UFC 330 turnirida dahshatli kecha: Maxachev – Gerri va to‘liq janglar ro‘yxati
UFC 330 turniri 15 avgustdan 16 avgustga o'tar kechasi AQSHning Pensilvaniya shtati, Filadelfiya shahrida o'tkaziladi va markaziy jangda Islam Maxachev Yen Machado Gerriga qarshi yarim o'rta vazn chempionlik kamarini himoya qiladi. Ayollar minimal vaznida Makkenzi Dyorn Jillian Robertson bilan kamar uchun jang qiladi, asosiy kardda esa Edson Barboza — Esteban Ribovich va Mansur Abdul-Malik — Dastin Shtoltsfus bahslari bo'lib o'tadi.
Aralash jang san’ati (MMA) ixlosmandlari uchun uzoq kutilgan hayajonli onlar yaqinlashmoqda. 15 avgustdan 16 avgustga o‘tar kechasi AQSHning Pensilvaniya shtati, Filadelfiya shahridagi muhtasham arenada navbatdagi raqamli musobaqa — UFC 330 turniri bo‘lib o‘tadi.
Oqshomning markaziy voqeasi yarim o‘rta vazn toifasidagi chempionlik kamari uchun kechadigan bahs bo‘lib, unda amaldagi chempion Islam Maxachev va reytingning birinchi raqamli da’vogari Yen Machado Gerri oktagonda to‘qnash keladi.
Ikkita chempionlik jangi va faxriy yulduzlar bahsi
Turnirning ikkinchi asosiy to‘qnashuvida ham chempionlik kamari o‘rtaga qo‘yiladi. Ayollar o‘rtasidagi minimal vazn toifasida amaldagi chempion Makkenzi Dyorn reytingning 5-pog‘onasida borayotgan da’vogar Jillian Robertsonga qarshi kamarini himoya qiladi.
Bundan tashqari, asosiy kardda oktagon faxriysi, nokautlar ustasi Edson Barboza yengil vaznda mahoratli jangchi Esteban Ribovichga qarshi kuch sinashadi. O‘rta vaznda esa yengilmas nomzod Mansur Abdul-Malik tajribali Dastin Shtoltsfus bilan to‘qnashadi.
Musobaqaga 3 kun qolganda kutilmagan o‘zgarish
Turnir kardida so‘nggi pallada jiddiy o‘zgarish yuz berdi. Charlz Jonsonga qarshi jang qilishi kerak bo‘lgan Xose Ochoa noma’lum sabablarga ko‘ra turnirga atigi 3 kun qolganda musobaqani tark etdi. Uning o‘rnini tashkilot debyutanti Eduardo Enrike egalladi va jang 59 kg gacha bo‘lgan oraliq (kelishilgan) vaznda o‘tkaziladigan bo‘ldi.
Oqshomni esa Markaziy Osiyolik muxlislar uchun qiziqarli bo‘lgan bahs — qirg‘izistonlik yarim o‘rta vazn vakili Miqtibek Orolbay hamda amerikalik Jeremiya Uells o‘rtasidagi qarama-qarshilik ochib beradi.
UFC 330: Barcha janglar ro‘yxati (To‘liq kard)
Yarim o‘rta vazn (Asosiy chempionlik jangi): Islam Maxachev (chempion) — Yen Machado Gerri (#1)
Ayollar minimal vazni (Chempionlik jangi): Makkenzi Dyorn (chempion) — Jillian Robertson (#5)
Yengil vazn: Jeylin Terner — Kaue Fernandes
O‘rta vazn: Mansur Abdul-Malik — Dastin Shtolsfus
Yengil vazn: Edson Barboza — Esteban Ribovich
Yarim o‘rta vazn: Chidi Ndjokuani — Xoel Alvares
Oraliq vazn (59 kg): Charlz Jonson — Eduardo Enrike (debyut)
O‘rta vazn: Donte Jonson — Erik Makkoniko
O‘rta vazn: Visente Luke — Treshon Gor
Yarim og‘ir vazn: Rafael Tobias — Lukas Fernando
Yarim o‘rta vazn: Nil Magni — Ramiz Braximay
Yarim o‘rta vazn: Jeremiya Uells — Miqtibek Orolbay
Fikringizni izohlar bo‘limida qoldiring va maqolani Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishlaringizga ulashing.
…