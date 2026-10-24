Qarshida muhim g‘alaba: “Nasaf” “So‘g‘diyona”ni yengib, kuchli to‘rtlikka qaytdi
O‘zbekiston Superligasining 25-turi doirasida Qarshi shahrida kechgan markaziy bahslardan birida mahalliy «Nasaf» klubi Jizzaxning «So‘g‘diyona» jamoasini qabul qilib, shiddatli kurashda 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari birinchi bo‘limning o‘zidayoq ikki to‘p farqi bilan oldinga chiqib, bahs yakunida kechgan bosimga qaramay, o‘zlari uchun o‘ta zarur bo‘lgan 3 ochkoni qo‘lga kiritishdi.
Tezkor gollar va Gudushaurining mahorati
Uchrashuv mezbonlarning keskin hujumlari bilan boshlandi:
Abdixoliqovdan tezkor zarba: Bahsning 6-daqiqasidayoq tajribali to‘purar Bobir Abdixoliqov himoyachilarni chalg‘itib, hisobni ochdi (1:0);
Ikkinchi gol: «Ajdarlar» bosimni davom ettirishdi va 36-daqiqada gruziyalik legioner Paata Gudushauri jamoaning ikkinchi to‘pini raqib darvozasiga joylab qo‘ydi (2:0);
So‘nggi daqiqalardagi intriga: Jizzaxliklar 85-daqiqada Sardor Jamolovning aniq harakati evaziga hisobni 2:1 ko‘rinishiga keltirishdi, biroq qolgan vaqt ichida muvozanatni tiklashga ulgurishmadi.
Turnir jadvalidagi o‘zgarishlar
Mazkur g‘alaba qarshiliklar uchun mavsum yakunida sovrinli o‘rinlar uchun kurashda muhim ahamiyat kasb etdi:
«Nasaf»ning yurishi: Qo‘lga kiritilgan muvaffaqiyatdan so‘ng jamoa o‘z ochkolarini 41 taga yetkazib, Superliga turnir jadvalida 4-o‘ringa ko‘tarildi;
«So‘g‘diyona»ning holati: Mag‘lubiyatdan keyin 29 ochkoda qolgan jizzaxliklar 11-pog‘onani band etib turibdi.
O‘yin qaydnomasi:
Superliga. 25-tur
«Nasaf» — «So‘g‘diyona» 2:1
Gollar: Abdixoliqov 6, Gudushauri 36 — Jamolov 85.
«Nasaf»: Ne’matov, Davronov, Komilov, G‘aybullayev, Bahromov (Muhiddinov, 63), Abdixoliqov, Rustamov, Rahmatov, G‘ulomov (Shala, 63), Gudushauri (Abdirahmatov, 80), Eshmurodov.
«So‘g‘diyona»: Mitrovich, Jo‘raboyev, Qobilov, Jumatov (Jamolov, 72), Asqarov (Boltaboyev, 46), Michin (Zaymovich, 67), Ivanovich, Doriyev, Karimov, Mavlonqulov (O‘rinboyev, 46), Nurmatov (Qahramonov, 46).
Izohlar 0
…