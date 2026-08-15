AQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqda
Counter Research maʼlumotiga koʻra, 2026-yilning ikkinchi choragida AQShda smartfonlar savdosi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 5 foizga kamaydi. Ushbu pasayish jarayonida eng ogʻir zarba eng past narx segmentiga toʻgʻri keldi — narxi 100 dollardan arzon boʻlgan qurilmalar savdosi biryoʻla 64 foizga quladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning tushuntirishicha, ishlab chiqaruvchilar bunday modellarni yetkazib berishni toʻxtatishga majbur boʻlgan yoki tezkor hamda doimiy xotira narxining keskin oshishi fonida ularning narxini yuqoriga koʻtarishga uringan. Xotira qismlarining qimmatlashishiga asosiy sabab sifatida yirik bulutli infratuzilma operatorlarining sunʼiy intellekt tizimlari uchun komponentlarni faol ravishda xarid qilayotgani koʻrsatilmoqda.
Arzon gadjetlar ishlab chiqaruvchilar uchun qiyin sinovByudjet toifasidagi smartfonlarni tayyorlovchi kompaniyalar uchun bu vaziyat juda ogʻir kechdi, chunki ularning foyda marjasi oʻta past hisoblanadi. Shuningdek, Yaqin Sharqdagi ziddiyatlar sababli yoqilgʻi va boshqa kundalik tovarlar narxining oshishi isteʼmolchilar talabiga qoʻshimcha bosim oʻtkazdi.
Bozordagi umumiy pasayish fondida yetakchi toʻrtta brend — Apple, Samsung, Motorola va Google koʻrsatkichlari atigi 4 foizga kamaydi, xolos. Qolgan boshqa kichik ishlab chiqaruvchilar esa oʻz savdolarining 45 foizini yoʻqotishdi. Yirik kompaniyalar oʻzlarining miqyos effekti tufayli butlovchi qismlarni ancha qulay shartlar bilan xarid qilish imkoniyatiga ega ekanligini namoyon etmoqda.
Bozor tuzilmasidagi oʻzgarishlarYuzaga kelgan inqiroz sharoitida Samsung va Motorola oldindan toʻlov asosida ishlaydigan (prepaid) smartfonlar segmentida oʻz mavqeyini yanada mustahkamlashga muvaffaq boʻldi. Mazkur turdagi qurilmalar savdosi AQShda 11 foizga qisqargan boʻlsa-da, ushbu ikki brendning umumiy bozordagi ulushi oshdi.
Shu bilan birga, ishlab chiqaruvchilar qiyin sharoitlarga moslashishga majbur boʻlmoqda. Xususan, Motorola oʻzining baʼzi Moto G modellarining narxini oshirdi, Samsung esa iyul oyida Galaxy A17 smartfoni narxini 50 dollarga qimmatlashtirdi. Natijada, narxi 200 dan 300 dollargacha boʻlgan smartfonlar segmenti bir yil ichida oʻz bozor ulushini uch baravarga oshirishga erishdi.
…