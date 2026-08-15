Starship kosmik kemasini Mechazilla minorasi yordamida tutish sinovlari boshlanadi

·39·Texno
Starship kosmik kemasini Mechazilla minorasi yordamida tutish sinovlari boshlanadi
Qisqacha

SpaceX Starship kosmik kemasining Flight 14 sinov parvozini avgust oxiridan sentyabr boshiga ko'chirdi va unda yuqori pog'onani Mechazilla minorasi yordamida tutishga ilk bor urinib ko'radi. Sinov parvozini Tehras shtatidagi Starbase kosmodromidan amalga oshirish hamda modernizatsiya qilingan Starlink V3 sun'iy yo'ldoshlarining ilk partiyasini orbitaga chiqarish rejalashtirilgan.

SpaceX kompaniyasi oʻzining ulkan Starship kosmik kemasining navbatdagi — Flight 14 sinov parvozini amalga oshirish muddatlarini oʻzgartirdi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, dastlab startni avgust oyining oxiriga rejalashtirgan kompaniya, soʻnggi bayonotlarga koʻra, endi sentyabr oyining boshiga moʻljallamoqda. Jumladan, NASA rahbari Jared Ayzekman ham shu muddatlarga ishora qilgan. Mazkur muhim sinov Tehras shtatidagi Starbase kosmodromidan uchirilishi koʻzda tutilgan va u butun dasturning eng masʼuliyatli bosqichlaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu parvozning asosiy texnologik yangiligi sifatida SpaceX tarixda ilk bor fazodan qaytayotgan Starship ning yuqori pogʻonasini toʻgʻridan-toʻgʻri Mechazilla start minorasi yordamida tutib qolishga urinib koʻradi. Agar ushbu murakkab operatsiya muvaffaqiyatli amalga oshsa, bu raketalarni qayta tiklash va ulardan yana foydalanish sohasida ulkan ilmiy-texnik yutuq boʻladi. Bunday yondashuv kelgusida kosmikka parvoz qilish xarajatlarini keskin kamaytirish hamda tayyorgarlik jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtirish imkonini beradi.

Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini orbitaga chiqarish

Flight 14 sinovining yana bir muhim vazifasi sifatida yangi avlod qurilmalarini fazoga eltish belgilangan. Xabarga koʻra, mazkur parvoz davomida orbitaga modernizatsiya qilingan Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarining ilk partiyasi muvaffaqiyatli chiqarilishi kerak. Ushbu qurilmalar SpaceX kompaniyasining internet tarmogʻi guruhining yangi bosqichi hisoblanib, tarmoq oʻtkazuvchanlik qobiliyatini va aloqa sifatini avvalgidan ancha yuqori darajaga koʻtarishi kutilmoqda.

Hozircha kosmik kema uchiriladigan aniq sana eʼlon qilingani yoʻq. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, start vaqti raketaning texnik jihatdan toʻliq tayyorligiga hamda tegishli davlat idoralari tomonidan beriladigan maxsus ruxsatnomalarga bevosita bogʻliq boʻladi. SpaceX muhandislari soʻnggi tayyorgarlik ishlarini yakunlash ustida jadal faoliyat olib bormoqda va ushbu sinov butun kosmik sanoat uchun yangi sahna ochishi kutilmoqda.

SpaceXStarshipMechazillaStarlinkTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqdaAQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqdaBugun, 16:29Ilk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkinIlk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkinBugun, 14:54Apple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdiApple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdiBugun, 14:30iQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdiiQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdiBugun, 13:55Apple iPhone 18 modellarini chiqarish grafigini oʻzgartirishi kutilmoqdaApple iPhone 18 modellarini chiqarish grafigini oʻzgartirishi kutilmoqdaBugun, 13:30Ilon Mask: 2029-yilga borib sunʼiy intellektni kosmosga koʻchirishga toʻgʻri keladiIlon Mask: 2029-yilga borib sunʼiy intellektni kosmosga koʻchirishga toʻgʻri keladiBugun, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi