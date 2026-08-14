Tokioda erkakning chamadonidan 200 ta kaltakesak chiqdi

·26·Dunyo
Tokioda erkakning chamadonidan 200 ta kaltakesak chiqdi
Qisqacha

Tokiodagi Haneda xalqaro aeroportida 23 yoshli Meksika fuqarosi Daniel Isaak Velasko Baltazarning chamadonidan kiyimlar orasiga yashirilgan qariyb 200 ta tirik kaltakesak topildi. U jonzotlarni Janubiy Koreyadan Yaponiyaga tegishli hujjatlarsiz olib kirishga uringanini tan oldi. Kaltakesaklarning 22 jufti paypoqlarga joylashtirilgan, ayrimlari futbolkalarga o'ralgan bo'lib, ulardan biri o'lik holda aniqlangan.

Tokiodagi Haneda xalqaro aeroportida bojxona xodimlari kutilmagan holatga duch keldi. Meksikalik 23 yoshli erkakning chamadoni tekshirilganda, kiyimlar orasiga yashirilgan qariyb 200 ta tirik kaltakesak aniqlangan.

Ma’lum bo‘lishicha, Daniel Isaak Velasko Baltazar sudralib yuruvchi jonzotlarni Janubiy Koreyadan Yaponiyaga tegishli hujjatlarsiz olib kirishga uringan. Tokio politsiyasi erkak jonzotlarni ruxsatsiz mamlakatga olib kirganini tan olganini ma’lum qildi.

Bojxona xodimlari chamadonni ochganida, kaltakesaklar 22 juft paypoq ichiga joylashtirilgani ma’lum bo‘ldi. Ayrim jonzotlar esa futbolkalarga o‘ralgan holda yashirilgan. Afsuski, ulardan biri o‘lik holda topilgan.

Tekshiruv davomida jonzotlarning to‘qqiztasi Meksika alligator kaltakesagi ekani aniqlangan. Mazkur noyob tur faqat Meksikaning tog‘li o‘rmonlarida uchraydi va yo‘qolib ketish xavfi ostida bo‘lgan hayvonlar ro‘yxatiga kiritilgan. Shu sababli ularni xalqaro chegaradan olib o‘tish uchun maxsus ruxsatnoma talab qilinadi.

Gumondor tergovchilarga kaltakesaklarni Meksikada juda arzon narxda sotib olganini aytgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, har bir jonzot uchun 560–750 iyena atrofida pul to‘lagan. Biroq Yaponiyada ularning narxi keskin yuqori bo‘lib, bitta kaltakesak taxminan 100 ming iyenagacha sotilishi mumkin.

Politsiya mazkur holatni oldindan olingan xabar asosida aniqlagan. Iyul oyining oxirida huquq-tartibot idoralariga meksikalik fuqaro amfibiya va sudralib yuruvchilar ko‘rgazmasi-savdosi uchun noyob jonzotlarni noqonuniy olib kirmoqchi ekani haqida ma’lumot kelib tushgan.

TokyoHanedaMexicoSouth KoreaDaniel Isaak Velasco Baltazar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda ko‘ldagi “jasad” kutilmaganda tirilib ketdi (video)Hindistonda ko‘ldagi “jasad” kutilmaganda tirilib ketdi (video)Bugun, 12:37Jonli efirdagi provokatsiya: Qozog‘iston rossiyalik strimerni mamlakatdan chiqarib yubordiJonli efirdagi provokatsiya: Qozog‘iston rossiyalik strimerni mamlakatdan chiqarib yubordiBugun, 12:04Trampning yana uyqusi keldi: Oq uydagi kadrlar internetda shov-shuv bo‘ldiTrampning yana uyqusi keldi: Oq uydagi kadrlar internetda shov-shuv bo‘ldiBugun, 11:56Endi mushuk va itlar ham ro‘yxatdan o‘tkaziladi: Qozog‘iston mushuklarga raqamli pasport berishni boshladiEndi mushuk va itlar ham ro‘yxatdan o‘tkaziladi: Qozog‘iston mushuklarga raqamli pasport berishni boshladiBugun, 11:5135 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildi35 ta pichoq zarbasi: Qozog‘istonni larzaga keltirgan jinoyatchiga hukm chiqarildiBugun, 09:08O‘g‘lini ataylab kambag‘al qilib tarbiyalagan milliarder: sababi hayratlanarli!O‘g‘lini ataylab kambag‘al qilib tarbiyalagan milliarder: sababi hayratlanarli!Bugun, 06:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi