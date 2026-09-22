Abduvohid Ne’matov Jahon chempionatidan keyingi ayovsiz tanqidlarga qanday javob berdi?
O‘zbekiston milliy terma jamoasi va Qarshining «Nasaf» klubi asosiy darvozaboni Abduvohid Ne’matov Jahon chempionati bahslaridan so‘ng muxlislar va ekspertlar tomonidan darvozabonlar manziliga yog‘ilgan keskin tanqidlarga nihoyat munosabat bildirdi. Terma jamoa yig‘inida jurnalistlar bilan muloqot qilgan posbonga darvozabonlarning bo‘yi pastligi va xatolari haqidagi tanqidiy savol berilganda, u vaziyatni faqat bitta chiziq yoki shaxsga yuklash noto‘g‘ri ekanini ochiq-oydin ta’kidladi.
Portugaliyaga qarshi kechgan dramatik to‘qnashuvni misol qilib keltirgan Ne’matov: «Umumiy olib qarasangiz, xuddi jamoa 4 ta gol urdi-yu, men 5 ta to‘p o‘tkazib yuborib, biz yutqazib qo‘ygandek gapirilyapti. Butun jamoa yutqazdi. Tanqidlar doim bo‘lgan, mendan avvalgilarga ham, mendan keyingilarga ham bo‘ladi. Kerak bo‘lsa sizga ham bo‘ladi», — deya savolga keskin va sovuqqon javob qaytardi. Mundialdagi o‘yinlardan keyin posbonlar bo‘yi va pozitsion xatolari jiddiy muhokama qilingan edi, ammo Ne’matov muvaffaqiyatsizlik uchun butun jamoa birdek mas’ul ekanini eslatib o‘tdi.
Xo‘sh, milliy jamoamiz darvozasi haqiqatan ham bo‘y yoki tajriba masalasida oqsamoqdami, Ne’matovning bu mardonavor javobi tanqidchilarni to‘xtata oladimi va oldindagi yirik sinovlarda 1-raqamli posbon o‘z tanqidchilariga yashil maydonda javob bera oladimi?
«Portugaliya o‘yini, bo‘y faktori va jamoaviy mas’uliyat»: Ne’matov bayonotining 5 ta asosiy nuqtasi
Milliy terma jamoa yig‘inidagi matbuot anjumanidan eng muhim urg‘ular:
Mas’uliyat faqat kiperda emas: Ne’matov mag‘lubiyatni faqat darvozabon xatosi sifatida ko‘rsatishga qarshi chiqib, g‘alaba ham, mag‘lubiyat ham butun jamoaniki ekanini ta’kidladi;
Portugaliya bahsi misoli: Posbon ko‘p gol o‘tkazilgan o‘yinda butun jamoa himoya va hujumda xato qilganini, aybni faqat so‘nggi chiziqqa yuklash adolatdan emasligini bildirdi;
Bo‘y va antropometriya tanqidiga reaksiya: Mutaxassislarning darvozabonlar bo‘yi borasidagi e’tirozlariga qaramay, u professional yondashuv va mehnat muhimroq ekaniga ishora qildi;
Tanqidlar — futbolning ajralmas qismi: «Mendan oldin ham bo‘lgan, keyin ham bo‘ladi», deya Ne’matov jamoatchilik fikriga tabiiy jarayon sifatida qarashini ko‘rsatdi;
Kelajakka ishonch: Darvozabon xulosalar chiqarilishini va xudo xohlasa, oldinda barchasi yaxshi tomonga o‘zgarishini va’da qildi.
Abduvohid Ne’matov pozitsiyasi: Tanqidchilar iddaosi va posbonning javobi
Muxlislar e’tirozi va darvozabonning pozitsiyasi taqqosi:
Ko‘tarilgan masalalar
Tanqidchilar va ekspertlar iddaosi
Abduvohid Ne’matovning javobi
Mag‘lubiyatlar bosh sababi
Darvozabonlar xatosi va ishonchsiz o‘yin
Butun jamoaviy o‘yin oqsashi, aybni bir kishiga to‘nkab bo‘lmaydi
Antropometrik ko‘rsatkich (bo‘y)
Xalqaro grandlar oldida bo‘y pastlik qilyapti
Zamonaviy futbolda reaksiya va taktika muhim, bo‘y bahona emas
Portugaliya bilan dramatik o‘yin
Ko‘p gol o‘tkazib yuborilgani bosh ayblov
«Jamoa 4 ta urdi-yu, go‘yo faqat men 5 ta o‘tkazib yutqazgandekmiz»
Tanqidlarga psixologik munosabat
Bosim ostida singib ketish xavfi
«Tanqid doim bo‘lgan va bo‘ladi, bundan qochib bo‘lmaydi»
Keyingi reja va maqsad
Tarkibdagi o‘rinni qayta ko‘rib chiqish talabi
Xatolardan to‘g‘ri xulosa chiqarib, oldinga intilish
Futbol ekspertizasi: Nega darvozabonlar doim birinchi nishonga aylanadi?
Sport tahlilchilari va milliy futbol ekspertlarining xulosalari:
Darvozabonlikning shafqatsiz qismati: Hujumchi 90 daqiqa davomida 5 ta qulay vaziyatni ko‘kka sovurib, bitta gol ursa — qahramonga aylanadi; darvozabon esa 10 ta super seyv ijro etib, bitta xatoga yo‘l qo‘ysa — butun mag‘lubiyatning bosh aybdori sifatida toshbo‘ron qilinadi;
Antropometriya va zamonaviy tendensiyalar: Yevropa va Janubiy Amerika jamoalarida 190 sm dan baland darvozabonlar ko‘paygani rost, biroq Iker Kasilyas, David Ospina yoki Keylor Navas kabi afsonalar bo‘yi 185 sm atrofida bo‘la turib dunyo elitasi bo‘lishgan; shu bois muammo faqat bo‘yda emas, himoya chizig‘ining raqibga qanchalik zarba berish imkonini qoldirayotganida;
Portugaliya darajasidagi pressing: Portugaliya kabi top-termalarga qarshi bahsda himoya chizig‘i bosimni ko‘tara olmasa, dunyoning eng sara darvozaboni ham ketma-ket to‘plar o‘tkazib yuborishi muqarrar;
Ne’matovning psixologik barqarorligi: Abduvohidning jurnalistlar qarshisida ochiq va keskin javob qaytarishi uning ichki xarakteri sinmaganini, bosimlarga dosh bera oladigan yetakchilik ruhiyati borligini namoyish etadi.
Abduvohid Ne’matovning tanqidlarga ochiq javobi milliy termamizda muammolar yuzaki bahonalar bilan emas, jamoaviy birlik bilan hal etilishi lozimligini eslatdi.
Sizningcha, Jahon chempionati va yirik xalqaro bahslarda termamizning gol o‘tkazib yuborishida darvozabonlarning aybi ko‘proqmi yoki himoya chizig‘ining pala-partishligimi? Abduvohid Ne’matov milliy termamizning 1-raqamli posboni bo‘lib qolishiga ishonasizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli atrofidagi ushbu dolzarb tahlilni barcha ishqibozlarga ulashing!
Izohlar 0
…