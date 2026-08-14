UFC 330 turnirida dahshatli kecha: Maxachev – Gerri va to‘liq janglar ro‘yxati

·53·Sport
UFC 330 turnirida dahshatli kecha: Maxachev – Gerri va to‘liq janglar ro‘yxati
Qisqacha

UFC 330 turniri 15 avgustdan 16 avgustga o'tar kechasi AQSHning Pensilvaniya shtati, Filadelfiya shahrida o'tkaziladi va markaziy jangda Islam Maxachev Yen Machado Gerriga qarshi yarim o'rta vazn chempionlik kamarini himoya qiladi. Ayollar minimal vaznida Makkenzi Dyorn Jillian Robertson bilan kamar uchun jang qiladi, asosiy kardda esa Edson Barboza — Esteban Ribovich va Mansur Abdul-Malik — Dastin Shtoltsfus bahslari bo'lib o'tadi.

Aralash jang san’ati (MMA) ixlosmandlari uchun uzoq kutilgan hayajonli onlar yaqinlashmoqda. 15 avgustdan 16 avgustga o‘tar kechasi AQSHning Pensilvaniya shtati, Filadelfiya shahridagi muhtasham arenada navbatdagi raqamli musobaqa — UFC 330 turniri bo‘lib o‘tadi.

Oqshomning markaziy voqeasi yarim o‘rta vazn toifasidagi chempionlik kamari uchun kechadigan bahs bo‘lib, unda amaldagi chempion Islam Maxachev va reytingning birinchi raqamli da’vogari Yen Machado Gerri oktagonda to‘qnash keladi.

Ikkita chempionlik jangi va faxriy yulduzlar bahsi

Turnirning ikkinchi asosiy to‘qnashuvida ham chempionlik kamari o‘rtaga qo‘yiladi. Ayollar o‘rtasidagi minimal vazn toifasida amaldagi chempion Makkenzi Dyorn reytingning 5-pog‘onasida borayotgan da’vogar Jillian Robertsonga qarshi kamarini himoya qiladi.

Bundan tashqari, asosiy kardda oktagon faxriysi, nokautlar ustasi Edson Barboza yengil vaznda mahoratli jangchi Esteban Ribovichga qarshi kuch sinashadi. O‘rta vaznda esa yengilmas nomzod Mansur Abdul-Malik tajribali Dastin Shtoltsfus bilan to‘qnashadi.

Musobaqaga 3 kun qolganda kutilmagan o‘zgarish

Turnir kardida so‘nggi pallada jiddiy o‘zgarish yuz berdi. Charlz Jonsonga qarshi jang qilishi kerak bo‘lgan Xose Ochoa noma’lum sabablarga ko‘ra turnirga atigi 3 kun qolganda musobaqani tark etdi. Uning o‘rnini tashkilot debyutanti Eduardo Enrike egalladi va jang 59 kg gacha bo‘lgan oraliq (kelishilgan) vaznda o‘tkaziladigan bo‘ldi.

Oqshomni esa Markaziy Osiyolik muxlislar uchun qiziqarli bo‘lgan bahs — qirg‘izistonlik yarim o‘rta vazn vakili Miqtibek Orolbay hamda amerikalik Jeremiya Uells o‘rtasidagi qarama-qarshilik ochib beradi.

UFC 330: Barcha janglar ro‘yxati (To‘liq kard)

  • Yarim o‘rta vazn (Asosiy chempionlik jangi): Islam Maxachev (chempion) — Yen Machado Gerri (#1)

  • Ayollar minimal vazni (Chempionlik jangi): Makkenzi Dyorn (chempion) — Jillian Robertson (#5)

  • Yengil vazn: Jeylin Terner — Kaue Fernandes

  • O‘rta vazn: Mansur Abdul-Malik — Dastin Shtolsfus

  • Yengil vazn: Edson Barboza — Esteban Ribovich

  • Yarim o‘rta vazn: Chidi Ndjokuani — Xoel Alvares

  • Oraliq vazn (59 kg): Charlz Jonson — Eduardo Enrike (debyut)

  • O‘rta vazn: Donte Jonson — Erik Makkoniko

  • O‘rta vazn: Visente Luke — Treshon Gor

  • Yarim og‘ir vazn: Rafael Tobias — Lukas Fernando

  • Yarim o‘rta vazn: Nil Magni — Ramiz Braximay

  • Yarim o‘rta vazn: Jeremiya Uells — Miqtibek Orolbay

Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.

Islam MakhachevIan Machado GarryMackenzie DernPhiladelphiaUFC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaJeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaBugun, 15:55Shok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiShok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiBugun, 15:45Maxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiMaxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiBugun, 15:40«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!Bugun, 15:31Milan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaMilan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaBugun, 15:30Manchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaManchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqdaBugun, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi