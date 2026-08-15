Ferran Torres Parij klubiga oʻtdi: Barselona futbolchini sotdi
Pari Sen-Jermen Barselona hujumchisi Ferran Torresni taxminan 50 million yevroga o'z safiga qo'shib oldi. Ispaniyalik futbolchi avvalroq Parij klubi bilan shartnoma shartlari bo'yicha kelishuvga erishgan va uning transferida shaxsiy istagi muhim rol o'ynagan. Barselona bilan shartnomasi 2027-yilning 30-iyunigacha amal qilishi kerak bo'lgan Torresning transferi kataloniyaliklarga moliyaviy foyda keltirdi.
Fransiyaning Pari Sen-Jermen klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida navbatdagi shov-shuvli transferni amalga oshirdi. Goal.com xabar berishicha, parijliklar Kataloniyaning Barselona klubi hujumchisi Ferran Torresni oʻz safiga qoʻshib oldi. Transfer summasi taxminan 50 million yevroni tashkil etdi va kataloniyaliklar ushbu taklifni mamnuniyat bilan qabul qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer tafsilotlari va shartnomaMazkur kelishuvning tez fursatda amalga oshishida futbolchining oʻq otish pozitsiyasi va shaxsiy istagi muhim rol oʻynadi. Maʼlum boʻlishicha, ispaniyalik hujumchi avvalroq Parij klubi bilan shartnoma shartlari boʻyicha oʻzaro kelishuvga erishib ulgurgandi. Fransuz jamoasi uni hujumdagi yetakchi oʻyinchilardan biriga aylantirishni maqsad qilgan.
Futbolchining transfer narxiga uning amaldagi shartnomasi muddati ham taʼsir koʻrsatdi. Barselona bilan tuzilgan bitim 2027-yilning 30-iyunida oʻz nihoyasiga yetishi kerak edi. Aynan shu omil Pari Sen-Jermen rahbariyatiga narxni oʻzlari uchun maqbul darajada ushlab turish imkonini berdi.
Barselona va PSJ uchun manfaatli kelishuvKataloniya klubi ushbu transfer ortidan moliyaviy foyda koʻrdi. Jamoa oʻz hujumchilaridan biridan ayrilgan boʻlsa-da, transfer bozorida boshqa futbolchilarni xarid qilish uchun muhim boʻlgan salmoqli mablagʻni bankka kiritdi va bu iqtisodiy barqarorlikni taʼminlashga xizmat qiladi.
Parijliklar uchun esa bu transfer tarkibga sifat va universallik qoʻshish yoʻlidagi navbatdagi qadam boʻldi. Klub rahbariyati hujum chizigʻidagi raqobatni kuchaytirishni maqsad qilgan va Torresning kelishi murabbiy rejalarini amalga oshirishda muhimahamiyat kasb etadi.
Eslatib oʻtamiz, Ferran Torres xalqaro maydonlarda ham oʻzini koʻrsatishga ulgurgan hujumchilardan biri hisoblanadi. Uning yangi jamoadagi debyuti va koʻrsatadigan oʻyini futbol muxlislarida katta qiziqish uygʻotmoqda.
…