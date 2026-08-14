Trampning yana uyqusi keldi: Oq uydagi kadrlar internetda shov-shuv bo‘ldi
AQSH prezidenti Donald Trampning Oq uyda o‘tkazilgan tadbirda ko‘zlarini yumib, boshini egib qolgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Ayrim kuzatuvchilar u yig‘ilish vaqtida mizg‘ib olgan deb taxmin qilgan, biroq video uning aynan uxlaganini tasdiqlamaydi. Trampning jamoatchilik oldidagi tadbirlarda ko‘zlarini yumib qolishi avval ham muhokamalarga sabab bo‘lgan.
AQSH prezidenti Donald Trampning Oq uyda o‘tkazilgan tadbir vaqtida ko‘zlarini yumib, boshini egib qolgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi.
Kadrlar e’tibor tortdi
Videoda prezident bir muddat ko‘zlarini yumib, boshini egib o‘tirgani ko‘rinadi. Shu sababli ayrim kuzatuvchilar uni yig‘ilish vaqtida mizg‘ib olgan deb taxmin qilgan.
Biroq videodagi holat Trampning aynan uxlaganini tasdiqlamaydi.
Bu ilk bor emas
Trampning jamoatchilik oldidagi tadbirlarda ko‘zlarini yumib qolishi avval ham muhokamalarga sabab bo‘lgan. So‘nggi holat esa ijtimoiy tarmoqlarda yana turli hazil va munozaralarga turtki berdi.
…