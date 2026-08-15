Alan Smit Angliya Premer-ligasida ikki jamoali poygani taxmin qildi
Alan Smitning fikricha, Arsenal Angliya Premer-ligasida chempionlikni saqlab qoladi, Manchester Siti esa ikkinchi o'rinni egallaydi. U murabbiylar almashinuvi va tarkibdagi ehtimoliy o'zgarishlarga qaramay, bu ikki jamoa o'rtasidagi raqobat davom etishini ta'kidladi. Ekspert kuchli beshlikda Manchester Yunaytedni uchinchi, Liverpulni to'rtinchi va Chelsini beshinchi o'ringa qo'ydi. Uning prognoziga ko'ra, oltinchi o'rin uchun asosiy da'vogar Aston Villa bo'ladi.
Angliya Premer-ligasining kelgusi mavsumi yana ikki yetakchi jamoa — Arsenal va Manchester Siti oʻrtasidagi murosasiz chempionat poygasiga aylanishi kutilmoqda. Londonliklarning sobiq hujumchisi Alan Smitning fikricha, boshqa raqobatdosh klublardagi murabbiylar almashinuvi fonida amaldagi chempionlar ustunlikni oʻz qoʻlida saqlab qoladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
MetroviaBestBettingSites.co.uk nashriga bergan intervyusida Alan Smit raqiblar lageridagi oʻzgarishlar kuchli iktalik hukmronligiga putur yetkaza olmasligini taʼkidladi. Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatdan soʻng oʻz tarkibini yanada kuchaytirib, yana asosiy daʼvogarga aylandi.
Chempionlik uchun asosiy raqobatSmitning soʻzlariga koʻra, asosiy chempionlik unvoni yana ikki klub oʻrtasida kechadi. «Men Manchester Sitini Arsenalga asosiy raqib deb bilaman», — deydi sobiq futbolchi. Uning fikricha, shaharliklar safida yangi murabbiyning ish boshlashi biroz savol tugʻdirsa-da, ular baribir asosiy tahdid boʻlib qoladi.
Shu bilan birga, Manchester Siti tarkibida kutilayotgan oʻzgarishlar va yetakchilarning ketishi jamoaga qanday taʼsir qilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Jon Stouns, Bernardu Silva va Natan Ake kabi tajribali futbolchilarning ketishi hamda Rodrining Barselonaga ehtimoliy oʻtishi chempionlik poygasida oʻz taʼsirini koʻrsatishi mumkin.
Turnir jadvalidagi kuchli beshlik prognoziEkspert oʻzining yakuniy bashoratlarida kuchli beshlik va yevrokuboklar zonasidagi oʻrinlarni ham taqsimlab chiqdi. Uning taxminicha, Arsenal chempionlikni saqlab qoladi, Manchester Siti esa ikkinchi oʻrinni egallaydi.
Kuchli beshlikning qolgan qismi haqida gapirar ekan, Alan Smit quyidagi jamoalarni tilga oldi:
- Manchester Yunayted — uchinchi oʻrin
- Liverpul — toʻrtinchi oʻrin
- Chelsi — beshinchi oʻrin
…