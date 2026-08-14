O‘zbekistonlik yosh muhandis dronlarga qarshi yangi tizim yaratdi

·34·Texno
O‘zbekistonlik yosh muhandis dronlarga qarshi yangi tizim yaratdi
Qisqacha

O‘zbekistonlik yosh muhandis Ikromjon Mo‘ydinjonov dronlarni aniqlash va zararsizlantirishga mo‘ljallangan ARGUS-SYS tizimini taqdim etdi. «Kelajak muhandislari» respublika ko‘rik-tanlovi doirasida namoyish etilgan loyiha sun’iy intellekt va lazer texnologiyalarini birlashtiradi. Tizim YOLOv8 algoritmi hamda optik uzatgichlar yordamida dronlarni avtomatik aniqlash va nishonga olish imkoniyatiga ega.

O‘zbekistonlik yosh ixtirochi dronlarni aniqlash va zararsizlantirishga mo‘ljallangan yangi avlod tizimini taqdim etdi. ARGUS-SYS deb nomlangan loyiha «Kelajak muhandislari» respublika ko‘rik-tanlovi doirasida yosh muhandis Ikromjon Mo‘ydinjonov tomonidan namoyish etilgan.

Ta’kidlanishicha, tizim sun’iy intellekt va lazer texnologiyalarini birlashtirgan bo‘lib, uchuvchisiz uchish apparatlarini avtomatik ravishda aniqlash va nishonga olish imkoniyatiga ega. Ishlanmada YOLOv8 sun’iy intellekt algoritmi hamda optik uzatgichlardan foydalanilgan.

Loyiha ma’lumotlariga ko‘ra, tizim 405 nanometr to‘lqin uzunligidagi 500 vatt quvvatli lazer yordamida 1 kilometrdan ortiq masofadagi dronlarni qisqa vaqt ichida zararsizlantirish uchun mo‘ljallangan.

Yosh muhandisning mazkur ishlanmasi O‘zbekistonda zamonaviy texnologiyalar va sun’iy intellekt asosidagi muhandislik loyihalariga qiziqish tobora ortib borayotganini ko‘rsatadi.

Ikromjon MoydinjonovO'zbekistonARGUS-SYSYOLOv8
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareyaTecno Pova 8 Pro taqdim etildi: 144 Hz AMOLED va 6500 mA•ch batareyaBugun, 15:57Apple afsonaviy iPhone X smartfonini eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritdiApple afsonaviy iPhone X smartfonini eskirgan qurilmalar roʻyxatiga kiritdiBugun, 15:25Dreame oʻzining birinchi Aurora flagman smartfonini taqdim etdiDreame oʻzining birinchi Aurora flagman smartfonini taqdim etdiBugun, 14:52Samsung Galaxy S25+ quvvatlash vaqtida yonib ketdiSamsung Galaxy S25+ quvvatlash vaqtida yonib ketdiBugun, 14:29Apple AQShda kompyuterlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiApple AQShda kompyuterlar ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydiBugun, 13:59Sony Xperia 1 VIII smartfoni yuqori narxga qaramay yaxshi sotilmoqdaSony Xperia 1 VIII smartfoni yuqori narxga qaramay yaxshi sotilmoqdaBugun, 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi