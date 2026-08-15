AQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqda

·0·Texno
AQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqda

Counter Research maʼlumotiga koʻra, 2026-yilning ikkinchi choragida AQShda smartfonlar savdosi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 5 foizga kamaydi. Ushbu pasayish jarayonida eng ogʻir zarba eng past narx segmentiga toʻgʻri keldi — narxi 100 dollardan arzon boʻlgan qurilmalar savdosi biryoʻla 64 foizga quladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, ishlab chiqaruvchilar bunday modellarni yetkazib berishni toʻxtatishga majbur boʻlgan yoki tezkor hamda doimiy xotira narxining keskin oshishi fonida ularning narxini yuqoriga koʻtarishga uringan. Xotira qismlarining qimmatlashishiga asosiy sabab sifatida yirik bulutli infratuzilma operatorlarining sunʼiy intellekt tizimlari uchun komponentlarni faol ravishda xarid qilayotgani koʻrsatilmoqda.

Arzon gadjetlar ishlab chiqaruvchilar uchun qiyin sinov

Byudjet toifasidagi smartfonlarni tayyorlovchi kompaniyalar uchun bu vaziyat juda ogʻir kechdi, chunki ularning foyda marjasi oʻta past hisoblanadi. Shuningdek, Yaqin Sharqdagi ziddiyatlar sababli yoqilgʻi va boshqa kundalik tovarlar narxining oshishi isteʼmolchilar talabiga qoʻshimcha bosim oʻtkazdi.

Bozordagi umumiy pasayish fondida yetakchi toʻrtta brend — Apple, Samsung, Motorola va Google koʻrsatkichlari atigi 4 foizga kamaydi, xolos. Qolgan boshqa kichik ishlab chiqaruvchilar esa oʻz savdolarining 45 foizini yoʻqotishdi. Yirik kompaniyalar oʻzlarining miqyos effekti tufayli butlovchi qismlarni ancha qulay shartlar bilan xarid qilish imkoniyatiga ega ekanligini namoyon etmoqda.

Bozor tuzilmasidagi oʻzgarishlar

Yuzaga kelgan inqiroz sharoitida Samsung va Motorola oldindan toʻlov asosida ishlaydigan (prepaid) smartfonlar segmentida oʻz mavqeyini yanada mustahkamlashga muvaffaq boʻldi. Mazkur turdagi qurilmalar savdosi AQShda 11 foizga qisqargan boʻlsa-da, ushbu ikki brendning umumiy bozordagi ulushi oshdi.

Shu bilan birga, ishlab chiqaruvchilar qiyin sharoitlarga moslashishga majbur boʻlmoqda. Xususan, Motorola oʻzining baʼzi Moto G modellarining narxini oshirdi, Samsung esa iyul oyida Galaxy A17 smartfoni narxini 50 dollarga qimmatlashtirdi. Natijada, narxi 200 dan 300 dollargacha boʻlgan smartfonlar segmenti bir yil ichida oʻz bozor ulushini uch baravarga oshirishga erishdi.

SmartfonlarAQSh bozoriTexnologiyalarSamsungApple
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starship kosmik kemasini Mechazilla minorasi yordamida tutish sinovlari boshlanadiStarship kosmik kemasini Mechazilla minorasi yordamida tutish sinovlari boshlanadiBugun, 15:22Ilk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkinIlk buklama iPhone savdosi dastlab faqat bitta bozorda boshlanishi mumkinBugun, 14:54Apple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdiApple iPhone va Mac foydalanuvchilariga xavfli kiberhujumlar haqida ogohlantirdiBugun, 14:30iQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdiiQOO kompaniyasi 15 000 mA·ch akkumulyatorli konseptual smartfonni namoyish etdiBugun, 13:55Apple iPhone 18 modellarini chiqarish grafigini oʻzgartirishi kutilmoqdaApple iPhone 18 modellarini chiqarish grafigini oʻzgartirishi kutilmoqdaBugun, 13:30Ilon Mask: 2029-yilga borib sunʼiy intellektni kosmosga koʻchirishga toʻgʻri keladiIlon Mask: 2029-yilga borib sunʼiy intellektni kosmosga koʻchirishga toʻgʻri keladiBugun, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi