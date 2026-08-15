Ferran Torres Barselona tarixidagi eng qimmat sotuvlar beshtaligiga kirdi

·0·Sport
Ferran Torres Barselona tarixidagi eng qimmat sotuvlar beshtaligiga kirdi

Ispaniyaning Barselona klubi oʻzining 26 yoshli hujumchisi Ferran Torresning Pari Sen-Jermen jamoasiga transfer qilinganini rasman eʼlon qildi. Ushbu oʻtish futbolchining Kataloniyadagi faoliyatiga yakun yasash bilan birga, klub tarixidagi eng yirik moliyaviy bitimlardan biriga aylandi va uni rekordchilarning elita doirasiga olib kirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashrining maʼlumotiga koʻra, ushbu transfer kataloniyaliklar gʻaznasiga taxminan 50 million yevro keltirib chiqaradi. Natijada Ferran Torres Barselona tarixidagi eng qimmat sotuvlar roʻyxatida faxrli beshinchi oʻrinni egalladi.

Aslida futbolchining amaldagi shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar moʻljallangan edi. Biroq ispaniyalik yulduz oʻz faoliyatida yangi chaqiruvlarni sinab koʻrishni istagan va vaziyatning bunday tus olishi tomonlar uchun manfaatli kelishuvga zamin yaratgan.

Moliyaviy foyda va transfer tafsilotlari

Mazkur transfer orqali Barselona avvalroq Manchester Siti klubidan futbolchini sotib olish uchun sarflangan mablagʻning katta qismini qaytarib olishga muvaffaq boʻldi. Eslatib oʻtamiz, kataloniyaliklar uni 55 million yevro kafolatlangan summa va yana 10 million yevro bonuslar evaziga oʻz safiga qoʻshib olgandi.

Qoʻlga kiritilgan bu mablagʻ yozgi transferlar mavsumi oldidan tarkibni yanada kuchaytirishni rejalashtirayotgan Barselona rahbariyati uchun ayni muddao boʻldi. Klub ham, futbolchining oʻzi ham bu oʻzgarishdan yutib chiqdi — jamoa kerakli moliyaviy resursga ega boʻldi, oʻyinchi esa yangi muhitda oʻzini koʻrsatish imkoniyatini qoʻlga kiritdi.

Klub tarixidagi eng yirik sotuvlar

Barselona transferlar tarixi shuni koʻrsatadiki, klub oʻz yetakchilarini har doim yuqori narxlarda sotgan. Ushbu roʻyxatning mutlaq rekordchisi sifatida braziliyalik hujumchi Neymar qayd etilgan.

2017-yilning yozida Pari Sen-Jermen futbolchining shartnomasidagi tovvon pulini toʻlab, uni Fransiyaga olib ketgan edi. Oʻsha vaqtda amalga oshirilgan 222 million yevrolik bu transfer bugungi kungacha jahon futboli tarixidagi eng qimmat kelishuv boʻlib qolmoqda.

BarselonaFerran TorresPari Sen-JermenTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferran Torres Parij klubiga oʻtdi: Barselona futbolchini sotdiFerran Torres Parij klubiga oʻtdi: Barselona futbolchini sotdiBugun, 15:39Alan Smit Angliya Premer-ligasida ikki jamoali poygani taxmin qildiAlan Smit Angliya Premer-ligasida ikki jamoali poygani taxmin qildiBugun, 15:12Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...Bugun, 14:26Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?Bugun, 14:213 jang 3 g'alaba: O'zbek bokschilari «IBA.PRO 20» turnirini larzaga soldi3 jang 3 g'alaba: O'zbek bokschilari «IBA.PRO 20» turnirini larzaga soldiBugun, 14:16Simeone yangi jangchi topdi: Jahon chempioni Kristian Romero «Atletiko»daSimeone yangi jangchi topdi: Jahon chempioni Kristian Romero «Atletiko»daBugun, 14:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?