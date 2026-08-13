Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi

·57·Sport
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Qisqacha

Abduqodir Husanov Qozog‘iston futboli afsonasi Samat Smakovga videomurojaat yo‘llab, unga va o‘g‘illariga omad tiladi. Smakov ushbu murojaatni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida e’lon qildi. Murojaat Samat Smakov «Atirau» klubiga bosh murabbiy etib tayinlangani va yangi jamoasidagi ilk uchrashuvini o‘tkazgani fonida yuz bergan. 22 yoshli Abduqodir Husanov hozir «Manchester Siti» safida to‘p surmoqda.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi va Aנגliyaning «Manchester Siti» klubi markaziy himoyachisi Abduqodir Husanovning faoliyati nafaqat yurtimiz futbol ishqibozlari, balki qo‘shni mamlakatlar, xususan, qozog‘istonlik muxlislar tomonidan ham katta qiziqish bilan kuzatib borilmoqda.

Qozog‘istonning nufuzli offside.kz nashri ma’lum qilishicha, o‘zbek futbol yulduzi qozoq futboli afsonasi Samat Smakovga shaxsiy va samimiy videomurojaat yo‘lladi.

«Sizga va o‘g‘illaringizga omad tilayman!»

Abduqodir Husanov qisqa videorolik orqali Qozog‘iston milliy terma jamoasining sobiq sardoriga salom yo‘llab, uning oilasi va farzandlariga eng ezgu tilaklarini bildirdi. Samat Smakov ushbu murojaatni o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida e’lon qildi.

«Assalomu alaykum, Samat Kabirovich! Sizga va o‘g‘illaringizga salom yo‘llayman. Sizga va oilangizga omad tilayman!» — deyiladi Husanovning murojaatida.

Offside.kz sayti muharriri Kirill Nexoroshevning xabar berishicha, ushbu murojaat Smakovning «Atirau» klubiga bosh murabbiy etib tayinlanishi va yangi jamoasidagi ilk uchrashuvini o‘tkazishi fonida yuz bergan.

Samat Smakov — Qozog‘iston futbolining afsonaviy sardori

Samat Smakov Qozog‘iston milliy terma jamoasi tarixida eng ko‘p o‘yin o‘tkazgan futbolchi hisoblanadi. U faoliyati davomida «Qayrat», «Aktobe», «Astana», shuningdek, Rossiyaning «Rostselmash» hamda Turkiyaning «Rizespor» klublarida to‘p surgan.

  • 6 karra Qozog‘iston chempioni;

  • 4 marta (2004, 2007, 2008, 2009 yillarda) mamlakatning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan.

  • Murabbiylik faoliyatida «Turon», «Jetisu», «Yelimay», «Ordabasi» jamoalarida ishlagan, «Astana»da texnik direktor, «Aktobe»da esa sport direktori lavozimlarida faoliyat yuritgan.

Abduqodir Husanov — Markaziy Osiyo futbolining jahon maydonidagi yuzi

Bugungi kunda 22 yoshli markaziy himoyachi Abduqodir Husanov Markaziy Osiyo futbolining eng ko‘zga ko‘ringan va taniqli vakili hisoblanadi. «Manchester Siti» safida to‘p surayotgan hamyurtimiz o‘tgan mavsumda Angliya kubogi va Angliya ligasi kubogida zafar quchib, legioner sifatida o‘z kolleksiyasini nufuzli sovrinlar bilan boyitdi.

Shuningdek, u «shaharliklar» tarkibida Angliya Premer-ligasi (APL) musobaqasida 2-o‘rinni egallab, chempionatning kumush medaliga sazovor bo‘ldi. Ikki iqtidor sohibining o‘zaro hurmati va do‘stona munosabati qo‘shni xalqlar o‘rtasidagi sport aloqalarini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Abduqodir HusanovSamat SmakovManchester CityQozog'istonAtyrau
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiXavi Ernandes Niderlandiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 17:57«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdi«Etihad»da yangilik: Dribling ustasi «Manchester Siti» bilan yangi bitim tuzdiBugun, 17:57Budapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBudapeshtda 3 ta medal: O‘zbekiston velosportchilari porladiBugun, 17:42O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!O‘zbekistonlik og‘ir atletikachilar Osiyo chempionatida 18 ta medal qo‘lga kiritdi!Bugun, 17:38Kolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiKolin Hendri Mayki Mur transferi borasida Rangers'ni Tottenxem'dan ustun qoʻydiBugun, 17:37Manchester Siti Jyереmi Doku bilan shartnomani 2031 yilgacha uzaytirdiManchester Siti Jyереmi Doku bilan shartnomani 2031 yilgacha uzaytirdiBugun, 17:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
JCH-2026da kutilmagan mojaro: Argentina — Misr o‘yinini boshqargan hakam chetlatildi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha