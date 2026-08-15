Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...

·53·Sport
Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...
Qisqacha

UFC 330 ertaga tong saharda AQShning Filadelfiya shahrida bo'lib o'tadi va markaziy jangda yarim o'rta vazn chempioni Islam Maxachev mag'lubiyatsiz da'vogar Yen Machado Gerri ga qarshi kamarini himoya qiladi. Ikkinchi kamar jangida Makkenzi Dyorn Jillian Robertson bilan to'qnashadi, shuningdek Edson Barboza — Esteban Ribovich va Mansur Abdul-Malik — Dastin Shtolsfus bahslari ham o'tkaziladi.

Dunyo yakkakurash ixlosmandlari intiqlik bilan kutgan navbatdagi ulkan oqshom yetib keldi. Ertaga tong saharda AQShning Filadelfiya shahridagi muhtasham arenada UFC promoushenining navbatdagi raqamli turniri — UFC 330 bo'lib o'tadi.

Kechaning markaziy jangida yarim o'rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev birinchi raqamli da'vogar, mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan irlandiyalik yulduz Yen Machado Gerriga qarshi chempionlik kamarini himoya qiladi.

2 ta kamar jangi va kuchli asosiy kard

Oqshom dasturi bir qator muhim va shiddatli to'qnashuvlarga boy:

  • Ko-meyn event (Ayollar minimal vazni): Amaldagi chempion Makkenzi Dyorn reytingda 5-o'rinni egallab turgan Jillian Robertsonga qarshi oktagonga ko'tariladi;

  • Faxriylar va yulduzlar to'qnashuvi: Yengil vaznda oktagon faxriysi Edson Barboza xavfli Esteban Ribovichga qarshi kuch sinashadi. O'rta vaznda esa Mansur Abdul-Malik va Dastin Shtolsfus bahsi muxlislar e'tiborida bo'ladi;

  • So'nggi lahzadagi o'zgarish: Charlz Jonsonning raqibi Xose Ochoa turnirga uch kun qolganda kutilmaganda safdan chiqdi. Uning o'rniga UFC debyutanti Eduardo Enrike (Chapolin) qisqa muddatda jangga rozi bo'ldi va to'qnashuv 59 kg gacha bo'lgan oraliq vaznda o'tkaziladigan bo'ldi;

  • Markaziy Osiyo derbisi: Turnirning dastlabki jangini qirg'izistonlik mashhur jangchi Miqtibek Orolbay amerikalik tajribali Jeremiya Uellsga qarshi bahs bilan ochib beradi.

Turnir qachon va qaysi vaqtda boshlanadi?

O'zbekistonlik muxlislar janglarni quyidagi vaqtlar bo'yicha tomosha qilishlari mumkin:

  • Prelim (dastlabki) kard: Toshkent vaqti bilan tungi soat 02:30 da start oladi;

  • Asosiy kard (Main Card): Tonggi soat 06:00 da boshlanadi. Maxachev va Gerri o'rtasidagi markaziy jang taxminan soat 08:00 atrofida kutilmoqda.

UFC 330 turnirining to'liq janglar kardi:

Asosiy kard:

  • Yarim o'rta vazn (Markaziy jang): Islam Maxachev (chempion) — Yen Machado Gerri (#1)

  • Ayollar minimal vazni: Makkenzi Dyorn (chempion) — Jillian Robertson (#5)

  • Yengil vazn: Jeylin Tyorner — Kaue Fernandes

  • O'rta vazn: Mansur Abdul-Malik — Dastin Shtolsfus

  • Yengil vazn: Edson Barboza — Esteban Ribovich

Prelim kard:

  • Yarim o'rta vazn: Chidi Njokuani — Xoel Alvares

  • Oraliq vazn (59 kg): Charlz Jonson — Eduardo Enrike (Chapolin)

  • O'rta vazn: Donte Jonson — Erik Makkoniko

  • O'rta vazn: Visente Luke — Treshon Gor

  • Yarim og'ir vazn: Rafael Tobias — Lukas Fernando

  • Yarim o'rta vazn: Nil Megni — Ramiz Braximay

  • Yarim o'rta vazn: Jeremiya Uells — Miqtibek Orolbay

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

UFCIslam MakhachevIan Machado GarryPhiladelphiaMackenzie Dern
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?Dunyoning eng kuchlilari: Sindarov superturnirda qanday natija qayd etmoqda?Bugun, 14:213 jang 3 g'alaba: O'zbek bokschilari «IBA.PRO 20» turnirini larzaga soldi3 jang 3 g'alaba: O'zbek bokschilari «IBA.PRO 20» turnirini larzaga soldiBugun, 14:16Simeone yangi jangchi topdi: Jahon chempioni Kristian Romero «Atletiko»daSimeone yangi jangchi topdi: Jahon chempioni Kristian Romero «Atletiko»daBugun, 14:08Lionel Messining Nashvillga qarshi oʻyinda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqdaLionel Messining Nashvillga qarshi oʻyinda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqdaBugun, 13:36Jeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldiJeff Bezos Liverpul klubi aksiyalarini sotib oldiBugun, 12:39Mikel Arteta Arsenal muxlislarini shartnoma masalasida xotirjam qildiMikel Arteta Arsenal muxlislarini shartnoma masalasida xotirjam qildiBugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?