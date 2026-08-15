Ferran Torres Parij klubiga oʻtdi: Barselona futbolchini sotdi

·53·Sport
Ferran Torres Parij klubiga oʻtdi: Barselona futbolchini sotdi
Qisqacha

Pari Sen-Jermen Barselona hujumchisi Ferran Torresni taxminan 50 million yevroga o'z safiga qo'shib oldi. Ispaniyalik futbolchi avvalroq Parij klubi bilan shartnoma shartlari bo'yicha kelishuvga erishgan va uning transferida shaxsiy istagi muhim rol o'ynagan. Barselona bilan shartnomasi 2027-yilning 30-iyunigacha amal qilishi kerak bo'lgan Torresning transferi kataloniyaliklarga moliyaviy foyda keltirdi.

Fransiyaning Pari Sen-Jermen klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida navbatdagi shov-shuvli transferni amalga oshirdi. Goal.com xabar berishicha, parijliklar Kataloniyaning Barselona klubi hujumchisi Ferran Torresni oʻz safiga qoʻshib oldi. Transfer summasi taxminan 50 million yevroni tashkil etdi va kataloniyaliklar ushbu taklifni mamnuniyat bilan qabul qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer tafsilotlari va shartnoma

Mazkur kelishuvning tez fursatda amalga oshishida futbolchining oʻq otish pozitsiyasi va shaxsiy istagi muhim rol oʻynadi. Maʼlum boʻlishicha, ispaniyalik hujumchi avvalroq Parij klubi bilan shartnoma shartlari boʻyicha oʻzaro kelishuvga erishib ulgurgandi. Fransuz jamoasi uni hujumdagi yetakchi oʻyinchilardan biriga aylantirishni maqsad qilgan.

Futbolchining transfer narxiga uning amaldagi shartnomasi muddati ham taʼsir koʻrsatdi. Barselona bilan tuzilgan bitim 2027-yilning 30-iyunida oʻz nihoyasiga yetishi kerak edi. Aynan shu omil Pari Sen-Jermen rahbariyatiga narxni oʻzlari uchun maqbul darajada ushlab turish imkonini berdi.

Barselona va PSJ uchun manfaatli kelishuv

Kataloniya klubi ushbu transfer ortidan moliyaviy foyda koʻrdi. Jamoa oʻz hujumchilaridan biridan ayrilgan boʻlsa-da, transfer bozorida boshqa futbolchilarni xarid qilish uchun muhim boʻlgan salmoqli mablagʻni bankka kiritdi va bu iqtisodiy barqarorlikni taʼminlashga xizmat qiladi.

Parijliklar uchun esa bu transfer tarkibga sifat va universallik qoʻshish yoʻlidagi navbatdagi qadam boʻldi. Klub rahbariyati hujum chizigʻidagi raqobatni kuchaytirishni maqsad qilgan va Torresning kelishi murabbiy rejalarini amalga oshirishda muhimahamiyat kasb etadi.

Eslatib oʻtamiz, Ferran Torres xalqaro maydonlarda ham oʻzini koʻrsatishga ulgurgan hujumchilardan biri hisoblanadi. Uning yangi jamoadagi debyuti va koʻrsatadigan oʻyini futbol muxlislarida katta qiziqish uygʻotmoqda.

Ferran TorresPari Sen-JermenBarselonaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mikel Arteta «Arsenal»dagi kelajagi bo'yicha yakuniy qarorini aytdiMikel Arteta «Arsenal»dagi kelajagi bo'yicha yakuniy qarorini aytdiBugun, 16:44 Romelu Lukaku «Fenerbahche» muxlislarini qanday hayratda qoldirdi? Romelu Lukaku «Fenerbahche» muxlislarini qanday hayratda qoldirdi?Bugun, 16:41Ferran Torres Barselona tarixidagi eng qimmat sotuvlar beshtaligiga kirdiFerran Torres Barselona tarixidagi eng qimmat sotuvlar beshtaligiga kirdiBugun, 16:35Alan Smit Angliya Premer-ligasida ikki jamoali poygani taxmin qildiAlan Smit Angliya Premer-ligasida ikki jamoali poygani taxmin qildiBugun, 15:12Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...Bugun, 14:26Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?Bugun, 14:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?