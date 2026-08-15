Ilk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkin
Apple kompaniyasi oʻzining tarixidagi ilk buklama iPhone qurilmasini kelgusi yil 8-sentabr kuni yangi iPhone 18 turkumidagi smartfonlar bilan birgalikda ommaga taqdim etishga hozirlik koʻrmoqda. Biroq ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu kutilgan gadjetning savdoga chiqarilishi texnik va logistik muammolar sababli ortga surilishi kutilmoqda. Mazkur holat butun dunyo boʻylab Apple muxlislari va texnologiya bozorida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda, chunki kompaniya buklama ekranli segmentda asosiy raqobatchilardan bir oz ortda qolgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taʼminot zanjiridagi manbalarning maʼlumotlariga koʻra, Apple muhandis va menejerlari ayni paytda bir yoʻla uchta jiddiy qiyinchilikka — butlovchi qismlarni yetkazib berishdagi uzilishlar, seriyali qurilmalarni sinovdan oʻtkazish jarayoni hamda narx siyosatini shakllantirish masalalariga duch kelmoqda. Aynan shu omillar mahsulotning global bozorga bir vaqtning oʻzida chiqishiga toʻsqinlik qilishi mumkin.
Cheklangan geografiya va narx siyosatiAvstraliyadagi yirik aloqa operatorlari va yirik chakana savdo tarmoqlari buklama iPhone modellari anʼanaviy qator smartfonlari bilan bir vaqtda savdoga chiqmasligini allaqachon tasdiqlashdi. Dastlabki bosqichda Apple faqatgina AQSH bozorida cheklangan partiyadagi qurilmalarni sotuvga chiqarishni rejalashtirmoqda. Shundan soʻnggina geografiyani asta-sekin kengaytirib, jumladan, Xitoy bozorini ham qamrab olish koʻzda tutilgan.
Avstraliya kabi boshqa davlatlardagi xaridorlar esa yangi flagmanni xarid qilish uchun yana bir necha oy kutishlariga toʻgʻri keladi. Hozircha qurilmaning rasmiy narxi oshkor etilmagan boʻlsa-da, mutaxassislar uning tannarxi yuqoriligini taxmin qilmoqda. Buklanuvchi ekran va boshqa murakkab qismlarning qimmatligi sababli yangi smartfon hozirgi Apple modellaridan sezilarli darajada qimmat turishi kutilmoqda.
Raqobatchilardan qimmatroq boʻlishi kutilmoqdaXususan, Avstraliya bozoridagi prognozlarga koʻra, mazkur buklama qurilmaning narxi 256 GB xotiraga ega boʻlgan va 3000 AQSH dollariga sotilayotgan Samsung Galaxy Fold 8 modelidan taxminan 700 dollarga qimmatroq boʻlishi mumkin. Bu esa Apple gadjetini bozordagi eng qimmat seriyali smartfonlardan biriga aylantiradi.
Kompaniya buklama ekranlar chidamliligini taʼminlash va foydalanuvchilarga mukammal tajriba taqdim etish uchun sinov jarayonlariga alohida eʼtibor qaratmoqda. Shu boisdan ham dastlabki bosqichdagi taqchillik va yuqori narx siyosati muqarrar ekani aytilmoqda. Sentyabr oyidagi taqdimotdan soʻng qurilmaning xalqaro bozorlarga yetib kelish muddati va aniq narxlari haqida rasmiy maʼlumotlar berilishi kutilmoqda.
…