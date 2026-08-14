Apple afsonaviy iPhone X smartfonini eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritdi
Apple iPhone X modelini rasman eskirayotgan qurilmalar ro'yxatiga kiritdi va unga apparat qismi bo'yicha xizmat ko'rsatishni to'xtatadi. 2018 yilda chiqarilgan 15 dyuymli MacBook Pro noutbuki ham ushbu ro'yxatga qo'shildi, biroq uning akkumulyatorini sotuv to'xtatilganidan keyin o'n yil ichida almashtirish imkoniyati saqlanib qoladi.
Apple kompaniyasi oʻzining eng muhim va ommabop gadjetlaridan biri boʻlgan iPhone X modelini rasman eskiriб borayotgan qurilmalar roʻyxatiga qoʻshdi. Oradan qariyb toʻqqiz yil oʻtib, yubiley smartfoni kompaniyaning rasmiy tasnifiga koʻra oʻz davrini yakunladi va qoʻllab-quvvatlashdan mahrum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, ushbu roʻyxatga, shuningdek, 2018 yilda chiqarilgan 15 dyuymli MacBook Pro noutbuki ham kiritilgan. Qurilma eskirgan maqomini olgandan soʻng, Apple unga nisbatan apparat qismi boʻyicha xizmat koʻrsatishni toʻxtatadi va rasmiy servis markazlariga original ehtiyot qismlarini buyurtma qilish imkoniyati berilmaydi.
Odatda, amerikalik texnogigant oʻz mahsulotlarini ularni sotish toʻxtatilgan sanadan boshlab yetti yildan ortiq vaqt oʻtgach ushbu toifaga oʻtkazadi. iPhone X ilk bor 2017 yilda taqdim etilgan boʻlib, u kompaniya tarixidagi tub burilish yasovchi qurilmalardan biriga aylangandi.
Inqilobiy dizayn va yangi texnologiyalar davriMazkur model Apple smartfonlari orasida birinchilardan boʻlib OLED-displey, Face ID yuzni tanish tizimi va ekran yuqori qismidagi oʻziga xos «chok» (chepka) dizayni bilan jihozlangani esga olinadi. Ushbu yechim keyingi yillar davomida butun mobil sanoat uchun asosiy trendga aylangan edi.
Smartfon oʻzining hayotiy sikli davomida koʻplab dasturiy yangilanishlarni qabul qildi va oxirgi operatsion tizim versiyasi iOS 16.7.16 boʻldi. Shundan soʻng qurilma asosiy dasturiy taʼminot yangilanishlarini olishdan toʻxtagan edi.
Mac kompyuterlari uchun qoidalarShuningdek, kompaniya siyosatiga muvofiq, Mac kompyuterlari uchun biroz boshqacha muddatlar amal qiladi. Jumladan, noutbunkerda akkumulyatorni sotish tugatilganidan keyin oʻn yil ichida almashtirish imkoniyati saqlanib qoladi, biroq bu faqat kerakli ehtiyot qismlar mavjud boʻlgan taqdirdagina amalga oshirilishi mumkin.
iPhone Xʼning eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritilishi mobil texnologiyalar olamida butun boshli bir davr yakunlanganini va foydalanuvchilar asta-sekin yangiroq avlod gadjetlariga oʻtishlari zarurligini anglatadi.
…