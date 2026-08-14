Trampning yana uyqusi keldi: Oq uydagi kadrlar internetda shov-shuv bo‘ldi

·32·Dunyo
Trampning yana uyqusi keldi: Oq uydagi kadrlar internetda shov-shuv bo‘ldi
Qisqacha

AQSH prezidenti Donald Trampning Oq uyda o‘tkazilgan tadbirda ko‘zlarini yumib, boshini egib qolgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Ayrim kuzatuvchilar u yig‘ilish vaqtida mizg‘ib olgan deb taxmin qilgan, biroq video uning aynan uxlaganini tasdiqlamaydi. Trampning jamoatchilik oldidagi tadbirlarda ko‘zlarini yumib qolishi avval ham muhokamalarga sabab bo‘lgan.

AQSH prezidenti Donald Trampning Oq uyda o‘tkazilgan tadbir vaqtida ko‘zlarini yumib, boshini egib qolgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi.

Kadrlar e’tibor tortdi

Videoda prezident bir muddat ko‘zlarini yumib, boshini egib o‘tirgani ko‘rinadi. Shu sababli ayrim kuzatuvchilar uni yig‘ilish vaqtida mizg‘ib olgan deb taxmin qilgan.

Biroq videodagi holat Trampning aynan uxlaganini tasdiqlamaydi.

Bu ilk bor emas

Trampning jamoatchilik oldidagi tadbirlarda ko‘zlarini yumib qolishi avval ham muhokamalarga sabab bo‘lgan. So‘nggi holat esa ijtimoiy tarmoqlarda yana turli hazil va munozaralarga turtki berdi.

Donald TrumpOq uy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tokioda erkakning chamadonidan 200 ta kaltakesak chiqdiTokioda erkakning chamadonidan 200 ta kaltakesak chiqdiBugun, 12:06Jonli efirdagi provokatsiya: Qozog‘iston rossiyalik strimerni mamlakatdan chiqarib yubordiJonli efirdagi provokatsiya: Qozog‘iston rossiyalik strimerni mamlakatdan chiqarib yubordiBugun, 12:04Endi mushuk va itlar ham ro‘yxatdan o‘tkaziladi: Qozog‘iston mushuklarga raqamli pasport berishni boshladiEndi mushuk va itlar ham ro‘yxatdan o‘tkaziladi: Qozog‘iston mushuklarga raqamli pasport berishni boshladiBugun, 11:5135 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildi35 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildiBugun, 09:08O‘g‘lini ataylab kambag‘al qilib tarbiyalagan milliarder: sababi hayratlanarli!O‘g‘lini ataylab kambag‘al qilib tarbiyalagan milliarder: sababi hayratlanarli!Bugun, 06:218 yoshida 198 sm edi: Karan Singx endi 2,5 metrga yaqin bo‘y bilan e’tibor markazida!8 yoshida 198 sm edi: Karan Singx endi 2,5 metrga yaqin bo‘y bilan e’tibor markazida!Bugun, 06:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi