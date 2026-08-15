Starship kosmik kemasini Mechazilla minorasi yordamida tutish sinovlari boshlanadi
SpaceX Starship kosmik kemasining Flight 14 sinov parvozini avgust oxiridan sentyabr boshiga ko'chirdi va unda yuqori pog'onani Mechazilla minorasi yordamida tutishga ilk bor urinib ko'radi. Sinov parvozini Tehras shtatidagi Starbase kosmodromidan amalga oshirish hamda modernizatsiya qilingan Starlink V3 sun'iy yo'ldoshlarining ilk partiyasini orbitaga chiqarish rejalashtirilgan.
SpaceX kompaniyasi oʻzining ulkan Starship kosmik kemasining navbatdagi — Flight 14 sinov parvozini amalga oshirish muddatlarini oʻzgartirdi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, dastlab startni avgust oyining oxiriga rejalashtirgan kompaniya, soʻnggi bayonotlarga koʻra, endi sentyabr oyining boshiga moʻljallamoqda. Jumladan, NASA rahbari Jared Ayzekman ham shu muddatlarga ishora qilgan. Mazkur muhim sinov Tehras shtatidagi Starbase kosmodromidan uchirilishi koʻzda tutilgan va u butun dasturning eng masʼuliyatli bosqichlaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu parvozning asosiy texnologik yangiligi sifatida SpaceX tarixda ilk bor fazodan qaytayotgan Starship ning yuqori pogʻonasini toʻgʻridan-toʻgʻri Mechazilla start minorasi yordamida tutib qolishga urinib koʻradi. Agar ushbu murakkab operatsiya muvaffaqiyatli amalga oshsa, bu raketalarni qayta tiklash va ulardan yana foydalanish sohasida ulkan ilmiy-texnik yutuq boʻladi. Bunday yondashuv kelgusida kosmikka parvoz qilish xarajatlarini keskin kamaytirish hamda tayyorgarlik jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtirish imkonini beradi.
Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarishFlight 14 sinovining yana bir muhim vazifasi sifatida yangi avlod qurilmalarini fazoga eltish belgilangan. Xabarga koʻra, mazkur parvoz davomida orbitaga modernizatsiya qilingan Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarining ilk partiyasi muvaffaqiyatli chiqarilishi kerak. Ushbu qurilmalar SpaceX kompaniyasining internet tarmogʻi guruhining yangi bosqichi hisoblanib, tarmoq oʻtkazuvchanlik qobiliyatini va aloqa sifatini avvalgidan ancha yuqori darajaga koʻtarishi kutilmoqda.
Hozircha kosmik kema uchiriladigan aniq sana eʼlon qilingani yoʻq. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, start vaqti raketaning texnik jihatdan toʻliq tayyorligiga hamda tegishli davlat idoralari tomonidan beriladigan maxsus ruxsatnomalarga bevosita bogʻliq boʻladi. SpaceX muhandislari soʻnggi tayyorgarlik ishlarini yakunlash ustida jadal faoliyat olib bormoqda va ushbu sinov butun kosmik sanoat uchun yangi sahna ochishi kutilmoqda.
…