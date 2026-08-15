Ferran Torres Barselona tarixidagi eng qimmat sotuvlar beshtaligiga kirdi
Ispaniyaning Barselona klubi oʻzining 26 yoshli hujumchisi Ferran Torresning Pari Sen-Jermen jamoasiga transfer qilinganini rasman eʼlon qildi. Ushbu oʻtish futbolchining Kataloniyadagi faoliyatiga yakun yasash bilan birga, klub tarixidagi eng yirik moliyaviy bitimlardan biriga aylandi va uni rekordchilarning elita doirasiga olib kirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashrining maʼlumotiga koʻra, ushbu transfer kataloniyaliklar gʻaznasiga taxminan 50 million yevro keltirib chiqaradi. Natijada Ferran Torres Barselona tarixidagi eng qimmat sotuvlar roʻyxatida faxrli beshinchi oʻrinni egalladi.
Aslida futbolchining amaldagi shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar moʻljallangan edi. Biroq ispaniyalik yulduz oʻz faoliyatida yangi chaqiruvlarni sinab koʻrishni istagan va vaziyatning bunday tus olishi tomonlar uchun manfaatli kelishuvga zamin yaratgan.
Moliyaviy foyda va transfer tafsilotlariMazkur transfer orqali Barselona avvalroq Manchester Siti klubidan futbolchini sotib olish uchun sarflangan mablagʻning katta qismini qaytarib olishga muvaffaq boʻldi. Eslatib oʻtamiz, kataloniyaliklar uni 55 million yevro kafolatlangan summa va yana 10 million yevro bonuslar evaziga oʻz safiga qoʻshib olgandi.
Qoʻlga kiritilgan bu mablagʻ yozgi transferlar mavsumi oldidan tarkibni yanada kuchaytirishni rejalashtirayotgan Barselona rahbariyati uchun ayni muddao boʻldi. Klub ham, futbolchining oʻzi ham bu oʻzgarishdan yutib chiqdi — jamoa kerakli moliyaviy resursga ega boʻldi, oʻyinchi esa yangi muhitda oʻzini koʻrsatish imkoniyatini qoʻlga kiritdi.
Klub tarixidagi eng yirik sotuvlarBarselona transferlar tarixi shuni koʻrsatadiki, klub oʻz yetakchilarini har doim yuqori narxlarda sotgan. Ushbu roʻyxatning mutlaq rekordchisi sifatida braziliyalik hujumchi Neymar qayd etilgan.
2017-yilning yozida Pari Sen-Jermen futbolchining shartnomasidagi tovvon pulini toʻlab, uni Fransiyaga olib ketgan edi. Oʻsha vaqtda amalga oshirilgan 222 million yevrolik bu transfer bugungi kungacha jahon futboli tarixidagi eng qimmat kelishuv boʻlib qolmoqda.
…