3 jang 3 g'alaba: O'zbek bokschilari «IBA.PRO 20» turnirini larzaga soldi

·60·Sport
3 jang 3 g'alaba: O'zbek bokschilari «IBA.PRO 20» turnirini larzaga soldi
Qisqacha

«IBA.PRO 20» turnirida ringga ko'tarilgan uch nafar o'zbekistonlik bokschining barchasi g'alaba qozondi. Mirazizbek Mirzaxalilov Chingiz Natirovni texnik nokaut bilan mag'lub etib, IBF European kamariga ega chiqdi. Havasbek Asadullaev hakamlarning yakdil qarori bilan Sergey Lubkovichni yengib, unga faoliyatidagi ilk professional mag'lubiyatni taqdim etdi. Xalimjon Mamasoliev esa o'zidan qariyb 14 kilogramm og'ir German Skobenko ustidan hakamlar qarori bilan zafar quchdi.

Rossiyaning Naberejnie Chelni shahri mezbonlik qilgan navbatdagi professional boks oqshomi — «IBA.PRO 20» turniri o'zbekistonlik charm qo'lqop ustalarining mutlaq ustunligi va tarixiy g'alabalari bilan yodda qoldi.

Ringga ko'tarilgan uch nafar hamyurtimiz — Mirazizbek Mirzaxalilov, Havasbek Asadullaev va Xalimjon Mamasoliev o'z janglarini ishonchli g'alaba bilan yakunlab, 100 foizlik natija ko'rsatdi. Turnirda ikki karra Olimpiada chempioni Hasanboy Do'smatov faxriy mehmon sifatida ishtirok etib, bokschilarimizni bevosita qo'llab-quvvatladi.

Mirazizbek Mirzaxalilovdan muddatidan oldingi g'alaba va IBF kamari

Kechaning eng muhim voqealaridan biri ikkinchi o'ta yengil vazn (55,3 kg) toifasida kechdi. 10 raundlik bahsda bo'sh turgan IBF European chempionlik kamari o'rtaga qo'yildi.

Ushbu nufuzli unvon uchun hamyurtimiz Mirazizbek Mirzaxalilov (6-0, 5 KO) rossiyalik mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan nokautchi Chingiz Natirov (10-1, 5 KO)ga qarshi saralash jangini o'tkazdi:

  • Shiddatli bosim: Jangning dastlabki soniyalaridanoq tashabbusni qo'lga olgan Mirzaxalilov raqibiga ketma-ket kuchli va aniq zarbalar yo'lladi.

  • Texnik nokaut: To'rtinchi raund yakunlangach, og'ir zarbalardan esankirab qolgan Natirovning murabbiylar shtabi jangni davom ettirmaslikka va oq sochiq tashlashga qaror qildi.

  • Natija: Mirazizbek Mirzaxalilov texnik nokaut evaziga g'alaba qozonib, IBF European kamarining yangi egasiga aylandi!

3 jang 3 g'alaba: O'zbek bokschilari «IBA.PRO 20» turnirini larzaga soldi

Havasbek Asadullaev rossiyalik mag'lubiyatsiz raqibga ilk mag'lubiyatni taqdim etdi

Yarim o'rta vazn (66,7 kg) toifasida ringga chiqqan istiqbolli bokschimiz Havasbek Asadullaev (8-0, 5 KO) prof ringda 22 ta jang o'tkazib, birorta ham mag'lubiyat ko'rmagan tajribali Sergey Lubkovich (20-1-2, 12 KO)ga qarshi to'qnash keldi.

To'liq 10 raund davom etgan va shiddatli taktik kurashlar ostida o'tgan bellashuvda Asadullaev aniq harakatlari bilan ustunlik qildi va hakamlarning yakdil qarori bilan (98-92, 97-93, 96-94) zafar quchdi. Bu natija Lubkovichning 23-jangidagi ilk professional mag'lubiyati sifatida qayd etildi.

Xalimjon Mamasoliev 111 kilogrammlik gigant ustidan g'alaba qozondi

Superog'ir vazn toifasidagi charm qo'lqop ustamiz Xalimjon Mamasoliev (97,8 kg) o'zidan salkam 14 kilogramm og'ir bo'lgan rossiyalik German Skobenko (111,4 kg) bilan to'qnash keldi.

10 raund davom etgan og'ir zarbalar jangida hamyurtimiz hakamlarning yakdil qaroriga ko'ra mutlaq ustunlik bilan g'alabani rasmiylashtirdi.

Turnirning markaziy jangi: Jambulat Bijamovning muvaffaqiyati

Oqshomning markaziy bahsida ikkinchi o'rta vaznda yana bir IBF European kamari egasi aniqlandi:

  • Havaskor boksda jahon chempioni bo'lgan rossiyalik Jambulat Bijamov (4-0) jahon chempionati sovrindori, Serbiya sharafini himoya qiluvchi Vladimir Mironchikov (8-1, 6 KO)ga qarshi ringga ko'tarildi.

  • 10 raundlik to'liq jangda Bijamov hakamlar qarori bilan (97-93, 96-94, 96-94) g'alaba qozonib, kamarga ega chiqdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Mirazizbek MirzaxalilovHasanboy DusmatovHavasbek AsadullaevNaberezhnye ChelnyIBF
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alan Smit Angliya Premer-ligasida ikki jamoali poygani taxmin qildiAlan Smit Angliya Premer-ligasida ikki jamoali poygani taxmin qildiBugun, 15:12Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...Bugun, 14:26Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?Bugun, 14:21Simeone yangi jangchi topdi: Jahon chempioni Kristian Romero «Atletiko»daSimeone yangi jangchi topdi: Jahon chempioni Kristian Romero «Atletiko»daBugun, 14:08Lionel Messining Nashvillga qarshi oʻyinda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqdaLionel Messining Nashvillga qarshi oʻyinda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqdaBugun, 13:36Jeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldiJeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldiBugun, 12:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?