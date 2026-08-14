Inter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqda
Italiyaning amaldagi chempioni Inter transfer oynasining soʻnggi daqiqalarida Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jonesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakatlarni boshladi. Goal.com xabar qilishicha, milanliklar klub tarkibini yanada kuchaytirish maqsadida ingliz futbolchisi bilan shartnoma shartlari boʻyicha allaqachon kelishuvga erishgan, biroq hozircha transfer summasi yuzasidan muzokaralar davom etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Corriere dello Sport nashrining maʼlumot tarqatishicha, Inter rahbariyati transfer oynasining soʻnggi bosqichida jamoaning barcha chiziqlarini yakuniy mukammallikka keltirish uchun tinimsiz ishlamoqda. Oldinroq jamoa oʻz tarkibining asosiy pozitsiyalarini muvaffaqiyatli mustahkamlab olgan edi, endilikda esa eʼtibor toʻliq Angliya Premyer-ligasiga qaratildi.
Angliya futbolchilari bilan boy tarixInter bosh murabbiyi jamoa sifatini yanada oshirish uchun aynan Curtis Jonesni ideal nomzod deb topgan. Eʼtiborlisi, Nerazzurri tarixida inglizistonlik futbolchilar har doim muhim oʻrin tutgan. Klub avvalroq Ashley Young, Paul Ince va Gerry Hitchens kabi futbolchilar xizmatidan foydalangan boʻlsa, joriy mavsumda ham bu anʼana davom etib, Manchester Sitidan John Stones hamda Tottenxemdan Djed Spence jamoaga kelib qoʻshildi.
Maʼlum boʻlishicha, Curtis Jonesning oʻzi ham kelajagi borasida aniq qarorga kelib, faoliyatini Giuseppe Meazza stadionida davom etish istagini qatʼiy bildirgan. Yarim himoyachi boshqa klublardan tushgan takliflarni rad etib, allaqachon Italiya grandi bilan shaxsiy shartnoma va komissiya masalalarida kelishib olgan.
Muzokaralar va moliyaviy imkoniyatlarLiverpul klubi dastlab bu transferga qarshilik koʻrsatib, futbolchi uchun yuqori narx belgilagan boʻlsa-da, shartnoma muddatining qisqarib borayotgani tomonlarni murosaga kelishga majbur qilishi mumkin. Hozirda Inter rahbariyati oʻzlari taklif qilayotgan summa bilan ingliz klubining talablari orasidagi farqni bartaraf etish ustida ish olib bormoqda.
Ushbu transferning amalga oshishi jamoaning asosiy negizini saqlab qolgan holda, tarkibni yanada muvozanatli qilishda oxirgi muhim qadam boʻladi. Qolaversa, Davide Frattesisning jamoani tark etishi kutilayotgani Interga ushbu yirik transferni moliyalashtirish uchun yetarli iqtisodiy imkoniyat va erkinlik taqdim etmoqda.
…