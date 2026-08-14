O‘zbekistonlik yosh muhandis dronlarga qarshi yangi tizim yaratdi
O‘zbekistonlik yosh muhandis Ikromjon Mo‘ydinjonov dronlarni aniqlash va zararsizlantirishga mo‘ljallangan ARGUS-SYS tizimini taqdim etdi. «Kelajak muhandislari» respublika ko‘rik-tanlovi doirasida namoyish etilgan loyiha sun’iy intellekt va lazer texnologiyalarini birlashtiradi. Tizim YOLOv8 algoritmi hamda optik uzatgichlar yordamida dronlarni avtomatik aniqlash va nishonga olish imkoniyatiga ega.
O‘zbekistonlik yosh ixtirochi dronlarni aniqlash va zararsizlantirishga mo‘ljallangan yangi avlod tizimini taqdim etdi. ARGUS-SYS deb nomlangan loyiha «Kelajak muhandislari» respublika ko‘rik-tanlovi doirasida yosh muhandis Ikromjon Mo‘ydinjonov tomonidan namoyish etilgan.
Ta’kidlanishicha, tizim sun’iy intellekt va lazer texnologiyalarini birlashtirgan bo‘lib, uchuvchisiz uchish apparatlarini avtomatik ravishda aniqlash va nishonga olish imkoniyatiga ega. Ishlanmada YOLOv8 sun’iy intellekt algoritmi hamda optik uzatgichlardan foydalanilgan.
Loyiha ma’lumotlariga ko‘ra, tizim 405 nanometr to‘lqin uzunligidagi 500 vatt quvvatli lazer yordamida 1 kilometrdan ortiq masofadagi dronlarni qisqa vaqt ichida zararsizlantirish uchun mo‘ljallangan.
Yosh muhandisning mazkur ishlanmasi O‘zbekistonda zamonaviy texnologiyalar va sun’iy intellekt asosidagi muhandislik loyihalariga qiziqish tobora ortib borayotganini ko‘rsatadi.
…