Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Abduqodir Husanov Qozog‘iston futboli afsonasi Samat Smakovga videomurojaat yo‘llab, unga va o‘g‘illariga omad tiladi. Smakov ushbu murojaatni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida e’lon qildi. Murojaat Samat Smakov «Atirau» klubiga bosh murabbiy etib tayinlangani va yangi jamoasidagi ilk uchrashuvini o‘tkazgani fonida yuz bergan. 22 yoshli Abduqodir Husanov hozir «Manchester Siti» safida to‘p surmoqda.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi va Aנגliyaning «Manchester Siti» klubi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanovning faoliyati nafaqat yurtimiz futbol ishqibozlari, balki qo‘shni mamlakatlar, xususan, qozog‘istonlik muxlislar tomonidan ham katta qiziqish bilan kuzatib borilmoqda.
Qozog‘istonning nufuzli offside.kz nashri ma’lum qilishicha, o‘zbek futbol yulduzi qozoq futboli afsonasi Samat Smakovga shaxsiy va samimiy videomurojaat yo‘lladi.
«Sizga va o‘g‘illaringizga omad tilayman!»
Abduqodir Husanov qisqa videorolik orqali Qozog‘iston milliy terma jamoasining sobiq sardoriga salom yo‘llab, uning oilasi va farzandlariga eng ezgu tilaklarini bildirdi. Samat Smakov ushbu murojaatni o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida e’lon qildi.
«Assalomu alaykum, Samat Kabirovich! Sizga va o‘g‘illaringizga salom yo‘llayman. Sizga va oilangizga omad tilayman!» — deyiladi Husanovning murojaatida.
Offside.kz sayti muharriri Kirill Nexoroshevning xabar berishicha, ushbu murojaat Smakovning «Atirau» klubiga bosh murabbiy etib tayinlanishi va yangi jamoasidagi ilk uchrashuvini o‘tkazishi fonida yuz bergan.
Samat Smakov — Qozog‘iston futbolining afsonaviy sardori
Samat Smakov Qozog‘iston milliy terma jamoasi tarixida eng ko‘p o‘yin o‘tkazgan futbolchi hisoblanadi. U faoliyati davomida «Qayrat», «Aktobe», «Astana», shuningdek, Rossiyaning «Rostselmash» hamda Turkiyaning «Rizespor» klublarida to‘p surgan.
6 karra Qozog‘iston chempioni;
4 marta (2004, 2007, 2008, 2009 yillarda) mamlakatning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan.
Murabbiylik faoliyatida «Turon», «Jetisu», «Yelimay», «Ordabasi» jamoalarida ishlagan, «Astana»da texnik direktor, «Aktobe»da esa sport direktori lavozimlarida faoliyat yuritgan.
Abduqodir Husanov — Markaziy Osiyo futbolining jahon maydonidagi yuzi
Bugungi kunda 22 yoshli markaziy himoyachi Abduqodir Husanov Markaziy Osiyo futbolining eng ko‘zga ko‘ringan va taniqli vakili hisoblanadi. «Manchester Siti» safida to‘p surayotgan hamyurtimiz o‘tgan mavsumda Angliya kubogi va Angliya ligasi kubogida zafar quchib, legioner sifatida o‘z kolleksiyasini nufuzli sovrinlar bilan boyitdi.
Shuningdek, u «shaharliklar» tarkibida Angliya Premer-ligasi (APL) musobaqasida 2-o‘rinni egallab, chempionatning kumush medaliga sazovor bo‘ldi. Ikki iqtidor sohibining o‘zaro hurmati va do‘stona munosabati qo‘shni xalqlar o‘rtasidagi sport aloqalarini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…