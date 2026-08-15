Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?

·62·Sport
Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?
Qisqacha

Javohir Sindarov Sinquefield Cup 2026 musobaqasining 5-turida Sem Sevian bilan durang o'ynadi. U 2 ochko bilan turnir jadvalida 8-o'rinni egallab turibdi. 5-turdan so'ng Uesli So 3,5 ochko bilan yakka peshqadam bo'ldi, Fabiano Karuana va Vinsent Keymer esa 3 ochkodan jamg'argan. 6-turda Sindarov qora donalarda Fabiano Karuanaga qarshi o'ynaydi, uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 22:00da boshlanadi.

AQShning Sent-Luis shahrida shaxmat bo'yicha dunyoning eng nufuzli Grand Chess Tour seriyasining yakuniy hal qiluvchi bosqichi — Sinquefield Cup 2026 musobaqasi qizg'in pallaga kirdi.

Dunyoning eng kuchli 10 nafar supergrossmeysteri ishtirok etayotgan mazkur musobaqa klassik shaxmat yo'nalishida 9 turdan iborat aylanma tizimda bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston sharafini himoya qilayotgan yosh grossmeysterimiz Javohir Sindarov 5-turda amerikalik Sem Sevianga qarshi oq donalarda bahs olib borib, murosali durang qayd etdi.

5-tur natijalari: Karuana va Keymerdan muhim g'alabalar

Beshinchi tur bellashuvlari keskin va murosasiz kurashlarga boy bo'ldi. Tur doirasida ikkita bahsda g'alaba qayd etildi:

  • Fabiano Karuana (AQSh) o'z hamyurti Levon Aronyanni oq donalarda mag'lub etdi;

  • Vinsent Keymer (Germaniya) niderlandiyalik kuchli grossmeyster Anish Giri ustidan oq donalarda zafar quchdi;

  • Qolgan barcha partiyalarda, jumladan Sindarov — Sevian qarama-qarshiligida ham durang natija qayd etildi.

Turnir jadvali: Uesli So yakka peshqadam

5-tur yakunlariga ko'ra, musobaqa jadvalidagi holat quyidagicha ko'rinish oldi:

  • 1. Uesli So (AQSh) — 3,5 ochko (yakka peshqadam)

  • 2–5. Fabiano Karuana (AQSh) — 3 ochko

  • 2–5. Vinsent Keymer (Germaniya) — 3 ochko

  • 2–5. Rameshbabu Praggnanandha (Hindiston) — 3 ochko

  • 2–5. Maksim Vashye-Lagrav (Fransiya) — 3 ochko

  • 6–7. Levon Aronyan (AQSh) — 2,5 ochko

  • 6–7. Sem Sevian (AQSh) — 2,5 ochko

  • 8. Javohir Sindarov (O'zbekiston) — 2 ochko

  • 9. Anish Giri (Niderlandiya) — 1,5 ochko

  • 10. Yorden van Forest (Niderlandiya) — 1 ochko

Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?

6-turda katta sinov: Sindarov Karuanaga qarshi

Turnir taqvimiga ko'ra, bugun ishtirokchilar uchun rasmiy dam olish kuni deb e'lon qilingan.

Ertaga bo'lib o'tadigan hal qiluvchi 6-turda Javohir Sindarov qora donalarda AQShning birinchi raqamli shaxmatchisi Fabiano Karuanaga qarshi doska qarshisiga o'tiradi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 22:00da start oladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Javokhir SindarovFabiano CaruanaSt. LouisSinquefield Cup
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...Bugun, 14:263 jang 3 g'alaba: O'zbek bokschilari «IBA.PRO 20» turnirini larzaga soldi3 jang 3 g'alaba: O'zbek bokschilari «IBA.PRO 20» turnirini larzaga soldiBugun, 14:16Simeone yangi jangchi topdi: Jahon chempioni Kristian Romero «Atletiko»daSimeone yangi jangchi topdi: Jahon chempioni Kristian Romero «Atletiko»daBugun, 14:08Lionel Messining Nashvillga qarshi oʻyinda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqdaLionel Messining Nashvillga qarshi oʻyinda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqdaBugun, 13:36Jeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldiJeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldiBugun, 12:39Mikel Arteta Arsenal muxlislarini shartnoma masalasida xotirjam qildiMikel Arteta Arsenal muxlislarini shartnoma masalasida xotirjam qildiBugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?