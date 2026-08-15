Alan Smit Angliya Premer-ligasida ikki jamoali poygani taxmin qildi

·50·Sport
Alan Smit Angliya Premer-ligasida ikki jamoali poygani taxmin qildi
Qisqacha

Alan Smitning fikricha, Arsenal Angliya Premer-ligasida chempionlikni saqlab qoladi, Manchester Siti esa ikkinchi o'rinni egallaydi. U murabbiylar almashinuvi va tarkibdagi ehtimoliy o'zgarishlarga qaramay, bu ikki jamoa o'rtasidagi raqobat davom etishini ta'kidladi. Ekspert kuchli beshlikda Manchester Yunaytedni uchinchi, Liverpulni to'rtinchi va Chelsini beshinchi o'ringa qo'ydi. Uning prognoziga ko'ra, oltinchi o'rin uchun asosiy da'vogar Aston Villa bo'ladi.

Angliya Premer-ligasining kelgusi mavsumi yana ikki yetakchi jamoa — Arsenal va Manchester Siti oʻrtasidagi murosasiz chempionat poygasiga aylanishi kutilmoqda. Londonliklarning sobiq hujumchisi Alan Smitning fikricha, boshqa raqobatdosh klublardagi murabbiylar almashinuvi fonida amaldagi chempionlar ustunlikni oʻz qoʻlida saqlab qoladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

MetroviaBestBettingSites.co.uk nashriga bergan intervyusida Alan Smit raqiblar lageridagi oʻzgarishlar kuchli iktalik hukmronligiga putur yetkaza olmasligini taʼkidladi. Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatdan soʻng oʻz tarkibini yanada kuchaytirib, yana asosiy daʼvogarga aylandi.

Chempionlik uchun asosiy raqobat

Smitning soʻzlariga koʻra, asosiy chempionlik unvoni yana ikki klub oʻrtasida kechadi. «Men Manchester Sitini Arsenalga asosiy raqib deb bilaman», — deydi sobiq futbolchi. Uning fikricha, shaharliklar safida yangi murabbiyning ish boshlashi biroz savol tugʻdirsa-da, ular baribir asosiy tahdid boʻlib qoladi.

Shu bilan birga, Manchester Siti tarkibida kutilayotgan oʻzgarishlar va yetakchilarning ketishi jamoaga qanday taʼsir qilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Jon Stouns, Bernardu Silva va Natan Ake kabi tajribali futbolchilarning ketishi hamda Rodrining Barselonaga ehtimoliy oʻtishi chempionlik poygasida oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin.

Turnir jadvalidagi kuchli beshlik prognozi

Ekspert oʻzining yakuniy bashoratlarida kuchli beshlik va yevrokuboklar zonasidagi oʻrinlarni ham taqsimlab chiqdi. Uning taxminicha, Arsenal chempionlikni saqlab qoladi, Manchester Siti esa ikkinchi oʻrinni egallaydi.

Kuchli beshlikning qolgan qismi haqida gapirar ekan, Alan Smit quyidagi jamoalarni tilga oldi:

  • Manchester Yunayted — uchinchi oʻrin
  • Liverpul — toʻrtinchi oʻrin
  • Chelsi — beshinchi oʻrin
Shuningdek, Smitning fikricha, Xabi Alonso boshchiligidagi Chelsi oʻtgan mavsumdagiga qaraganda ancha yaxshi natija koʻrsatishi kutilmoqda. Oltinchi oʻrin uchun asosiy davogar sifatida esa Aston Villa jamoasi eʼtirof etildi.

Alan SmitArsenalManchester SitiAP_LFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferran Torres Parij klubiga oʻtdi: Barselona futbolchini sotdiFerran Torres Parij klubiga oʻtdi: Barselona futbolchini sotdiBugun, 15:39Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...Bugun, 14:26Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?Bugun, 14:213 jang 3 g'alaba: O'zbek bokschilari «IBA.PRO 20» turnirini larzaga soldi3 jang 3 g'alaba: O'zbek bokschilari «IBA.PRO 20» turnirini larzaga soldiBugun, 14:16Simeone yangi jangchi topdi: Jahon chempioni Kristian Romero «Atletiko»daSimeone yangi jangchi topdi: Jahon chempioni Kristian Romero «Atletiko»daBugun, 14:08Lionel Messining Nashvillga qarshi oʻyinda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqdaLionel Messining Nashvillga qarshi oʻyinda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqdaBugun, 13:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?