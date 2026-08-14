Enzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildi
Enzo Mareska Pep Gvardiola o'rnini egallab, 2026-27 yilgi mavsum oldidan Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildi. Avval Lester Siti va Chelsi klublarini boshqargan hamda Manchester Sitida yordamchi murabbiy bo'lib ishlagan italiyalik mutaxassis jamoa oldidagi asosiy maqsad sovrinlar uchun kurashish ekanini ta'kidladi.
Enzo Mareska Pep Gvardiola oʻrnini egallab, 2026-27 yilgi mavsum oldidan Manchester Siti jamoasida yangi davrni boshlashga shay ekanini bildirdi. Italiyalik mutaxassis yakshanba kuni boʻlib oʻtadigan Angliya Superkubogi — Community Shield bahsi oldidan oʻz zimmasidagi ulkan masʼuliyatni chuqur anglashini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va klub rasmiy manbalari maʼlumotiga koʻra, oʻn yillik muvaffaqiyatli davrni yakunlagan Gvardiolaning ketishidan soʻng Manchester Siti jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlangan Mareska oʻzining avvalgi ish tajribasiga tayanmoqda. Avvalroq Lester Siti va Chelsi klublarini boshqargan, shuningdek, Manchester Sitida yordamchi murabbiy boʻlib ishlagan italiyalik mutaxassis uchun bu tanish muhit hisoblanadi.
Yangi davr va yuqori talablarMareska klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida oʻzining hissiyotlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, Manchester Siti kabi grand jamoaga kelganda faqat gʻalaba qozonish va sovrinlar uchun kurashish talab etiladi va bu vazifani bajarish uchun barcha imkoniyat ishga solinadi.
Mutaxassis jamoaga qaytishni oʻz uyiga qaytgandek his qilganini taʼkidlab, klubdagi koʻplab xodimlar oʻzgarmagani, futbolchilar tarkibi esa taxminan 80 foizga yangilanganini qayd etdi.
Tarkibdagi tub oʻzgarishlar va transferlarMurabbiy almashinuvi davrida jamoa tarkibida keng koʻlamli oʻzgarishlar amalga oshirildi. Nottinghem Forest safidan 116 million funt sterling evaziga xarid qilingan Elliot Anderson klubning eng yirik transferiga aylandi. Shu bilan birga, Jyeyms Trafford, Manuel Akanji va Natan Ake sotib yuborildi, Jon Stons hamda Bernardu Silva erkin agent sifatida klubni tark etishdi.
Hozirgi vaqtda Real Madrid va Barselona klublari Rodri uchun faol qiziqish bildirmoqda. Shuningdek, Manchester Siti Lil jamoasining 18 yoshli yarim himoyachisi Ayyub Buaddi bilan muzokaralar olib bormoqda va Chelsi yulduzi Enzo Fernandes harakatlarini kuzatib bormoqda.
Mareska ushbu oʻtish davrida ham asosiy maqsad sovrinlar uchun kurashish ekanini taʼkidlab, mavsum yakunida muxlislarga quvonch ulashishga umid qilishini bildirdi. Yakshanba kungi Angliya Superkubogida amaldagi Premyer-liga chempioni Arsenalga qarshi bahs uning yangi lavozimidagi ilk rasmiy sinovi boʻladi.
…