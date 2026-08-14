Jonli efirdagi provokatsiya: Qozog‘iston rossiyalik strimerni mamlakatdan chiqarib yubordi
Qozog‘iston shaharlarining hududiy yaxlitligi va davlatga tegishliligini shubha ostiga olgan rossiyalik strimer sud qarori bilan mamlakatdan chiqarib yuborildi. Fasoollka taxallusi bilan tanilgan strimer iyun oyi boshida Qozog‘istonga kelib, efirlarida mamlakat, uning fuqarolari va madaniyati haqida haqoratli hamda provokatsion fikrlar bildirgan. U jarimaga tortilgan va Qozog‘istonga 5 yil davomida kirishi taqiqlangan.
Qozog‘iston shaharlarining hududiy yaxlitligi va davlatga tegishliligini shubha ostiga olgan rossiyalik strimer mamlakatdan chiqarib yuborildi. Bu haqda “Tengrinews” xabar berdi.
Strimlari politsiya e’tiboriga tushdi
Ijtimoiy tarmoqlar va Twitch'da Fasoollka taxallusi bilan tanilgan strimer iyun oyi boshida Qozog‘istonga kelib, bir necha bor to‘g‘ridan to‘g‘ri efirga chiqqan.
Efirlarida u Qozog‘iston, uning fuqarolari va madaniyati haqida haqoratli hamda provokatsion fikrlar bildirgan.
Politsiya uning chiqishlarini o‘rganib, harakatlariga huquqiy baho bergan.
Mamlakatga 5 yil kirolmaydi
Qozog‘iston politsiyasi ma’lum qilishicha, xorij fuqarosi sud qarori bilan jarimaga tortilgan va mamlakatdan chiqarib yuborilgan.
Shuningdek, unga Qozog‘istonga 5 yil davomida kirish taqiqlangan.
Politsiya xorijliklar uchun mamlakat ochiq ekanini, biroq ular Qozog‘iston qonunlari, fuqarolari va umume’tirof etilgan xulq-atvor me’yorlariga hurmat bilan munosabatda bo‘lishi shartligini ta’kidladi.
…