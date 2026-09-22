Abduvohid Ne’matov Jahon chempionatidan keyingi ayovsiz tanqidlarga qanday javob berdi?

·5·Sport
Abduvohid Ne’matov Jahon chempionatidan keyingi ayovsiz tanqidlarga qanday javob berdi?

O‘zbekiston milliy terma jamoasi va Qarshining «Nasaf» klubi asosiy darvozaboni Abduvohid Ne’matov Jahon chempionati bahslaridan so‘ng muxlislar va ekspertlar tomonidan darvozabonlar manziliga yog‘ilgan keskin tanqidlarga nihoyat munosabat bildirdi. Terma jamoa yig‘inida jurnalistlar bilan muloqot qilgan posbonga darvozabonlarning bo‘yi pastligi va xatolari haqidagi tanqidiy savol berilganda, u vaziyatni faqat bitta chiziq yoki shaxsga yuklash noto‘g‘ri ekanini ochiq-oydin ta’kidladi.

Portugaliyaga qarshi kechgan dramatik to‘qnashuvni misol qilib keltirgan Ne’matov: «Umumiy olib qarasangiz, xuddi jamoa 4 ta gol urdi-yu, men 5 ta to‘p o‘tkazib yuborib, biz yutqazib qo‘ygandek gapirilyapti. Butun jamoa yutqazdi. Tanqidlar doim bo‘lgan, mendan avvalgilarga ham, mendan keyingilarga ham bo‘ladi. Kerak bo‘lsa sizga ham bo‘ladi», — deya savolga keskin va sovuqqon javob qaytardi. Mundialdagi o‘yinlardan keyin posbonlar bo‘yi va pozitsion xatolari jiddiy muhokama qilingan edi, ammo Ne’matov muvaffaqiyatsizlik uchun butun jamoa birdek mas’ul ekanini eslatib o‘tdi.

Xo‘sh, milliy jamoamiz darvozasi haqiqatan ham bo‘y yoki tajriba masalasida oqsamoqdami, Ne’matovning bu mardonavor javobi tanqidchilarni to‘xtata oladimi va oldindagi yirik sinovlarda 1-raqamli posbon o‘z tanqidchilariga yashil maydonda javob bera oladimi?

«Portugaliya o‘yini, bo‘y faktori va jamoaviy mas’uliyat»: Ne’matov bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi

Milliy terma jamoa yig‘inidagi matbuot anjumanidan eng muhim urg‘ular:

  • Mas’uliyat faqat kiperda emas: Ne’matov mag‘lubiyatni faqat darvozabon xatosi sifatida ko‘rsatishga qarshi chiqib, g‘alaba ham, mag‘lubiyat ham butun jamoaniki ekanini ta’kidladi;

  • Portugaliya bahsi misoli: Posbon ko‘p gol o‘tkazilgan o‘yinda butun jamoa himoya va hujumda xato qilganini, aybni faqat so‘nggi chiziqqa yuklash adolatdan emasligini bildirdi;

  • Bo‘y va antropometriya tanqidiga reaksiya: Mutaxassislarning darvozabonlar bo‘yi borasidagi e’tirozlariga qaramay, u professional yondashuv va mehnat muhimroq ekaniga ishora qildi;

  • Tanqidlar — futbolning ajralmas qismi: «Mendan oldin ham bo‘lgan, keyin ham bo‘ladi», deya Ne’matov jamoatchilik fikriga tabiiy jarayon sifatida qarashini ko‘rsatdi;

  • Kelajakka ishonch: Darvozabon xulosalar chiqarilishini va xudo xohlasa, oldinda barchasi yaxshi tomonga o‘zgarishini va’da qildi.

Abduvohid Ne’matov pozitsiyasi: Tanqidchilar iddaosi va posbonning javobi

Muxlislar e’tirozi va darvozabonning pozitsiyasi taqqosi:

Ko‘tarilgan masalalar

Tanqidchilar va ekspertlar iddaosi

Abduvohid Ne’matovning javobi

Mag‘lubiyatlar bosh sababi

Darvozabonlar xatosi va ishonchsiz o‘yin

Butun jamoaviy o‘yin oqsashi, aybni bir kishiga to‘nkab bo‘lmaydi

Antropometrik ko‘rsatkich (bo‘y)

Xalqaro grandlar oldida bo‘y pastlik qilyapti

Zamonaviy futbolda reaksiya va taktika muhim, bo‘y bahona emas

Portugaliya bilan dramatik o‘yin

Ko‘p gol o‘tkazib yuborilgani bosh ayblov

«Jamoa 4 ta urdi-yu, go‘yo faqat men 5 ta o‘tkazib yutqazgandekmiz»

Tanqidlarga psixologik munosabat

Bosim ostida singib ketish xavfi

«Tanqid doim bo‘lgan va bo‘ladi, bundan qochib bo‘lmaydi»

Keyingi reja va maqsad

Tarkibdagi o‘rinni qayta ko‘rib chiqish talabi

Xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarib, oldinga intilish

Futbol ekspertizasi: Nega darvozabonlar doim birinchi nishonga aylanadi?

Sport tahlilchilari va milliy futbol ekspertlarining xulosalari:

  • Darvozabonlikning shafqatsiz qismati: Hujumchi 90 daqiqa davomida 5 ta qulay vaziyatni ko‘kka sovurib, bitta gol ursa — qahramonga aylanadi; darvozabon esa 10 ta super seyv ijro etib, bitta xatoga yo‘l qo‘ysa — butun mag‘lubiyatning bosh aybdori sifatida toshbo‘ron qilinadi;

  • Antropometriya va zamonaviy tendensiyalar: Yevropa va Janubiy Amerika jamoalarida 190 sm dan baland darvozabonlar ko‘paygani rost, biroq Iker Kasilyas, David Ospina yoki Keylor Navas kabi afsonalar bo‘yi 185 sm atrofida bo‘la turib dunyo elitasi bo‘lishgan; shu bois muammo faqat bo‘yda emas, himoya chizig‘ining raqibga qanchalik zarba berish imkonini qoldirayotganida;

  • Portugaliya darajasidagi pressing: Portugaliya kabi top-termalarga qarshi bahsda himoya chizig‘i bosimni ko‘tara olmasa, dunyoning eng sara darvozaboni ham ketma-ket to‘plar o‘tkazib yuborishi muqarrar;

  • Ne’matovning psixologik barqarorligi: Abduvohidning jurnalistlar qarshisida ochiq va keskin javob qaytarishi uning ichki xarakteri sinmaganini, bosimlarga dosh bera oladigan yetakchilik ruhiyati borligini namoyish etadi.

Abduvohid Ne’matovning tanqidlarga ochiq javobi milliy termamizda muammolar yuzaki bahonalar bilan emas, jamoaviy birlik bilan hal etilishi lozimligini eslatdi.

Sizningcha, Jahon chempionati va yirik xalqaro bahslarda termamizning gol o‘tkazib yuborishida darvozabonlarning aybi ko‘proqmi yoki himoya chizig‘ining pala-partishligimi? Abduvohid Ne’matov milliy termamizning 1-raqamli posboni bo‘lib qolishiga ishonasizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli atrofidagi ushbu dolzarb tahlilni barcha ishqibozlarga ulashing!

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston futzal terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi gollarga boy bahsda mag‘lub bo‘ldiO‘zbekiston futzal terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi gollarga boy bahsda mag‘lub bo‘ldiBugun, 21:29«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildi«The Ring» boks jurnali Javohir Ummataliyev va Shakur Stivenson to‘qnashuvini e’lon qildiBugun, 19:27O‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadiO‘zbekiston U-23 chorakfinalda Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushadiBugun, 19:02IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?IBF chempioni Xrgovichning Sanches bilan jangi e’lon qilindi: Jalolovga navbat qachon?Bugun, 18:01Isroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildiIsroil Madrimov Kroufordga qarshi jangini eslab, Turki Ol Ash-Shayxga murojaat qildiBugun, 17:30«Real Madrid» klubi Joze Mourino borasidagi qat’iy qarorini e’lon qildi«Real Madrid» klubi Joze Mourino borasidagi qat’iy qarorini e’lon qildiBugun, 15:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi