Karneyro tibbiyot xodimlari qonun-qoidalar bilan cheklanganini eslatib oʻtdi. U Jon Terriga murojaat qilib, oʻyin qoidalarini oʻrganib chiqish vaqti kelganini taʼkidladi.

Hujjatli filmda Joze Mourinu oʻz pozitsiyasida qatʼiy turib, oʻyinning eng qizgʻin pallasida tibbiy xodimlar maydonga tushib xato qilganini daʼvo qilgan. U shifokorlarning harakatini "impulsiv va sodda" deb atagan. Portugaliyalik mutaxassis futbolchining jarohat olgan yoki olmaganini oʻz koʻzlari bilan koʻrib turganini va oʻsha vaziyatda jamoa toʻqqiz kishigagina qolganini taʼkidlagan.

Oʻz navbatida, Chelsi sobiq sardori Jon Terri ham futbolchilar nuqtayi nazaridan kelib chiqib, shifokorlar zaxira oʻrindigʻida qolishi kerak edi, degan fikrni qoʻllab-quvvatlagan. Terining soʻzlariga koʻra, jamoada qachon va qanday qilib tibbiy yordam olish kerakligi borasida oʻzaro kelishuv boʻlgan, biroq bu voqealar oʻz vaqtida jiddiy mojaro keltirib chiqargandi.

Eva KarneyroJoze MourinuJon TerriChelsiAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiUesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiBugun, 12:15Inter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaInter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqdaBugun, 12:12Neymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringNeymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringBugun, 11:59La Masia iqtidori Hansi Flick eʼtiborini tortdiLa Masia iqtidori Hansi Flick eʼtiborini tortdiBugun, 11:51Yuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildiYuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildiBugun, 11:38Erling Xoland G尼斯 rekordlar kitobining toʻrtta sertifikatini qoʻlga kiritdiErling Xoland G尼斯 rekordlar kitobining toʻrtta sertifikatini qoʻlga kiritdiBugun, 11:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi