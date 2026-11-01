Ro‘ziqul Berdiyev “Surxon” bilan durang, charchoq va tanqidlarga keskin javob qaytardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Superligasida Qarshining «Nasaf» klubi «Surxon» mehmonida 1:1 hisobida durang qozondi.
- Bosh murabbiy Ro‘ziqul Berdiyev bahsning mazmunsiz kechishida maydon holati, golli vaziyatlardan foydalana olmaslik va ikki kunlik tanaffus ortidan maydonga chiqish sababli charchoq omillari borligini ta’kidladi.
- U Quvayt klubi bilan taqqoslab, O‘zbekist
O‘zbekiston Superligasi doirasida safarda «Surxon» mehmoni bo‘lgan Qarshining «Nasaf» klubi murosasiz kechgan bahsda 1:1 hisobidagi durangga imzo chekdi. Uchrashuvdan so‘ng qarshiliklar bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev matbuot anjumanida qatnashib, bahsning mazmunsiz kechishiga sabab bo‘lgan omillar, golli vaziyatlardan foydalana olmaslik muammosi, tig‘iz taqvim keltirib chiqarayotgan charchoq hamda xalqaro maydondagi omadsizliklar borasidagi keskin savollarga ochiq va qat’iy javob berdi.
«15-daqiqadayoq 2:0 hisobida oldinda bo‘lishimiz mumkin edi»
Mutaxassis dastlab maydon holati va jamoaning asosiy kamchiligiga to‘xtaldi:
«Bugun balki maydon holati ham ta’sir qilgandir — o‘yin ko‘proq yakkama-yakka kurashlarga boy kechdi va kutilgandek mazmunli bo‘lmadi. Shunga qaramay, ikkala tomonda ham yetarlicha qulay vaziyatlar yaratildi.
Biz bahsning 15-daqiqasidayoq 2:0 hisobida oldinda borishimiz mumkin edi. Boburda, Patada va boshqa futbolchilarimizda juda qulay imkoniyatlar bo‘ldi. Biroq bugungi kunga kelib vaziyatlarni sovuqqonlik bilan yakunlay olmaslik bizning bosh og‘rig‘imizga va asosiy muammolarimizdan biriga aylanib qolmoqda. Qarshi hujumlarga o‘tishda ham biroz oqsadik».
Himoyadagi muammolar va zich taqvim ta’siri
Ikki kun oralig‘idagi o‘yinlar futbolchilarning jismoniy holatiga jiddiy putur yetkazayotganini ta’kidlagan Berdiyev, raqibning oxirgi daqiqalardagi bosimini charchoq bilan izohladi:
Uchinchi kuni maydonga tushish: «Biz atigi ikki kunlik tanaffusdan so‘ng yana maydonga chiqdik. Charchoq sababli ayrim holatlarda raqibning tezkor harakatlariga ulgurmay qolyapmiz»;
Himoyaga qaytishdagi uzilish: Hujumga ko‘p kuch bilan berilib ketgan futbolchilar charchoq tufayli ortga o‘z vaqtida yetib kela olmadi va bu «Surxon»ga o‘yin oxirida xavfli vaziyatlar yaratish imkonini berdi.
Quvayt klubi bilan taqqoslash: Sharoit va imkoniyatlar farqi
Yelichichning «uch kunlik taqvim va tiklanish» haqidagi fikriga munosabat bildirgan murabbiy, O‘zbekiston sharoitida keng tarkibsiz va uzoq safarlar bilan bunga erishish nihoyatda murakkab ekanini tushuntirdi:
«Bu Yelichichning shaxsiy fikri. Bizning iqlim sharoitimizda va mavjud vaziyatda bu jarayonga moslashish juda qiyin. Ayniqsa, xorij safarlari bor joyda.
Masalan, bizning OCHLdagi raqibimiz Quvayt jamoasini olaylik. Ular Qarshiga to‘rt kun oldin charter reys bilan uchib kelishdi, o‘yindan so‘ng darhol ortga qaytishdi va bugun o‘z ichki chempionatidagi uchrashuvini bekor qilib, dam olishmoqda. Biz esa Quvaytga uzoq yo‘l bosib borishimiz kerak va shu bilan birga ichki chempionatda tinimsiz o‘ynayapmiz. Bitta asosiy tarkib bilan bu tempga dosh berish juda og‘ir».
«“Nasaf” zarar keltiryapti deganlar qattiq adashadi»: OCHL tanqidlariga munosabat
So‘nggi yillarda jamoaning xalqaro maydondagi natijalari o‘zbek futboliga zarar keltirayotgani haqidagi tanqidiy savolga Ro‘ziqul Berdiyev keskin raddiya berdi:
Reyting va imkoniyatlar: «Bu kimningdir shaxsiy, mutlaqo noto‘g‘ri qarashi bo‘lishi mumkin. “Nasaf” o‘zbek futboliga katta yordam berib kelmoqda. Jamoamizning xalqaro maydonlardagi yuqori natijalari aynan boshqa o‘zbek klublariga ham OCHLda ishtirok etish kvotalarini yaratib bergan»;
Xalqaro maydonning murakkabligi: «Hozirgi vaziyat barcha o‘zbek klublari uchun murakkab kechmoqda, bu faqat “Nasaf”ga tegishli emas. Aybni faqat bizga ag‘darish — noinsoflik. “Nasaf” o‘zbek futboliga juda katta yordam berib kelgan va bundan keyin ham yordam beradi».
Izohlar 0
…