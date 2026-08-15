Ilk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkin

·0·Texno
Ilk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkin

Apple kompaniyasi oʻzining tarixidagi ilk buklama iPhone qurilmasini kelgusi yil 8-sentabr kuni yangi iPhone 18 turkumidagi smartfonlar bilan birgalikda ommaga taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. Biroq ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu kutilgan gadjetning savdoga chiqarilishi texnik va logistik muammolar sababli ortga surilishi kutilmoqda. Mazkur holat butun dunyo boʻylab Apple muxlislari va texnologiya bozorida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki kompaniya buklama ekranli segmentda asosiy raqobatchilardan bir oz ortda qolgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taʼminot zanjiridagi manbalarning maʼlumotlariga koʻra, Apple muhandis va menejerlari ayni paytda bir yoʻla uchta jiddiy qiyinchilikka — butlovchi qismlarni yetkazib berishdagi uzilishlar, seriyali qurilmalarni sinovdan oʻtkazish jarayoni hamda narx siyosatini shakllantirish masalalariga duch kelmoqda. Aynan shu omillar mahsulotning global bozorga bir vaqtning oʻzida chiqishiga toʻsqinlik qilishi mumkin.

Cheklangan geografiya va narx siyosati

Avstraliyadagi yirik aloqa operatorlari va yirik chakana savdo tarmoqlari buklama iPhone modellari anʼanaviy qator smartfonlari bilan bir vaqtda savdoga chiqmasligini allaqachon tasdiqlashdi. Dastlabki bosqichda Apple faqatgina AQSH bozorida cheklangan partiyadagi qurilmalarni sotuvga chiqarishni rejalashtirmoqda. Shundan soʻnggina geografiyani asta-sekin kengaytirib, jumladan, Xitoy bozorini ham qamrab olish koʻzda tutilgan.

Avstraliya kabi boshqa davlatlardagi xaridorlar esa yangi flagmanni xarid qilish uchun yana bir necha oy kutishlariga toʻgʻri keladi. Hozircha qurilmaning rasmiy narxi oshkor etilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar uning tannarxi yuqoriligini taxmin qilmoqda. Buklanuvchi ekran va boshqa murakkab qismlarning qimmatligi sababli yangi smartfon hozirgi Apple modellaridan sezilarli darajada qimmat turishi kutilmoqda.

Raqobatchilardan qimmatroq boʻlishi kutilmoqda

Xususan, Avstraliya bozoridagi prognozlarga koʻra, mazkur buklama qurilmaning narxi 256 GB xotiraga ega boʻlgan va 3000 AQSH dollariga sotilayotgan Samsung Galaxy Fold 8 modelidan taxminan 700 dollarga qimmatroq boʻlishi mumkin. Bu esa Apple gadjetini bozordagi eng qimmat seriyali smartfonlardan biriga aylantiradi.

Kompaniya buklama ekranlar chidamliligini taʼminlash va foydalanuvchilarga mukammal tajriba taqdim etish uchun sinov jarayonlariga alohida eʼtibor qaratmoqda. Shu boisdan ham dastlabki bosqichdagi taqchillik va yuqori narx siyosati muqarrar ekani aytilmoqda. Sentyabr oyidagi taqdimotdan soʻng qurilmaning xalqaro bozorlarga yetib kelish muddati va aniq narxlari haqida rasmiy maʼlumotlar berilishi kutilmoqda.

AppleIPhoneSmartfonTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdiApple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdiBugun, 14:30iQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdiiQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdiBugun, 13:55Apple iPhone 18 modellarini chiqarish grafigini oʻzgartirishi kutilmoqdaApple iPhone 18 modellarini chiqarish grafigini oʻzgartirishi kutilmoqdaBugun, 13:30Ilon Mask: 2029-yilga borib sunʼiy intellektni kosmosga koʻchirishga toʻgʻri keladiIlon Mask: 2029-yilga borib sunʼiy intellektni kosmosga koʻchirishga toʻgʻri keladiBugun, 11:26AQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqdaAQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqdaBugun, 09:51iPhone 17 kamerasi DxOMark reytingida Samsung Galaxy S26 Ultra bilan tenglashdiiPhone 17 kamerasi DxOMark reytingida Samsung Galaxy S26 Ultra bilan tenglashdiBugun, 09:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi