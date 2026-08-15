Katta oktagon jangi: UFC 330 superturniri haqida barcha tafsilotlar...
UFC 330 ertaga tong saharda AQShning Filadelfiya shahrida bo'lib o'tadi va markaziy jangda yarim o'rta vazn chempioni Islam Maxachev mag'lubiyatsiz da'vogar Yen Machado Gerri ga qarshi kamarini himoya qiladi. Ikkinchi kamar jangida Makkenzi Dyorn Jillian Robertson bilan to'qnashadi, shuningdek Edson Barboza — Esteban Ribovich va Mansur Abdul-Malik — Dastin Shtolsfus bahslari ham o'tkaziladi.
Dunyo yakkakurash ixlosmandlari intiqlik bilan kutgan navbatdagi ulkan oqshom yetib keldi. Ertaga tong saharda AQShning Filadelfiya shahridagi muhtasham arenada UFC promoushenining navbatdagi raqamli turniri — UFC 330 bo'lib o'tadi.
Kechaning markaziy jangida yarim o'rta vazn toifasi chempioni Islam Maxachev birinchi raqamli da'vogar, mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan irlandiyalik yulduz Yen Machado Gerriga qarshi chempionlik kamarini himoya qiladi.
2 ta kamar jangi va kuchli asosiy kard
Oqshom dasturi bir qator muhim va shiddatli to'qnashuvlarga boy:
Ko-meyn event (Ayollar minimal vazni): Amaldagi chempion Makkenzi Dyorn reytingda 5-o'rinni egallab turgan Jillian Robertsonga qarshi oktagonga ko'tariladi;
Faxriylar va yulduzlar to'qnashuvi: Yengil vaznda oktagon faxriysi Edson Barboza xavfli Esteban Ribovichga qarshi kuch sinashadi. O'rta vaznda esa Mansur Abdul-Malik va Dastin Shtolsfus bahsi muxlislar e'tiborida bo'ladi;
So'nggi lahzadagi o'zgarish: Charlz Jonsonning raqibi Xose Ochoa turnirga uch kun qolganda kutilmaganda safdan chiqdi. Uning o'rniga UFC debyutanti Eduardo Enrike (Chapolin) qisqa muddatda jangga rozi bo'ldi va to'qnashuv 59 kg gacha bo'lgan oraliq vaznda o'tkaziladigan bo'ldi;
Markaziy Osiyo derbisi: Turnirning dastlabki jangini qirg'izistonlik mashhur jangchi Miqtibek Orolbay amerikalik tajribali Jeremiya Uellsga qarshi bahs bilan ochib beradi.
Turnir qachon va qaysi vaqtda boshlanadi?
O'zbekistonlik muxlislar janglarni quyidagi vaqtlar bo'yicha tomosha qilishlari mumkin:
Prelim (dastlabki) kard: Toshkent vaqti bilan tungi soat 02:30 da start oladi;
Asosiy kard (Main Card): Tonggi soat 06:00 da boshlanadi. Maxachev va Gerri o'rtasidagi markaziy jang taxminan soat 08:00 atrofida kutilmoqda.
UFC 330 turnirining to'liq janglar kardi:
Asosiy kard:
Yarim o'rta vazn (Markaziy jang): Islam Maxachev (chempion) — Yen Machado Gerri (#1)
Ayollar minimal vazni: Makkenzi Dyorn (chempion) — Jillian Robertson (#5)
Yengil vazn: Jeylin Tyorner — Kaue Fernandes
O'rta vazn: Mansur Abdul-Malik — Dastin Shtolsfus
Yengil vazn: Edson Barboza — Esteban Ribovich
Prelim kard:
Yarim o'rta vazn: Chidi Njokuani — Xoel Alvares
Oraliq vazn (59 kg): Charlz Jonson — Eduardo Enrike (Chapolin)
O'rta vazn: Donte Jonson — Erik Makkoniko
O'rta vazn: Visente Luke — Treshon Gor
Yarim og'ir vazn: Rafael Tobias — Lukas Fernando
Yarim o'rta vazn: Nil Megni — Ramiz Braximay
Yarim o'rta vazn: Jeremiya Uells — Miqtibek Orolbay
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…