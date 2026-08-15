Apple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdi

·28·Texno
Apple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdi
Qisqacha

Apple iPhone, iPad va Mac qurilmalari egalariga josuslik dasturlari orqali yashirincha kirishga urinishlar qayd etilgan 110 ta davlatdagi foydalanuvchilarni ogohlantirmoqda. Bunday dasturlar shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlashi va qurilmalarni to'liq nazorat qilishi mumkin. Ogohlantirishlar qurilma blokirovka ekranida, elektron pochta orqali hamda foydalanuvchi hisobiga kirishga uringanida ko'rsatiladi.

Apple kompaniyasi dunyo boʻylab iPhone, iPad hamda Mac qurilmalari egalariga maxsus xavfsizlik ogohlantirishlarini yuborishni boshladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur bildirishnomalar qurilmalarga josuslik dasturlari yordamida yashirincha kirishga urinishlar qayd etilgan 110 ta davlatdagi foydalanuvchilarga yoʻllangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday tajovuz vositalari odatda davlat tuzilmalari bilan bogʻliq maxsus operatsiyalarda qoʻllanilib, foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlarini oʻgʻirlash hamda gadjetlarni toʻliq nazorat qilish imkonini beradi. Hozirgacha Apple dunyoning 150 dan ortiq mamlakatidagi mijozlarini shunga oʻxshash tahdidlar haqida ogohlantirishga ulgurgan.

Xavfsizlik choralari va bildirishnoma tizimi

Kompaniya vakillarining tushuntirishicha, ogohlantirish xabari bevosita iPhone ekranining blokirovka qilingan qismida paydo boʻladi. Shuningdek, xavfsizlik choralari va shaxsiy maʼlumotlarni himoya qilish boʻyicha tavsiyalar elektron pochta orqali yuborilib, foydalanuvchi oʻz hisobiga kirishga harakat qilgan vaqtda ham koʻrsatiladi.

Axborot xavfsizligini taʼminlash maqsadida Apple bildirishnomalar interfeysini tubdan yangiladi. Bu foydalanuvchilarga yuzaga kelgan xavf-xatar haqida batafsil maʼlumot olish hamda hujumdan himoyalanish uchun zarur boʻlgan keyingi qadamlarni tezda bajarish imkonini beradi.

Tadqiqotlar va tijorat josuslik dasturlari koʻlami

Soʻnggi yillarda tijorat maqsadida yaratilgan josuslik dasturlarining tarqalish koʻlami keskin oshgani kuzatilmoqda. Ushbu zararli dasturlar hech qanday qoʻshimcha harakat talab qilmagan holda, zaifliklardan foydalangan holda qurbonning qurilmasiga kirib boradi va uni kuzatuv vositasiga aylantiradi.

Biroq, maxfiylik siyosatiga qatʼiy amal qilgan holda, Apple hozircha aniq kiberhujumlar tafsilotlarini oshkor etishdan tiqilmoqda. Shuningdek, kompaniya bunday yashirin amaliyotlar ortida aniq kimlar turgani haqida hech qanday rasmiy maʼlumot taqdim etgani yoʻq.

AppleiPhoneKiberxavfsizlikJosuslik dasturiMac
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkinIlk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkinBugun, 14:54iQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdiiQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdiBugun, 13:55Apple iPhone 18 modellarini chiqarish grafigini oʻzgartirishi kutilmoqdaApple iPhone 18 modellarini chiqarish grafigini oʻzgartirishi kutilmoqdaBugun, 13:30Ilon Mask: 2029-yilga borib sunʼiy intellektni kosmosga koʻchirishga toʻgʻri keladiIlon Mask: 2029-yilga borib sunʼiy intellektni kosmosga koʻchirishga toʻgʻri keladiBugun, 11:26AQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqdaAQSh Oyshturar joyiga qaytish muddatini tezlashtirmoqdaBugun, 09:51iPhone 17 kamerasi DxOMark reytingida Samsung Galaxy S26 Ultra bilan tenglashdiiPhone 17 kamerasi DxOMark reytingida Samsung Galaxy S26 Ultra bilan tenglashdiBugun, 09:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi