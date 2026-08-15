Apple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdi
Apple iPhone, iPad va Mac qurilmalari egalariga josuslik dasturlari orqali yashirincha kirishga urinishlar qayd etilgan 110 ta davlatdagi foydalanuvchilarni ogohlantirmoqda. Bunday dasturlar shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlashi va qurilmalarni to'liq nazorat qilishi mumkin. Ogohlantirishlar qurilma blokirovka ekranida, elektron pochta orqali hamda foydalanuvchi hisobiga kirishga uringanida ko'rsatiladi.
Apple kompaniyasi dunyo boʻylab iPhone, iPad hamda Mac qurilmalari egalariga maxsus xavfsizlik ogohlantirishlarini yuborishni boshladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur bildirishnomalar qurilmalarga josuslik dasturlari yordamida yashirincha kirishga urinishlar qayd etilgan 110 ta davlatdagi foydalanuvchilarga yoʻllangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday tajovuz vositalari odatda davlat tuzilmalari bilan bogʻliq maxsus operatsiyalarda qoʻllanilib, foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini oʻgʻirlash hamda gadjetlarni toʻliq nazorat qilish imkonini beradi. Hozirgacha Apple dunyoning 150 dan ortiq mamlakatidagi mijozlarini shunga oʻxshash tahdidlar haqida ogohlantirishga ulgurgan.
Xavfsizlik choralari va bildirishnoma tizimiKompaniya vakillarining tushuntirishicha, ogohlantirish xabari bevosita iPhone ekranining blokirovka qilingan qismida paydo boʻladi. Shuningdek, xavfsizlik choralari va shaxsiy maʼlumotlarni himoya qilish boʻyicha tavsiyalar elektron pochta orqali yuborilib, foydalanuvchi oʻz hisobiga kirishga harakat qilgan vaqtda ham koʻrsatiladi.
Axborot xavfsizligini taʼminlash maqsadida Apple bildirishnomalar interfeysini tubdan yangiladi. Bu foydalanuvchilarga yuzaga kelgan xavf-xatar haqida batafsil maʼlumot olish hamda hujumdan himoyalanish uchun zarur boʻlgan keyingi qadamlarni tezda bajarish imkonini beradi.
Tadqiqotlar va tijorat josuslik dasturlari koʻlamiSoʻnggi yillarda tijorat maqsadida yaratilgan josuslik dasturlarining tarqalish koʻlami keskin oshgani kuzatilmoqda. Ushbu zararli dasturlar hech qanday qoʻshimcha harakat talab qilmagan holda, zaifliklardan foydalangan holda qurbonning qurilmasiga kirib boradi va uni kuzatuv vositasiga aylantiradi.
Biroq, maxfiylik siyosatiga qatʼiy amal qilgan holda, Apple hozircha aniq kiberhujumlar tafsilotlarini oshkor etishdan tiqilmoqda. Shuningdek, kompaniya bunday yashirin amaliyotlar ortida aniq kimlar turgani haqida hech qanday rasmiy maʼlumot taqdim etgani yoʻq.
…