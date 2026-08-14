Inter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqda

·0·Sport
Inter Curtis Jones transferi ustida ishlamoqda

Italiyaning amaldagi chempioni Inter transfer oynasining soʻnggi daqiqalarida Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jonesni oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakatlarni boshladi. Goal.com xabar qilishicha, milanliklar klub tarkibini yanada kuchaytirish maqsadida ingliz futbolchisi bilan shartnoma shartlari boʻyicha allaqachon kelishuvga erishgan, biroq hozircha transfer summasi yuzasidan muzokaralar davom etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Corriere dello Sport nashrining maʼlumot tarqatishicha, Inter rahbariyati transfer oynasining soʻnggi bosqichida jamoaning barcha chiziqlarini yakuniy mukammallikka keltirish uchun tinimsiz ishlamoqda. Oldinroq jamoa oʻz tarkibining asosiy pozitsiyalarini muvaffaqiyatli mustahkamlab olgan edi, endilikda esa eʼtibor toʻliq Angliya Premyer-ligasiga qaratildi.

Angliya futbolchilari bilan boy tarix

Inter bosh murabbiyi jamoa sifatini yanada oshirish uchun aynan Curtis Jonesni ideal nomzod deb topgan. Eʼtiborlisi, Nerazzurri tarixida inglizistonlik futbolchilar har doim muhim oʻrin tutgan. Klub avvalroq Ashley Young, Paul Ince va Gerry Hitchens kabi futbolchilar xizmatidan foydalangan boʻlsa, joriy mavsumda ham bu anʼana davom etib, Manchester Sitidan John Stones hamda Tottenxemdan Djed Spence jamoaga kelib qoʻshildi.

Maʼlum boʻlishicha, Curtis Jonesning oʻzi ham kelajagi borasida aniq qarorga kelib, faoliyatini Giuseppe Meazza stadionida davom etish istagini qatʼiy bildirgan. Yarim himoyachi boshqa klublardan tushgan takliflarni rad etib, allaqachon Italiya grandi bilan shaxsiy shartnoma va komissiya masalalarida kelishib olgan.

Muzokaralar va moliyaviy imkoniyatlar

Liverpul klubi dastlab bu transferga qarshilik koʻrsatib, futbolchi uchun yuqori narx belgilagan boʻlsa-da, shartnoma muddatining qisqarib borayotgani tomonlarni murosaga kelishga majbur qilishi mumkin. Hozirda Inter rahbariyati oʻzlari taklif qilayotgan summa bilan ingliz klubining talablari orasidagi farqni bartaraf etish ustida ish olib bormoqda.

Ushbu transferning amalga oshishi jamoaning asosiy negizini saqlab qolgan holda, tarkibni yanada muvozanatli qilishda oxirgi muhim qadam boʻladi. Qolaversa, Davide Frattesisning jamoani tark etishi kutilayotgani Interga ushbu yirik transferni moliyalashtirish uchun yetarli iqtisodiy imkoniyat va erkinlik taqdim etmoqda.

Inter MilanCurtis JonesLiverpulTransferlarA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiUesli Fofana Chelsidea barqarorlik zarurligini ta'kidladiBugun, 12:15Neymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringNeymar Santos muxlislarini tanqid qildi: Agar yomon kayfiyatda boʻlsangiz, uyda oʻtiringBugun, 11:59La Masia iqtidori Hansi Flick eʼtiborini tortdiLa Masia iqtidori Hansi Flick eʼtiborini tortdiBugun, 11:51Yuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildiYuventus tarkibni tozalashga kirishdi: Niko Gonsales va Tyun Kopmeyners sotuvga qoʻyildiBugun, 11:38Erling Xoland G尼斯 rekordlar kitobining toʻrtta sertifikatini qoʻlga kiritdiErling Xoland G尼斯 rekordlar kitobining toʻrtta sertifikatini qoʻlga kiritdiBugun, 11:34Eva Karneyro Jan Terri va Joze Mourinuni tanqid qildiEva Karneyro Jan Terri va Joze Mourinuni tanqid qildiBugun, 11:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi