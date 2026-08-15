Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?
Javohir Sindarov Sinquefield Cup 2026 musobaqasining 5-turida Sem Sevian bilan durang o'ynadi. U 2 ochko bilan turnir jadvalida 8-o'rinni egallab turibdi. 5-turdan so'ng Uesli So 3,5 ochko bilan yakka peshqadam bo'ldi, Fabiano Karuana va Vinsent Keymer esa 3 ochkodan jamg'argan. 6-turda Sindarov qora donalarda Fabiano Karuanaga qarshi o'ynaydi, uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 22:00da boshlanadi.
AQShning Sent-Luis shahrida shaxmat bo'yicha dunyoning eng nufuzli Grand Chess Tour seriyasining yakuniy hal qiluvchi bosqichi — Sinquefield Cup 2026 musobaqasi qizg'in pallaga kirdi.
Dunyoning eng kuchli 10 nafar supergrossmeysteri ishtirok etayotgan mazkur musobaqa klassik shaxmat yo'nalishida 9 turdan iborat aylanma tizimda bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston sharafini himoya qilayotgan yosh grossmeysterimiz Javohir Sindarov 5-turda amerikalik Sem Sevianga qarshi oq donalarda bahs olib borib, murosali durang qayd etdi.
5-tur natijalari: Karuana va Keymerdan muhim g'alabalar
Beshinchi tur bellashuvlari keskin va murosasiz kurashlarga boy bo'ldi. Tur doirasida ikkita bahsda g'alaba qayd etildi:
Fabiano Karuana (AQSh) o'z hamyurti Levon Aronyanni oq donalarda mag'lub etdi;
Vinsent Keymer (Germaniya) niderlandiyalik kuchli grossmeyster Anish Giri ustidan oq donalarda zafar quchdi;
Qolgan barcha partiyalarda, jumladan Sindarov — Sevian qarama-qarshiligida ham durang natija qayd etildi.
Turnir jadvali: Uesli So yakka peshqadam
5-tur yakunlariga ko'ra, musobaqa jadvalidagi holat quyidagicha ko'rinish oldi:
1. Uesli So (AQSh) — 3,5 ochko (yakka peshqadam)
2–5. Fabiano Karuana (AQSh) — 3 ochko
2–5. Vinsent Keymer (Germaniya) — 3 ochko
2–5. Rameshbabu Praggnanandha (Hindiston) — 3 ochko
2–5. Maksim Vashye-Lagrav (Fransiya) — 3 ochko
6–7. Levon Aronyan (AQSh) — 2,5 ochko
6–7. Sem Sevian (AQSh) — 2,5 ochko
8. Javohir Sindarov (O'zbekiston) — 2 ochko
9. Anish Giri (Niderlandiya) — 1,5 ochko
10. Yorden van Forest (Niderlandiya) — 1 ochko
6-turda katta sinov: Sindarov Karuanaga qarshi
Turnir taqvimiga ko'ra, bugun ishtirokchilar uchun rasmiy dam olish kuni deb e'lon qilingan.
Ertaga bo'lib o'tadigan hal qiluvchi 6-turda Javohir Sindarov qora donalarda AQShning birinchi raqamli shaxmatchisi Fabiano Karuanaga qarshi doska qarshisiga o'tiradi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 22:00da start oladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…