Tokioda erkakning chamadonidan 200 ta kaltakesak chiqdi
Tokiodagi Haneda xalqaro aeroportida 23 yoshli Meksika fuqarosi Daniel Isaak Velasko Baltazarning chamadonidan kiyimlar orasiga yashirilgan qariyb 200 ta tirik kaltakesak topildi. U jonzotlarni Janubiy Koreyadan Yaponiyaga tegishli hujjatlarsiz olib kirishga uringanini tan oldi. Kaltakesaklarning 22 jufti paypoqlarga joylashtirilgan, ayrimlari futbolkalarga o'ralgan bo'lib, ulardan biri o'lik holda aniqlangan.
Tokiodagi Haneda xalqaro aeroportida bojxona xodimlari kutilmagan holatga duch keldi. Meksikalik 23 yoshli erkakning chamadoni tekshirilganda, kiyimlar orasiga yashirilgan qariyb 200 ta tirik kaltakesak aniqlangan.
Ma’lum bo‘lishicha, Daniel Isaak Velasko Baltazar sudralib yuruvchi jonzotlarni Janubiy Koreyadan Yaponiyaga tegishli hujjatlarsiz olib kirishga uringan. Tokio politsiyasi erkak jonzotlarni ruxsatsiz mamlakatga olib kirganini tan olganini ma’lum qildi.
Bojxona xodimlari chamadonni ochganida, kaltakesaklar 22 juft paypoq ichiga joylashtirilgani ma’lum bo‘ldi. Ayrim jonzotlar esa futbolkalarga o‘ralgan holda yashirilgan. Afsuski, ulardan biri o‘lik holda topilgan.
Tekshiruv davomida jonzotlarning to‘qqiztasi Meksika alligator kaltakesagi ekani aniqlangan. Mazkur noyob tur faqat Meksikaning tog‘li o‘rmonlarida uchraydi va yo‘qolib ketish xavfi ostida bo‘lgan hayvonlar ro‘yxatiga kiritilgan. Shu sababli ularni xalqaro chegaradan olib o‘tish uchun maxsus ruxsatnoma talab qilinadi.
Gumondor tergovchilarga kaltakesaklarni Meksikada juda arzon narxda sotib olganini aytgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, har bir jonzot uchun 560–750 iyena atrofida pul to‘lagan. Biroq Yaponiyada ularning narxi keskin yuqori bo‘lib, bitta kaltakesak taxminan 100 ming iyenagacha sotilishi mumkin.
Politsiya mazkur holatni oldindan olingan xabar asosida aniqlagan. Iyul oyining oxirida huquq-tartibot idoralariga meksikalik fuqaro amfibiya va sudralib yuruvchilar ko‘rgazmasi-savdosi uchun noyob jonzotlarni noqonuniy olib kirmoqchi ekani haqida ma’lumot kelib tushgan.
…