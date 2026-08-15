3 jang 3 g'alaba: O'zbek bokschilari «IBA.PRO 20» turnirini larzaga soldi
«IBA.PRO 20» turnirida ringga ko'tarilgan uch nafar o'zbekistonlik bokschining barchasi g'alaba qozondi. Mirazizbek Mirzaxalilov Chingiz Natirovni texnik nokaut bilan mag'lub etib, IBF European kamariga ega chiqdi. Havasbek Asadullaev hakamlarning yakdil qarori bilan Sergey Lubkovichni yengib, unga faoliyatidagi ilk professional mag'lubiyatni taqdim etdi. Xalimjon Mamasoliev esa o'zidan qariyb 14 kilogramm og'ir German Skobenko ustidan hakamlar qarori bilan zafar quchdi.
Rossiyaning Naberejnie Chelni shahri mezbonlik qilgan navbatdagi professional boks oqshomi — «IBA.PRO 20» turniri o'zbekistonlik charm qo'lqop ustalarining mutlaq ustunligi va tarixiy g'alabalari bilan yodda qoldi.
Ringga ko'tarilgan uch nafar hamyurtimiz — Mirazizbek Mirzaxalilov, Havasbek Asadullaev va Xalimjon Mamasoliev o'z janglarini ishonchli g'alaba bilan yakunlab, 100 foizlik natija ko'rsatdi. Turnirda ikki karra Olimpiada chempioni Hasanboy Do'smatov faxriy mehmon sifatida ishtirok etib, bokschilarimizni bevosita qo'llab-quvvatladi.
Mirazizbek Mirzaxalilovdan muddatidan oldingi g'alaba va IBF kamari
Kechaning eng muhim voqealaridan biri ikkinchi o'ta yengil vazn (55,3 kg) toifasida kechdi. 10 raundlik bahsda bo'sh turgan IBF European chempionlik kamari o'rtaga qo'yildi.
Ushbu nufuzli unvon uchun hamyurtimiz Mirazizbek Mirzaxalilov (6-0, 5 KO) rossiyalik mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan nokautchi Chingiz Natirov (10-1, 5 KO)ga qarshi saralash jangini o'tkazdi:
Shiddatli bosim: Jangning dastlabki soniyalaridanoq tashabbusni qo'lga olgan Mirzaxalilov raqibiga ketma-ket kuchli va aniq zarbalar yo'lladi.
Texnik nokaut: To'rtinchi raund yakunlangach, og'ir zarbalardan esankirab qolgan Natirovning murabbiylar shtabi jangni davom ettirmaslikka va oq sochiq tashlashga qaror qildi.
Natija: Mirazizbek Mirzaxalilov texnik nokaut evaziga g'alaba qozonib, IBF European kamarining yangi egasiga aylandi!
Havasbek Asadullaev rossiyalik mag'lubiyatsiz raqibga ilk mag'lubiyatni taqdim etdi
Yarim o'rta vazn (66,7 kg) toifasida ringga chiqqan istiqbolli bokschimiz Havasbek Asadullaev (8-0, 5 KO) prof ringda 22 ta jang o'tkazib, birorta ham mag'lubiyat ko'rmagan tajribali Sergey Lubkovich (20-1-2, 12 KO)ga qarshi to'qnash keldi.
To'liq 10 raund davom etgan va shiddatli taktik kurashlar ostida o'tgan bellashuvda Asadullaev aniq harakatlari bilan ustunlik qildi va hakamlarning yakdil qarori bilan (98-92, 97-93, 96-94) zafar quchdi. Bu natija Lubkovichning 23-jangidagi ilk professional mag'lubiyati sifatida qayd etildi.
Xalimjon Mamasoliev 111 kilogrammlik gigant ustidan g'alaba qozondi
Superog'ir vazn toifasidagi charm qo'lqop ustamiz Xalimjon Mamasoliev (97,8 kg) o'zidan salkam 14 kilogramm og'ir bo'lgan rossiyalik German Skobenko (111,4 kg) bilan to'qnash keldi.
10 raund davom etgan og'ir zarbalar jangida hamyurtimiz hakamlarning yakdil qaroriga ko'ra mutlaq ustunlik bilan g'alabani rasmiylashtirdi.
Turnirning markaziy jangi: Jambulat Bijamovning muvaffaqiyati
Oqshomning markaziy bahsida ikkinchi o'rta vaznda yana bir IBF European kamari egasi aniqlandi:
Havaskor boksda jahon chempioni bo'lgan rossiyalik Jambulat Bijamov (4-0) jahon chempionati sovrindori, Serbiya sharafini himoya qiluvchi Vladimir Mironchikov (8-1, 6 KO)ga qarshi ringga ko'tarildi.
10 raundlik to'liq jangda Bijamov hakamlar qarori bilan (97-93, 96-94, 96-94) g'alaba qozonib, kamarga ega chiqdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…