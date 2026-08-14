Manchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqda

·31·Sport
Manchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqda
Qisqacha

Manchester Siti Chelsi yarim himoyachisi Enso Fernandes uchun 120 million yevrolik taklif yuborishga hozirlik ko'rmoqda. Bu harakat Tijjani Reyndersning Saudiya Arabistonining Al-Qadsiah klubiga o'tishga rozi bo'lgani va yarim himoyani kuchaytirish zarurati bilan bog'liq. Chelsi futbolchi bo'yicha takliflarni juma kuni tushdan keyin tugaydigan muddatgacha kutmoqda, muzokaralar esa transfer oynasi yopilishidan oldin davom etmoqda.

Angliyaning Manchester Siti klubi yarim himoya chizig'ini tubdan yangilash maqsadida transfer bozorida keskin harakatlarga kirishdi. Sky Sport UK nashrining xabar berishicha, «shaharliklar» Londonning Chelsi jamoasi yarim himoyachisi Enso Fernandesni o'z safiga qo'shib olish uchun 120 million yevro miqdorida ulkan taklif yuborishga hozirlik ko'rmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu transfer harakatlari jamoa safidagi kadrlar o'zgarishi va transfer oynasining so'nggi kunlaridagi faollik bilan bevosita bog'liq. Xususan, avvalroq asosiy rejadagi futbolchilardan biri bo'lgan Tijjani Reynders Saudiya Arabistonining Al-Qadsiah klubiga o'tishga rozi bo'lgan edi. Ushbu transfer evaziga Milan klubi Manchester Siti tomonidan to'lanadigan mablag'lardan taxminan 14 million yevro ishlab olishi kutilmoqda.

Yarim himoyadagi o'zgarishlar va yangi nomzod

Tijani Reyndersning ketishi Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresmani yarim himoyani kuchaytirish uchun zudlik bilan chora ko'rishga majbur qildi. Mutaxassisning talabiga ko'ra, klub rahbariyati allaqachon ideal nomzodni aniqlab qo'ygan bo'lib, u ayning Argentina terma jamoasi a'zosi Enso Fernandes edi.

Chelsi rahbariyati esa o'z navbatida futbolchi bo'yicha tushadigan takliflar uchun juma kuni tushdan keyin tugaydigan qat'iy muddat belgilab qo'ygan edi. Londonliklar takliflarni kutib turgan bir paytda, Manchester Siti avval Reyndersning transferi to'liq hal etilishini kutdi va shundan keyingina asosiy harakatlarga o'tdi.

Moliyaviy tafsilotlar va kelishuv istiqbollari

Manbaga ko'ra, taklif etilayotgan summa nafaqat transfer bozoridagi faollikni, balki klublarning moliyaviy manfaatlarini ham qamrab oladi. 120 million yevrolik moliyaviy taklif Chelsi uchun bir necha yil oldin Benfikadan futbolchini sotib olish uchun sarflangan taxminan 125 million yevrodan keyin kapital daromad olish imkoniyatini ham beradi.

Agar ushbu transfer muvaffaqiyatli yakunlansa, bu yozgi transfer mavsumining eng shov-shuvli kelishuvlaridan biriga aylanadi. Hozirda barcha tomonlar transfer oynasining yopilishiga qadar qolgan soatlarda yakuniy qarorlarga kelish uchun muzokaralarni faol davom ettirmoqda.

Manchester SitiEnso FernandesChelsiTransferlarAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaJeymi Karrager Maylz Lyuis-Skelli atrofidagi vaziyatdan hayratdaBugun, 15:55Shok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiShok qaror: Mourino «Real»ni yengilmas jamoaga aylantirish rejasini tuzdiBugun, 15:45Maxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiMaxachev yoki Gerri? O‘zbek sport yulduzlari o‘z prognozlarini bildirishdiBugun, 15:40«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!«Barselona»dan uchinchi hujum: Rodri uchun yangi taklif tayyorlanmoqda!Bugun, 15:31Milan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaMilan Kristofer Nkunku bilan xayrlashishga tayyor, Roma esa o‘yinchi uchun kurashmoqdaBugun, 15:30Enzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildiEnzo Mareska Manchester Siti bosh murabbiyi sifatidagi vazifalarni qabul qildiBugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi