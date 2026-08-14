Manchester Siti Enzo Fernandes uchun Chelsiga 120 million yevro taklif qilmoqda
Manchester Siti Chelsi yarim himoyachisi Enso Fernandes uchun 120 million yevrolik taklif yuborishga hozirlik ko'rmoqda. Bu harakat Tijjani Reyndersning Saudiya Arabistonining Al-Qadsiah klubiga o'tishga rozi bo'lgani va yarim himoyani kuchaytirish zarurati bilan bog'liq. Chelsi futbolchi bo'yicha takliflarni juma kuni tushdan keyin tugaydigan muddatgacha kutmoqda, muzokaralar esa transfer oynasi yopilishidan oldin davom etmoqda.
Angliyaning Manchester Siti klubi yarim himoya chizig'ini tubdan yangilash maqsadida transfer bozorida keskin harakatlarga kirishdi. Sky Sport UK nashrining xabar berishicha, «shaharliklar» Londonning Chelsi jamoasi yarim himoyachisi Enso Fernandesni o'z safiga qo'shib olish uchun 120 million yevro miqdorida ulkan taklif yuborishga hozirlik ko'rmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu transfer harakatlari jamoa safidagi kadrlar o'zgarishi va transfer oynasining so'nggi kunlaridagi faollik bilan bevosita bog'liq. Xususan, avvalroq asosiy rejadagi futbolchilardan biri bo'lgan Tijjani Reynders Saudiya Arabistonining Al-Qadsiah klubiga o'tishga rozi bo'lgan edi. Ushbu transfer evaziga Milan klubi Manchester Siti tomonidan to'lanadigan mablag'lardan taxminan 14 million yevro ishlab olishi kutilmoqda.
Yarim himoyadagi o'zgarishlar va yangi nomzodTijani Reyndersning ketishi Manchester Siti bosh murabbiyi Enzo Maresmani yarim himoyani kuchaytirish uchun zudlik bilan chora ko'rishga majbur qildi. Mutaxassisning talabiga ko'ra, klub rahbariyati allaqachon ideal nomzodni aniqlab qo'ygan bo'lib, u ayning Argentina terma jamoasi a'zosi Enso Fernandes edi.
Chelsi rahbariyati esa o'z navbatida futbolchi bo'yicha tushadigan takliflar uchun juma kuni tushdan keyin tugaydigan qat'iy muddat belgilab qo'ygan edi. Londonliklar takliflarni kutib turgan bir paytda, Manchester Siti avval Reyndersning transferi to'liq hal etilishini kutdi va shundan keyingina asosiy harakatlarga o'tdi.
Moliyaviy tafsilotlar va kelishuv istiqbollariManbaga ko'ra, taklif etilayotgan summa nafaqat transfer bozoridagi faollikni, balki klublarning moliyaviy manfaatlarini ham qamrab oladi. 120 million yevrolik moliyaviy taklif Chelsi uchun bir necha yil oldin Benfikadan futbolchini sotib olish uchun sarflangan taxminan 125 million yevrodan keyin kapital daromad olish imkoniyatini ham beradi.
Agar ushbu transfer muvaffaqiyatli yakunlansa, bu yozgi transfer mavsumining eng shov-shuvli kelishuvlaridan biriga aylanadi. Hozirda barcha tomonlar transfer oynasining yopilishiga qadar qolgan soatlarda yakuniy qarorlarga kelish uchun muzokaralarni faol davom ettirmoqda.
…