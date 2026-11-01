Ro‘ziqul Berdiyev “Surxon” bilan durang, charchoq va tanqidlarga keskin javob qaytardi

·21·Sport
Ro‘ziqul Berdiyev “Surxon” bilan durang, charchoq va tanqidlarga keskin javob qaytardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Superligasida Qarshining «Nasaf» klubi «Surxon» mehmonida 1:1 hisobida durang qozondi.
  • Bosh murabbiy Ro‘ziqul Berdiyev bahsning mazmunsiz kechishida maydon holati, golli vaziyatlardan foydalana olmaslik va ikki kunlik tanaffus ortidan maydonga chiqish sababli charchoq omillari borligini ta’kidladi.
  • U Quvayt klubi bilan taqqoslab, O‘zbekist

O‘zbekiston Superligasi doirasida safarda «Surxon» mehmoni bo‘lgan Qarshining «Nasaf» klubi murosasiz kechgan bahsda 1:1 hisobidagi durangga imzo chekdi. Uchrashuvdan so‘ng qarshiliklar bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev matbuot anjumanida qatnashib, bahsning mazmunsiz kechishiga sabab bo‘lgan omillar, golli vaziyatlardan foydalana olmaslik muammosi, tig‘iz taqvim keltirib chiqarayotgan charchoq hamda xalqaro maydondagi omadsizliklar borasidagi keskin savollarga ochiq va qat’iy javob berdi.

«15-daqiqadayoq 2:0 hisobida oldinda bo‘lishimiz mumkin edi»

Mutaxassis dastlab maydon holati va jamoaning asosiy kamchiligiga to‘xtaldi:

«Bugun balki maydon holati ham ta’sir qilgandir — o‘yin ko‘proq yakkama-yakka kurashlarga boy kechdi va kutilgandek mazmunli bo‘lmadi. Shunga qaramay, ikkala tomonda ham yetarlicha qulay vaziyatlar yaratildi.

Biz bahsning 15-daqiqasidayoq 2:0 hisobida oldinda borishimiz mumkin edi. Boburda, Patada va boshqa futbolchilarimizda juda qulay imkoniyatlar bo‘ldi. Biroq bugungi kunga kelib vaziyatlarni sovuqqonlik bilan yakunlay olmaslik bizning bosh og‘rig‘imizga va asosiy muammolarimizdan biriga aylanib qolmoqda. Qarshi hujumlarga o‘tishda ham biroz oqsadik».

Himoyadagi muammolar va zich taqvim ta’siri

Ikki kun oralig‘idagi o‘yinlar futbolchilarning jismoniy holatiga jiddiy putur yetkazayotganini ta’kidlagan Berdiyev, raqibning oxirgi daqiqalardagi bosimini charchoq bilan izohladi:

  • Uchinchi kuni maydonga tushish: «Biz atigi ikki kunlik tanaffusdan so‘ng yana maydonga chiqdik. Charchoq sababli ayrim holatlarda raqibning tezkor harakatlariga ulgurmay qolyapmiz»;

  • Himoyaga qaytishdagi uzilish: Hujumga ko‘p kuch bilan berilib ketgan futbolchilar charchoq tufayli ortga o‘z vaqtida yetib kela olmadi va bu «Surxon»ga o‘yin oxirida xavfli vaziyatlar yaratish imkonini berdi.

Quvayt klubi bilan taqqoslash: Sharoit va imkoniyatlar farqi

Yelichichning «uch kunlik taqvim va tiklanish» haqidagi fikriga munosabat bildirgan murabbiy, O‘zbekiston sharoitida keng tarkibsiz va uzoq safarlar bilan bunga erishish nihoyatda murakkab ekanini tushuntirdi:

«Bu Yelichichning shaxsiy fikri. Bizning iqlim sharoitimizda va mavjud vaziyatda bu jarayonga moslashish juda qiyin. Ayniqsa, xorij safarlari bor joyda.

Masalan, bizning OCHLdagi raqibimiz Quvayt jamoasini olaylik. Ular Qarshiga to‘rt kun oldin charter reys bilan uchib kelishdi, o‘yindan so‘ng darhol ortga qaytishdi va bugun o‘z ichki chempionatidagi uchrashuvini bekor qilib, dam olishmoqda. Biz esa Quvaytga uzoq yo‘l bosib borishimiz kerak va shu bilan birga ichki chempionatda tinimsiz o‘ynayapmiz. Bitta asosiy tarkib bilan bu tempga dosh berish juda og‘ir».

«“Nasaf” zarar keltiryapti deganlar qattiq adashadi»: OCHL tanqidlariga munosabat

So‘nggi yillarda jamoaning xalqaro maydondagi natijalari o‘zbek futboliga zarar keltirayotgani haqidagi tanqidiy savolga Ro‘ziqul Berdiyev keskin raddiya berdi:

  • Reyting va imkoniyatlar: «Bu kimningdir shaxsiy, mutlaqo noto‘g‘ri qarashi bo‘lishi mumkin. “Nasaf” o‘zbek futboliga katta yordam berib kelmoqda. Jamoamizning xalqaro maydonlardagi yuqori natijalari aynan boshqa o‘zbek klublariga ham OCHLda ishtirok etish kvotalarini yaratib bergan»;

  • Xalqaro maydonning murakkabligi: «Hozirgi vaziyat barcha o‘zbek klublari uchun murakkab kechmoqda, bu faqat “Nasaf”ga tegishli emas. Aybni faqat bizga ag‘darish — noinsoflik. “Nasaf” o‘zbek futboliga juda katta yordam berib kelgan va bundan keyin ham yordam beradi».

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Berdiyevdan «Nasaf» muxlislariga muhim xabar: «Quvayt SK»ga qarshi faqat g‘alaba kerakBerdiyevdan «Nasaf» muxlislariga muhim xabar: «Quvayt SK»ga qarshi faqat g‘alaba kerak27 oktabr 23:01«Bunyodkor» tor-mor etilgach, Ro‘ziqul Berdiyev muhim bayonotlar berdi«Bunyodkor» tor-mor etilgach, Ro‘ziqul Berdiyev muhim bayonotlar berdi10 sentabr 06:39Ro‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdiRo‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdi16 sentabr 06:18Ro‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdiRo‘ziqul Berdiyev Bahrayndagi bahsdan so‘ng jurnalistlar savollariga keskin javob berdi17 sentabr 06:25Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?Superligada sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi?28 sentabr 17:33«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!«Jar»da erta gol va mustahkam mudofaa: «Surxon» muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi!20 sentabr 20:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi