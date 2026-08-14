Apple afsonaviy iPhone X smartfonini eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritdi

·22·Texno
Apple afsonaviy iPhone X smartfonini eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritdi
Qisqacha

Apple iPhone X modelini rasman eskirayotgan qurilmalar ro'yxatiga kiritdi va unga apparat qismi bo'yicha xizmat ko'rsatishni to'xtatadi. 2018 yilda chiqarilgan 15 dyuymli MacBook Pro noutbuki ham ushbu ro'yxatga qo'shildi, biroq uning akkumulyatorini sotuv to'xtatilganidan keyin o'n yil ichida almashtirish imkoniyati saqlanib qoladi.

Apple kompaniyasi oʻzining eng muhim va ommabop gadjetlaridan biri boʻlgan iPhone X modelini rasman eskiriб borayotgan qurilmalar roʻyxatiga qoʻshdi. Oradan qariyb toʻqqiz yil oʻtib, yubiley smartfoni kompaniyaning rasmiy tasnifiga koʻra oʻz davrini yakunladi va qoʻllab-quvvatlashdan mahrum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, ushbu roʻyxatga, shuningdek, 2018 yilda chiqarilgan 15 dyuymli MacBook Pro noutbuki ham kiritilgan. Qurilma eskirgan maqomini olgandan soʻng, Apple unga nisbatan apparat qismi boʻyicha xizmat koʻrsatishni toʻxtatadi va rasmiy servis markazlariga original ehtiyot qismlarini buyurtma qilish imkoniyati berilmaydi.

Odatda, amerikalik texnogigant oʻz mahsulotlarini ularni sotish toʻxtatilgan sanadan boshlab yetti yildan ortiq vaqt oʻtgach ushbu toifaga oʻtkazadi. iPhone X ilk bor 2017 yilda taqdim etilgan boʻlib, u kompaniya tarixidagi tub burilish yasovchi qurilmalardan biriga aylangandi.

Inqilobiy dizayn va yangi texnologiyalar davri

Mazkur model Apple smartfonlari orasida birinchilardan boʻlib OLED-displey, Face ID yuzni tanish tizimi va ekran yuqori qismidagi oʻziga xos «chok» (chepka) dizayni bilan jihozlangani esga olinadi. Ushbu yechim keyingi yillar davomida butun mobil sanoat uchun asosiy trendga aylangan edi.

Smartfon oʻzining hayotiy sikli davomida koʻplab dasturiy yangilanishlarni qabul qildi va oxirgi operatsion tizim versiyasi iOS 16.7.16 boʻldi. Shundan soʻng qurilma asosiy dasturiy taʼminot yangilanishlarini olishdan toʻxtagan edi.

Mac kompyuterlari uchun qoidalar

Shuningdek, kompaniya siyosatiga muvofiq, Mac kompyuterlari uchun biroz boshqacha muddatlar amal qiladi. Jumladan, noutbunkerda akkumulyatorni sotish tugatilganidan keyin oʻn yil ichida almashtirish imkoniyati saqlanib qoladi, biroq bu faqat kerakli ehtiyot qismlar mavjud boʻlgan taqdirdagina amalga oshirilishi mumkin.

iPhone Xʼning eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritilishi mobil texnologiyalar olamida butun boshli bir davr yakunlanganini va foydalanuvchilar asta-sekin yangiroq avlod gadjetlariga oʻtishlari zarurligini anglatadi.

AppleiPhone XMacBook ProTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Faxriddin M

Mavzuga oid yangiliklar

Tecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareyaTecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareyaBugun, 15:57O‘zbekistonlik yosh muhandis dronlarga qarshi yangi tizim yaratdiO‘zbekistonlik yosh muhandis dronlarga qarshi yangi tizim yaratdiBugun, 15:24Dreame oʻzining birinchi Aurora flagman smartfonini taqdim etdiDreame oʻzining birinchi Aurora flagman smartfonini taqdim etdiBugun, 14:52Samsung Galaxy S25+ quvvatlash vaqtida yonib ketdiSamsung Galaxy S25+ quvvatlash vaqtida yonib ketdiBugun, 14:29Apple AQShda kompyuterlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiApple AQShda kompyuterlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBugun, 13:59Sony Xperia 1 VIII smartfoni yuqori narxga qaramay yaxshi sotilmoqdaSony Xperia 1 VIII smartfoni yuqori narxga qaramay yaxshi sotilmoqdaBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi