Qarshida muhim g‘alaba: “Nasaf” “So‘g‘diyona”ni yengib, kuchli to‘rtlikka qaytdi

·3·Sport
Qarshida muhim g‘alaba: “Nasaf” “So‘g‘diyona”ni yengib, kuchli to‘rtlikka qaytdi

O‘zbekiston Superligasining 25-turi doirasida Qarshi shahrida kechgan markaziy bahslardan birida mahalliy «Nasaf» klubi Jizzaxning «So‘g‘diyona» jamoasini qabul qilib, shiddatli kurashda 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.

Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari birinchi bo‘limning o‘zidayoq ikki to‘p farqi bilan oldinga chiqib, bahs yakunida kechgan bosimga qaramay, o‘zlari uchun o‘ta zarur bo‘lgan 3 ochkoni qo‘lga kiritishdi.

Tezkor gollar va Gudushaurining mahorati

Uchrashuv mezbonlarning keskin hujumlari bilan boshlandi:

  • Abdixoliqovdan tezkor zarba: Bahsning 6-daqiqasidayoq tajribali to‘purar Bobir Abdixoliqov himoyachilarni chalg‘itib, hisobni ochdi (1:0);

  • Ikkinchi gol: «Ajdarlar» bosimni davom ettirishdi va 36-daqiqada gruziyalik legioner Paata Gudushauri jamoaning ikkinchi to‘pini raqib darvozasiga joylab qo‘ydi (2:0);

  • So‘nggi daqiqalardagi intriga: Jizzaxliklar 85-daqiqada Sardor Jamolovning aniq harakati evaziga hisobni 2:1 ko‘rinishiga keltirishdi, biroq qolgan vaqt ichida muvozanatni tiklashga ulgurishmadi.

Turnir jadvalidagi o‘zgarishlar

Mazkur g‘alaba qarshiliklar uchun mavsum yakunida sovrinli o‘rinlar uchun kurashda muhim ahamiyat kasb etdi:

  • «Nasaf»ning yurishi: Qo‘lga kiritilgan muvaffaqiyatdan so‘ng jamoa o‘z ochkolarini 41 taga yetkazib, Superliga turnir jadvalida 4-o‘ringa ko‘tarildi;

  • «So‘g‘diyona»ning holati: Mag‘lubiyatdan keyin 29 ochkoda qolgan jizzaxliklar 11-pog‘onani band etib turibdi.

O‘yin qaydnomasi:

Superliga. 25-tur

«Nasaf» — «So‘g‘diyona» 2:1

  • Gollar: Abdixoliqov 6, Gudushauri 36 — Jamolov 85.

  • «Nasaf»: Ne’matov, Davronov, Komilov, G‘aybullayev, Bahromov (Muhiddinov, 63), Abdixoliqov, Rustamov, Rahmatov, G‘ulomov (Shala, 63), Gudushauri (Abdirahmatov, 80), Eshmurodov.

  • «So‘g‘diyona»: Mitrovich, Jo‘raboyev, Qobilov, Jumatov (Jamolov, 72), Asqarov (Boltaboyev, 46), Michin (Zaymovich, 67), Ivanovich, Doriyev, Karimov, Mavlonqulov (O‘rinboyev, 46), Nurmatov (Qahramonov, 46).

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Nasaf» Qarshida «Dinamo»ni so‘nggi soniyalarda taslim etib, kuchli to‘rtlikka qaytdi«Nasaf» Qarshida «Dinamo»ni so‘nggi soniyalarda taslim etib, kuchli to‘rtlikka qaytdi10 oktabr 00:43Ro‘ziqul Berdiyev kambekni to‘xtatdi: «Nasaf»ning kuchi nimada?Ro‘ziqul Berdiyev kambekni to‘xtatdi: «Nasaf»ning kuchi nimada?4 avgust 05:33Bahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladiBahrayndan muhim bir ochko: «Nasaf» OCHL-2 bahslarini «Al Xolidiya» maydonida boshladi16 sentabr 23:05Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiSuperliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdi28 iyul 22:19«Himoyaga o‘tirib qoldik»: Ulug‘bek Baqoyev alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdi«Himoyaga o‘tirib qoldik»: Ulug‘bek Baqoyev alamli mag‘lubiyat sabablarini aytdi21 sentabr 06:48«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!«Jizzaxda 4 daqiqalik mo‘jiza»: OKMK «So‘g‘diyona»ni irodali tarzda mag‘lub etdi!20 sentabr 22:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi