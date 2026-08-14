Enzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildi

·33·Sport
Enzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildi
Qisqacha

Enzo Mareska Pep Gvardiola o'rnini egallab, 2026-27 yilgi mavsum oldidan Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildi. Avval Lester Siti va Chelsi klublarini boshqargan hamda Manchester Sitida yordamchi murabbiy bo'lib ishlagan italiyalik mutaxassis jamoa oldidagi asosiy maqsad sovrinlar uchun kurashish ekanini ta'kidladi.

Enzo Mareska Pep Gvardiola oʻrnini egallab, 2026-27 yilgi mavsum oldidan Manchester Siti jamoasida yangi davrni boshlashga shay ekanini bildirdi. Italiyalik mutaxassis yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan Angliya Superkubogi — Community Shield bahsi oldidan oʻz zimmasidagi ulkan masʼuliyatni chuqur anglashini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va klub rasmiy manbalari maʼlumotiga koʻra, oʻn yillik muvaffaqiyatli davrni yakunlagan Gvardiolaning ketishidan soʻng Manchester Siti jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlangan Mareska oʻzining avvalgi ish tajribasiga tayanmoqda. Avvalroq Lester Siti va Chelsi klublarini boshqargan, shuningdek, Manchester Sitida yordamchi murabbiy boʻlib ishlagan italiyalik mutaxassis uchun bu tanish muhit hisoblanadi.

Yangi davr va yuqori talablar

Mareska klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida oʻzining hissiyotlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, Manchester Siti kabi grand jamoaga kelganda faqat gʻalaba qozonish va sovrinlar uchun kurashish talab etiladi va bu vazifani bajarish uchun barcha imkoniyat ishga solinadi.

Mutaxassis jamoaga qaytishni oʻz uyiga qaytgandek his qilganini taʼkidlab, klubdagi koʻplab xodimlar oʻzgarmagani, futbolchilar tarkibi esa taxminan 80 foizga yangilanganini qayd etdi.

Tarkibdagi tub oʻzgarishlar va transferlar

Murabbiy almashinuvi davrida jamoa tarkibida keng koʻlamli oʻzgarishlar amalga oshirildi. Nottinghem Forest safidan 116 million funt sterling evaziga xarid qilingan Elliot Anderson klubning eng yirik transferiga aylandi. Shu bilan birga, Jyeyms Trafford, Manuel Akanji va Natan Ake sotib yuborildi, Jon Stons hamda Bernardu Silva erkin agent sifatida klubni tark etishdi.

Hozirgi vaqtda Real Madrid va Barselona klublari Rodri uchun faol qiziqish bildirmoqda. Shuningdek, Manchester Siti Lil jamoasining 18 yoshli yarim himoyachisi Ayyub Buaddi bilan muzokaralar olib bormoqda va Chelsi yulduzi Enzo Fernandes harakatlarini kuzatib bormoqda.

Mareska ushbu oʻtish davrida ham asosiy maqsad sovrinlar uchun kurashish ekanini taʼkidlab, mavsum yakunida muxlislarga quvonch ulashishga umid qilishini bildirdi. Yakshanba kungi Angliya Superkubogida amaldagi Premyer-liga chempioni Arsenalga qarshi bahs uning yangi lavozimidagi ilk rasmiy sinovi boʻladi.

Enzo MareskaManchester SitiPep GvardiolaAngliya SuperkubogiPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiShok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiBugun, 15:45Maxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiMaxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiBugun, 15:40«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!Bugun, 15:31Milan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaMilan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaBugun, 15:30Manchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaManchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaBugun, 15:17UFC 330 turnirida dahshatli kecha: Maxachev – Gerri va to‘liq janglar ro‘yxatiUFC 330 turnirida dahshatli kecha: Maxachev – Gerri va to‘liq janglar ro‘yxatiBugun, 15:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi